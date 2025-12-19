Stan Wawrinka möchte sich von seinen Fans gebührend verabschieden. KEYSTONE

Stan Wawrinka hat auf der Plattform X angekündigt, dass er noch ein Jahr spielt und dann seine Karriere beendet. Der 40-jährige Romand hat drei Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Keystone-SDA SDA

«Jedes Buch braucht ein Ende. Es ist an der Zeit, das letzte Kapitel meiner Karriere als professioneller Tennisspieler zu schreiben», verkündete Wawrinka und ergänzte: «Ich habe in diesem Sport immer noch Träume.»

In einer Ära mit den Giganten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gelang Stan Wawrinka das fast Unmögliche: Er triumphierte am Australian Open 2014, in Paris 2015 und am US Open 2016. In der Tennis-Weltrangliste kletterte er bis auf Platz 3, insgesamt gewann er 16 ATP-Turniere. Der letzte Triumph liegt allerdings schon lange zurück und datiert vom 27. Mai 2017, als er in Genf den Siegerpokal in die Höhe stemmte.

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up



D discipline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025

In der Weltrangliste belegt Wawrinka noch den 157. Rang. Im Jahr 2025 gewann er an 14 ATP-Turnieren gerade mal fünf Spiele. Auf Challenger-Stufe erreichte er zweimal den Final. Nun beendet der Romand, der in St-Barthélemy auf einem Bauernhof aufwuchs, auf dem seine Eltern sich um benachteiligte Kinder kümmerten, Ende 2026 seine grandiose Karriere.

Obwohl die Resultate zuletzt dürftig waren, lässt es sich Wawrinka nicht nehmen, sich von seinen Fans gebührend zu verabschieden und eine 25. Saison als Profi anzuhängen: «Ich habe jeden Aspekt dessen genossen, was mir der Tennissport gegeben hat, insbesondere die Emotionen, die ich empfinde, wenn ich vor euch spiele. Ich freue mich darauf, euch alle noch einmal zu sehen, egal wo auf der Welt.»

Jedenfalls ist Wawrinka nach wie vor ein Publikumsliebling, was nicht von ungefähr kommt. Er erkämpfte sich seinen prominenten Platz in der Tennishistorie mit unbändigem Willen und Trainingsfleiss – und das wird honoriert.

