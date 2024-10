Das Verfahren gegen GC-Trainer Marco Schällibaum wird eingestellt. Bild: Keystone

Der Disziplinarrichter der Swiss Football League stellt das Verfahren gegen Marco Schällibaum ein und spricht keine Sanktionen gegen den GC-Trainer aus.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufgrund eines möglichen Fehlverhaltens nach dem Zürcher Derby am vergangenen Samstag leitete die Swiss Football League gegen GC-Trainer Marco Schällibaum ein Verfahren ein.

Weil sich «keine hinreichend klaren Tatsachen erkennen lassen», stellt der Disziplinarrichter das Verfahren ein und spricht keine Sanktionen aus. Mehr anzeigen

Am Montag eröffnete der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League ein Verfahren gegen GC-Trainer Marco Schällibaum aufgrund eines möglichen Fehlverhaltens nach dem Derby gegen den FC Zürich am vergangenen Samstag. Am Donnerstag wird das Verfahren eingestellt.

«Der Richter ist der Ansicht, dass die bekannten Fakten sowie der Schiedsrichterbericht in diesem Fall keine hinreichend klaren Tatsachen erkennen lassen, die eine Disziplinarmassnahme rechtfertigen würden», schreibt die Swiss Football League in einer veröffentlichten Mitteilung.

📢 Keine Sanktion gegen Marco Schällibaum:https://t.co/EQRnW7eoMn

. . . . .

📢 Pas de sanction contre Marco Schällibaum:https://t.co/sJFB0EU4xU pic.twitter.com/KHvkgc4TTT — Swiss Football League (@News_SFL) October 24, 2024

