DeepL hat ein System für Live-Übersetzungen vorgestellt.

DeepL erweitert sein Angebot um Echtzeit-Übersetzungen für gesprochene Sprache, um im hart umkämpften Markt der Sprachübersetzungstechnologie zu bestehen.

Das in Köln ansässige Unternehmen DeepL hat ein neues System zur Echtzeit-Übersetzung von gesprochener Sprache vorgestellt. Auf der Veranstaltung «DeepL Dialogues» in Berlin kündigte der CEO und Gründer Jaroslaw Kutylowski an, dass «DeepL Voice» in zwei Varianten verfügbar sein wird.

Eine der Varianten ermöglicht es, Videokonferenzen in Echtzeit zu übersetzen, sodass Meetings in Plattformen wie Zoom in verschiedenen Sprachen stattfinden können. Die andere Variante ist eine mobile App, die persönliche Gespräche sofort übersetzen kann.

Herausforderungen der Live-Übersetzung

Obwohl DeepL bereits führend bei der Übersetzung von Texten ist, stellt die Echtzeit-Übersetzung gesprochener Sprache eine besondere Herausforderung dar. Kutylowski erklärte, dass unvollständige Sätze, undeutliche Aussprache und die Notwendigkeit geringer Verzögerung zu Übersetzungsfehlern führen können. Diese Probleme sind auch bei persönlichen Gesprächen bekannt und können Missverständnisse verursachen. «DeepL Voice» ist speziell für gesprochene Sprache entwickelt worden, um Unternehmen eine reibungslose mehrsprachige Kommunikation zu ermöglichen und Sprachbarrieren zu überwinden.

Konkurrenz im Markt

DeepL steht in einem intensiven Wettbewerb. Google bietet mit Gemini eine umfassende KI-Lösung an, die ebenfalls Echtzeit-Übersetzungen unterstützt, und Microsoft hat ähnliche Funktionen in seiner Teams-Anwendung integriert. Dennoch hat DeepL in der Vergangenheit erfolgreich mit grossen Anbietern wie Google Translate konkurriert.

Nach einer Finanzierungsrunde im Mai wird DeepL mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen, das als wertvollstes KI-Start-up Deutschlands gilt, hat kürzlich sein Produktangebot um einen KI-gestützten Schreibassistenten erweitert und eine neue Generation seines Sprachmodells eingeführt. Tests mit Sprachexperten haben gezeigt, dass die Übersetzungen von DeepL auf Basis des neuen Modells besser abschneiden als die von grossen US-Internetkonzernen.

