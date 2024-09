Matthias Hüppi: «Das ist bei uns Teamwork par excellence»

FCSG-Präsident Matthias Hüppi: «Der letzte Penalty war unglaublich» FCSG-Präsident Matthias Hüppi spricht vor dem Lugano-Spiel mit blue Sport über die erfolgreiche Conference-League-Qualifikation der Ostschweizer. 01.09.2024

Matthias Hüppi ist nach der Qualifikation für die Conference League stolz auf die gesamte Belegschaft beim FC St.Gallen. Er ist sich sicher: «Ohne Teamwork hätten wir keine Chance gegen die Grossen.»

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matthias Hüppi spricht vor dem Super-League-Duell des FC St.Gallen gegen Lugano (1:1) mit blue Sport über die erfolgreiche Conference-League-Qualifikation.

Der FCSG-Präsident ist sich sicher, dass die Ostschweizer ohne Teamwork «keine Chance» gegen die grossen Teams hätten. Mehr anzeigen

Mit dem fünften und letzten Penalty schiesst Stephan Ambrosious den FC St.Gallen am Donnerstag in Trabzon in die Conference League. No-Look notabene. Darauf angesprochen kann sich FCSG-Präsident Matthias Hüppi ein Lachen nicht verkneifen: «Das ist unglaublich», schmunzelt der 66-Jährige im Interview bei blue Sport.

Auf dem Platz hätten Team und Betreuer ihren Emotionen freien Lauf gelassen, im Hotel sei es aber schon wieder ruhiger zu und hergegangen. «Danach herrschte eher eine stille Freude, weil wir ja alle wussten, wie weit dieser Weg durch die drei Qualifikationsrunden war.»

«Auf dem Papier hat jeder gedacht, wir hätten keine Chance»

Hüppi ist stolz auf die gesamte Belegschaft beim FC St.Gallen. «Das ist bei uns Teamwork par excellence. Auf dem Platz, neben dem Platz und auch hinter den Kulissen. Das schaffen wir nur, wenn wir die Einheit zusammenbringen.» Ansonsten hätte der FCSG «keine Chance gegen die Grossen», ist sich Hüppi sicher. «Trabzon ist eine Millionentruppe – auf dem Papier hat wohl jeder gedacht, wir haben eh keinen Stich.»

Für die anstehende Saison, in der die Ostschweizer zum ersten Mal seit über zehn Jahren in drei Wettbewerben vertreten sein werden, ist Hüppi positiv gestimmt. Die Mannschaft zeichne sich durch Coolness und Entspanntheit aus. «Sie ist so befreit, und dennoch fokussiert. Und genau das wollten wir in diesen Verein hereinbringen.» In den Spielzeiten zuvor sei man etwas zu «verbohrt» und «eingeengt» gewesen, gibt Hüppi zu Bedenken.

Die verschiedenen Wettbewerbe unterschiedlich zu bewerten, wäre nun falsch, findet Hüppi. «Es wäre nicht gut, ein Ranking zu erstellen. Wir werden dieses Programm mit viel Enthusiasmus angehen. Wir werden die Kräfte einteilen müssen, aber wir haben mit Enrico Maassen und dem Rest des Trainerteams Leute, die genau wissen, wie das läuft.»

Mit dem Wiedereinstieg in die Super League sind Spieler und Trainer beim FCSG nach dem 1:1 in Lugano zufrieden. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist der Saisonstart in der heimischen Liga trotz Mehrbelastung definitiv gelungen.

Videos aus dem Ressort

Lugano – St.Gallen 1:1 Credit Suisse Super League // 6. Runde // Saison 24/25 01.09.2024

Maassen: «Die Jungs haben sich aufgeopfert» 01.09.2024

Görtler: «Wichtig, dass wir hier was geholt haben» 01.09.2024