Stan Wawrinka macht seinen ersten Sieg im Jahr 2024 perfekt. Bild: Keystone

Stan Wawrinka (ATP 60) feiert am Sandplatzturnier in Buenos Aires seinen ersten Sieg im Jahr 2024. Der Waadtländer bezwingt in der 1. Runde den Einheimischen Pedro Cachin (ATP 74) 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

Wawrinka zeigte gegen den Argentinier, der im letzten Jahr das Turnier in Gstaad gewann, 2024 aber auch nach fünf Spielen noch ohne Sieg dasteht, nach dem verlorenen Startsatz eine reife Leistung. Er musste nicht einmal seinen Aufschlag abgeben. «Ich konnte nach dem ersten Satz zu meinem Spiel zurückfinden. Ich war aggressiver und auch beweglicher», freute sich der 38-Jährige am Mikrofon der ATP.

Impressive turnaround 🔄@stanwawrinka gets the job done against Cachin 6-7(4) 6-1 6-2 to record his first win of the season!@ArgentinaOpen pic.twitter.com/DvrFXNCnMF — ATP Tour (@atptour) February 13, 2024

Im Achtelfinal trifft der dreifache Grand-Slam-Sieger auf den Chilenen Nicolas Jarry, den Sieger des Geneva Open. Wawrinka hofft, zum ersten Mal seit dem US Open im September zwei Spiele in Folge gewinnen zu können. Den bislang einzigen Match gegen die aktuelle Weltnummer 21 gewann er im Januar 2019 in Doha.

Jarry, der wie Wawrinka am Australian Open bei erster Gelegenheit ausgeschieden ist, genoss in Buenos Aires aufgrund seines Status als Nummer 3 der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos.

sda