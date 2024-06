Zubi: «Das ist ein riesiger Fehler in der Vorbereitung»

Zubi zum Rasen-Zoff: «Ein riesiger Fehler in der Vorbereitung» Der kürzlich verlegte Rollrasen im Stadion auf der Waldau entspricht nicht den Ansprüchen der Schweizer Nati. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler macht keinen Hehl daraus, was er davon hält. 11.06.2024

Der kürzlich verlegte Rollrasen im Stadion auf der Waldau entspricht nicht den Ansprüchen der Schweizer Nati. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler macht keinen Hehl daraus, was er davon hält.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nati hat in Stuttgart einen Rasen vorgefunden, der den Ansprüchen nicht genügt.

Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» lässt Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler Dampf ab. Für ihn ist ein guter Rasen von grosser Wichtigkeit.

Zubi nimmt auch den SFV und die UEFA in die Pflicht und fordert eine schnelle Lösung. Mehr anzeigen

Der Rollrasen im Stadion an der Waldau wurde extra für die Nati verlegt, doch dabei entstanden Unebenheiten, so dass der Ball immer wieder verspringt. Am Montag sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami, dass der Platz «ungenügend» sei. «Wir haben dies bereits der UEFA gemeldet. Man hat uns versprochen, dass man alles tut, um die Situation zu verbessern.»

Die Spieler wollen sich davon nicht beeinflussen lassen. Remo Freuler meint am Dienstagmorgen auf die Rasenthematik angesprochen: «Wir trainieren normal weiter und machen alles dafür, um gut in das Turnier zu starten.» Der Rasen sei «nicht ideal». Medienchef Adrian Arnold sagt, dass der SFV noch keine zufriedenstellende Alternative gefunden habe. Er gibt sich aber zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird – auch mit Hilfe der UEFA.

Zubi: «Ein wunderbarer Trainingsplatz ist das A und O»

Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» hält der ehemalige Nati-Goalie Pascal Zuberbühler nicht mit Kritik zurück. «Es hat mich sehr überrascht, als ich das mit dem Rasen gehört habe. Ich finde, ein wunderbarer Trainingsplatz ist das A und O für ein Turnier. Du musst einen wunderbaren, schönen Platz haben.» Es sei sehr wichtig, dass man im Training die gleichen Bedingungen habe wie im Spiel.

Zubi wirft auch die Frage in den Raum, ob der SFV und die UEFA im Vorfeld genügend gemacht haben. «Da habe ich schon ein grosses Fragezeichen dahinter», so der ehemalige Nati-Goalie. «Wir reden hier von einer EURO. Das ist natürlich nicht optimal, wenn du keinen guten Platz hast, um dich vorzubereiten.»

Und weiter: «Das ist ein riesiger Fehler in der Vorbereitung.» Für Zubi ist klar: «Da muss man jetzt richtig dran sein und so schnell wie möglich eine Alternative finden.»

Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, ist ganz bei Zubi: «Das ist ihr Arbeitsplatz. Wenn im Hotel etwas fehlen würde oder der Pool nicht so schön wäre, ist das etwas anderes. […] Aber dort müssen sie arbeiten und sich vorbereiten. Und ich glaube, das ist schon das Wichtigste für eine Fussballmannschaft.»

Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» spricht Moderator Manu Rothmund mit Michael Wegmann und Pascal Zuberbühler auch über Xherdan Shaqiri, die Torhüter und über das, was sonst noch zu reden gibt.

