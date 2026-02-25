Die beiden Trainer, Winterthurs Patrick Rahmen (rechts) und Thuns Mauro Lustrinelli, haben ganz unterschiedliche Herausforderungen Keystone

Die am Samstag verschobene Super-League-Partie Winterthur – Thun wird am Mittwoch, um 19.00 Uhr, nachgeholt. Thun kann den Vorsprung auf St. Gallen auf 14 Punkte ausbauen.

Keystone-SDA SDA

Die Berner Oberländer starten als haushohe Favoriten ins Nachholspiel. Die letzten acht Meisterschaftsspiele gewann Thun alle; in sechs der acht Partien erzielte Thun mindestens drei Tore.

Auch die Direktbegegnungen sprechen für Thun: In dieser Saison gewann Thun 3:0 daheim im Oktober und 4:1 auswärts im Dezember auf der Schützenwiese. Den letzten Sieg in einem Meisterschaftsspiel gegen die Thuner feierte Winterthur im Februar vor vier Jahren auswärts mit 4:2.

Derweil Thun vorne der Konkurrenz weiter enteilen kann, ringt Winterthur um den Anschluss an die Grasshoppers. Mit einem Heimsieg könnte der FCW bis auf vier Zähler an den GC herankommen.