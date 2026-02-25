  1. Privatkunden
Super League Leader Thun gastiert bei Schlusslicht Winterthur

SDA

25.2.2026 - 05:01

Die beiden Trainer, Winterthurs Patrick Rahmen (rechts) und Thuns Mauro Lustrinelli, haben ganz unterschiedliche Herausforderungen
Keystone
Keystone

Die am Samstag verschobene Super-League-Partie Winterthur – Thun wird am Mittwoch, um 19.00 Uhr, nachgeholt. Thun kann den Vorsprung auf St. Gallen auf 14 Punkte ausbauen.

Keystone-SDA

25.02.2026, 05:01

25.02.2026, 07:37

Die Berner Oberländer starten als haushohe Favoriten ins Nachholspiel. Die letzten acht Meisterschaftsspiele gewann Thun alle; in sechs der acht Partien erzielte Thun mindestens drei Tore.

Auch die Direktbegegnungen sprechen für Thun: In dieser Saison gewann Thun 3:0 daheim im Oktober und 4:1 auswärts im Dezember auf der Schützenwiese. Den letzten Sieg in einem Meisterschaftsspiel gegen die Thuner feierte Winterthur im Februar vor vier Jahren auswärts mit 4:2.

Derweil Thun vorne der Konkurrenz weiter enteilen kann, ringt Winterthur um den Anschluss an die Grasshoppers. Mit einem Heimsieg könnte der FCW bis auf vier Zähler an den GC herankommen.

Petric über Sommer: «Für einen internationalen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

24.02.2026

Inter – Bodø/Glimt 1:2

Inter – Bodø/Glimt 1:2

Leverkusen – Olympiacos 0:0

Leverkusen – Olympiacos 0:0

Petric über Sommer: «Für einen internationalen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

24.02.2026

Inter – Bodø/Glimt 1:2

Inter – Bodø/Glimt 1:2

Leverkusen – Olympiacos 0:0

Leverkusen – Olympiacos 0:0

