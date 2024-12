Beatrice Egli live beim Magic Blue Open Air im bayerischen Kurpark. Bad Füssing Anfang August 2024. IMAGO/Future Image

Baschi hat in der «Beatrice Egli Show» am Samstag einen Auftritt. Der Baselbieter ist ein Fan der Schwyzerin, er schwärmt: «Beatrice Egli ist auf dem höchsten Level.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Herbstausgabe der «Die Beatrice Egli Show» wird am Samstag, 7. Dezember 2024, um 20.10 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt.

In der bereits aufgezeichneten Eurovisionssendung treten Stars wie Peter Maffay, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle und Baschi auf.

Baschi und Beatrice Egli haben beide eine Castingshow-Vergangenheit und sind befreundet. Baschi schwärmt: «Beatrice Egli ist auf dem höchsten Level.» Mehr anzeigen

Das ist für Beatrice Egli ein schöner Jahresabschluss: Die Schwyzerin ist am Samstag als Moderatorin ihrer Eurovisionssendung «Die Beatrice Egli Show» zu sehen.

In der Herbstausgabe tritt die Crème de la Crème des Pop-Schlagers auf. Darunter sind Peter Maffay, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle und Baschi.

Beatrice Egli und Baschi verbindet eine ähnliche Castingvergangenheit. Die Schlagersängerin gewann 2013 die 10. Staffel «DSDS». Baschi wurde 2003 mit seinen Auftritten in der SRF-Castingshow «MusicStar» schweizweit zum Publikumsliebling.

Jetzt stehen die beiden Exportschlager auf der gleichen Bühne. Baschi ist Stargast von Eglis gleichnamiger Show.

Egli habe den Baselbieter Sänger und Songwriter für eine frühere Show angefragt, das habe aber aus Termingründen nicht geklappt, verrät Baschi dem «Blick».

Dafür jetzt – Beatrice Egli hat sogar einen speziellen Wunsch: Baschis Song «Ehrlich» gemeinsam zu singen. Schon an Baschis 20-Jahre-Jubiläumskonzert haben sie die Ballade gemeinsam performt. Baschi sagt zum Deal: «Da war es schon ein kleiner Kuhhandel mit diesen Auftritten. Wir unterstützen einander gern.»

Baschi: «Beatrice Egli ist auf dem höchsten Level»

Die beiden Schweizer Sänger verstehen sich blendend. Keine Spur von Konkurrenz oder Neid.

Schon nach ihrem gemeinsamen Auftritt an Baschis Jubiläumskonzert im September 2024 sagte Egli über den 38-jährigen Sänger: «Er verstellt sich nie und bleibt immer authentisch – sowohl als Mensch als auch als Künstler. Seine Texte sind direkt aus dem Leben gegriffen, was ihn für viele Menschen so zugänglich macht», sagte Egli damals zum «Blick».

Der Respekt ist gegenseitig. Baschi schwärmt in der gleichen Zeitung über Beatrice Egli: «Was sie macht, ist auf dem höchsten Level. Eine eigene internationale Abendshow zu haben, muss man erst einmal schaffen.»

All das kombiniere die 36-Jährige mit ihren Konzertauftritten, ihrer Arbeit an neuer Musik und ihrem Job als «DSDS»-Jurorin. Da ziehe er den Hut.

