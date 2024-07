Zubi optimistisch: «Ich freue mich auf den Halbfinal gegen die Türken» 04.07.2024

Pascal Zuberbühler ist sehr zuversichtlich, dass die Three Lions für die Schweiz nicht zur Endstation werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Coup über Italien fordert die Schweiz am Samstag England im EM-Viertelfinal.

Die Three Lions enttäuschten bisher und schrammten gegen die Slowakei nur haarscharf an einem frühzeitigen Aus vorbei.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler ist optimistisch, dass die Nati auch die Hürde England nimmt. Mehr anzeigen

Die Nati überzeugte beim 2:0 im Achtelfinale gegen Italien und kommt mit reichlich Selbstvertrauen daher. Erstmals in ihrer Historie könnten Granit Xhaka & Co. in das Halbfinale einer EM vorstossen. Dafür müsste man England aus dem Weg räumen.

Ein solcher Coup wäre «riesig», wie blue Sport Fussballexperte Zubi betont. «Wenn man sich überlegt, wir haben den amtierenden Titelverteidiger, Europameister Italien geschlagen – und anschliessend würden wir noch gegen das grosse England gewinnen.» Zubi über ein allfälliges Weiterkommen: «Dann freuen wir uns natürlich auf das Halbfinale gegen die Türken. Das ist dann das nächste Spiel.» Natürlich könnte die Schweiz in einem allfälligen Halbfinal auch auf die Niederlande treffen, doch Zubi sieht die Türken im Vorteil.

Was wäre bei einem Halbfinal-Einzug los in der Schweiz? «Ich bin viel in der Schweiz, im Moment ist auch jetzt sehr viel los. Und die Fans sind natürlich überragend. Wenn ich wieder in Deutschland bin, habe ich immer wieder Bilder von der WM 2006 im Kopf – in Dortmund mit 60'000 Schweizern. Das ist gewaltig, das ist schön zu sehen und das ist natürlich eine riesen Unterstützung», schwärmt Zubi.

Ebenfalls an einen Vorstoss unter die letzten vier glaubt der frühere DFB-Star Bastian Schweinsteiger, der nach dem letzten Auftritt der Three Lions bei ARD meinte. «Die Engländer waren praktisch schon weg und im letzten Moment konnten sie noch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber die Schweiz ist so gut, so stark aktuell ... die Schweiz wird dieses Duell gewinnen.»

