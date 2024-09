Cristiano Ronaldo ist ein Publikumsmagnet. Bild: dpa

Cristiano Ronaldo ist omnipräsent. Nun knackt der Superstar nach eigenen Angaben die Grenze von einer Milliarde Followern in den sozialen Netzwerken. Da dürfte selbst Alisha Lehmann staunen.

sda/pat SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano Ronaldo hat in den Sozialen Medien laut eigenen Angaben über eine Milliarde Follower. Alleine auf Instagram folgen ihm 638 Millionen User.

Der 39-jährige Ronaldo erzielte jüngst sein 900. Karriere-Tor, die Marke von 1000 will er knacken.

Zur Einordnung: Die Schweizer Nati-Spielerin Alisha Lehmann gilt mit ihren 17 Millionen Instagram-Followern als Schweizer Königin der sozialen Medien. Selbst Roger Federer kann ihr mit seinen 12,7 Millionen Followern nicht das Wasser reichen, geschweige denn Granit Xhaka (3,4 Mio.). Mehr anzeigen

«Wir haben Geschichte geschrieben», postete der 39-jährige Portugiese unter anderem bei Instagram, X und Facebook. «Das ist mehr als eine Zahl – es ist ein Beweis für unsere gemeinsame Leidenschaft, unseren Antrieb und unsere Liebe für diesen Sport und darüber hinaus.» Mit Abstand die grösste Gefolgschaft hat der fünffache Weltfussballer bei Instagram mit 638 Millionen Followern.

Fast in jedem Spiel versuchen Flitzer ihr Glück, um ein Selfie mit Ronaldo zu schiessen. Bild: Keystone

Ronaldo erzielte jüngst sein 900. Karriere-Tor, die Marke von 1000 will er knacken. In seinem Posting über eine Milliarde Follower versprach der Profi von Al-Nassr in Saudi-Arabien seinen Fans weltweit: «Das Beste kommt noch, und wir werden gemeinsam kämpfen, gewinnen und Geschichte schreiben.»

Alisha Lehmann ist Schweizer Königin der Sozialen Medien

Alisha Lehmann gehört zu den ganz grossen Figuren in den Sozialen Medien. Auf Instagram hat die Schweizer Nati-Spielerin 17 Millionen Follower. Damit stellt sie Granit Xhaka (3,4 Mio.) genauso in den Schatten wie den weltweit äusserst beliebten Roger Federer (12,7 Mio.).

Dank ihrer enormen Reichweite verdient Alisha Lehmann mit ihren Posts ein Vermögen, auch wenn sie sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen lässt.

Alisha Lehmann, stimmt es, dass Sie 270'000 Franken pro Post kassieren? Alisha Lehmann hat auf Instagram 17 Millionen Follower. blue Sport wollte von der Nati-Spielerin vor der WM 2023 wissen, ob sie tatsächlich 270'000 Franken pro Post verdient, wie damals verschiedene Medien berichteten. 13.09.2024

sda/pat