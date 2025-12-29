Bares für Rares - Der Brummer Horst Lichter staunte in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» nicht schlecht, als er den prächtigen «Brummer» auf dem Experten-Pult sah. Bild: ZDF Die kunstvolle Filigranarbeit mit floralen Drahtmustern hatte ihre Wurzeln in Süditalien und Nordportugal. Bild: ZDF Als weiteres Objekt der Sendung wurde eine alte AEG-Heizung von Lichter als «nützlich und schön» erklärt. Bild: ZDF Eine Brosche aus dem Nachlass der Familie erkannte Expertin Heide Rezepa-Zabel als Muschel-Kamee aus Neapel. Bild: ZDF Ein Porzellan-Rehkitz aus einer Haushaltsauflösung stammte laut Bianca Berding im Entwurf von Fritz Heidenreich für Rosenthal. Bild: ZDF Bares für Rares - Der Brummer Horst Lichter staunte in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» nicht schlecht, als er den prächtigen «Brummer» auf dem Experten-Pult sah. Bild: ZDF Die kunstvolle Filigranarbeit mit floralen Drahtmustern hatte ihre Wurzeln in Süditalien und Nordportugal. Bild: ZDF Als weiteres Objekt der Sendung wurde eine alte AEG-Heizung von Lichter als «nützlich und schön» erklärt. Bild: ZDF Eine Brosche aus dem Nachlass der Familie erkannte Expertin Heide Rezepa-Zabel als Muschel-Kamee aus Neapel. Bild: ZDF Ein Porzellan-Rehkitz aus einer Haushaltsauflösung stammte laut Bianca Berding im Entwurf von Fritz Heidenreich für Rosenthal. Bild: ZDF

Dieser «Brummer» haute «Bares für Rares»-Moderator Horst Lichter glatt um − und brachte eine Händlerin völlig aus dem Häuschen.

Teleschau Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der ZDF-Show «Bares für Rares» sorgte ein mächtiger Armreif mit fast 90 Karat schwerem Rauchquarz für Staunen.

Das aus den 1950er- bis 1960er-Jahren stammende Schmuckstück entpuppte sich allein durch seinen Goldwert als aussergewöhnlich wertvoll.

Händlerin Susanne Steiger war so begeistert, dass sie den Armreif schliesslich für 3.300 Euro kaufte. Mehr anzeigen

Horst Lichter staunte in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» nicht schlecht, als er den prächtigen «Brummer» auf dem Experten-Pult sah. Besonders eine Händlerin war von dem imposanten Armreif so begeistert, dass sie am liebsten gar nichts anderes mehr tragen möchte − sehr zur Verwunderung ihrer Kollegen.

«Ui», entfuhr es Lichter, als Rena und Andreas aus Hamburg ihren Armreif präsentierten, den einst die Urgrossmutter des Verkäufers trug. Auch Heide Rezepa-Zabel war sofort hin und weg vom «unglaublich mächtigen Armreif». Kein Wunder: Der Schmuck war ein ordentlicher «Brummer» - und das, obwohl er aus zartem Filigrandraht gefertigt war.

Doch auf dem Armreif war ein «ziemlich grosser Rauchquarz, wie ein Diamant facettiert» − ein imposanter Stein mit fast 90 Karat, fuhr die Expertin fort. Die kunstvolle Filigranarbeit mit floralen Drahtmustern hatte ihre Wurzeln in Süditalien und Nordportugal. «Sehr viel Handarbeit», schwärmte auch Lichter über das aussergewöhnliche Stück.

Rezepa-Zabel datierte den Armreif auf die 1950er bis 1960er Jahre und vermutete seine Herstellung in Portugal. Dort galt eigentlich: Nur Schmuck aus mindestens 750er Gold erhielt einen offiziellen Stempel. Geringere Legierungen waren nicht «punzierfähig». Das Band war wohl für den Export bestimmt und wurde später mit der 585er-Punze nachgestempelt.

«Der macht richtig was her»

Der Wunschpreis lag bei stolzen 3000 Euro − doch damit nicht genug: Allein der reine Goldwert erbrachte schon 3100 Euro. Die Expertin schätzte den Armreif insgesamt sogar auf 3300 bis 3400 Euro. Schliesslich könne das Schmuckstück «für die richtige Person ein äusserst attraktiver Blickfang» sein. Horst Lichter nickte zustimmend: «Aber hallo!»

Auch im Händlerraum zog das «fette Teil» alle Blicke auf sich. «Wow», rief Christian Vechtel beim Anblick des «schönen, grossen Steins». Zwar zeigte auch Walter Lehnertz Interesse an dem Stück, doch als er den reinen Goldwert des «Prügels» hörte, winkte er ab und schob den Armreif kurzerhand zu seiner Sitznachbarin weiter: «Bitteschön, Susi.»

Susanne Steiger zeigte sich von dem «dekorativen» Schmuck sofort angetan und bot 3200 Euro. Für sie stand fest: Der Armreif hatte einen enormen Wiedererkennungswert. «Der macht richtig was her − da braucht man nichts anderes mehr anzuziehen», schwärmte sie. Ihre Kollegen schmunzelten und Lehnertz hakte augenzwinkernd nach: «Gar nichts mehr?»

Schnell schob sie lachend hinterher: «Vielleicht noch ein Kleid.» Bei dem besonderen Armreif brauchte es aber absolut keinen weiteren Schmuck, meinte sie. Doch ausser Steiger wollte niemand so tief in die Tasche greifen. Friedrich Häusser winkte ebenfalls ab und stellte nüchtern fest: «Der ist mir nicht alt genug − ich kaufe nur antiken Schmuck.»

Verkäuferin begeistert: «Das war ein super tolles Erlebnis!»

Für die geplante Weltreise versuchte der Verkäufer noch, 100 Euro mehr herauszuholen − mit Erfolg. Steiger lenkte ein und erklärte: «3300 Euro mache ich gerne.» Die «überglückliche» Verkäuferin freute sich danach nicht nur auf ihre grosse Reise, sondern schwärmte auch vom Auftritt in der Sendung: «Oh mein Gott, das war ein super tolles Erlebnis.»

Als weiteres Objekt der Sendung wurde eine alte AEG-Heizung von Lichter als «nützlich und schön» erklärt. Auch Expertin Annika Rassbach war begeistert: Das Vintage-Stück aus den 1950er-70er Jahren «hat Stil» − und funktionierte einwandfrei. Für 50 Euro angeboten, schätzte sie den Wert auf 80 bis 120 Euro. Am Ende zahlte Christian Vechtel 90 Euro.

Eine Brosche aus dem Nachlass der Familie erkannte Expertin Heide Rezepa-Zabel als Muschel-Kamee aus Neapel. Das handgearbeitete Stück aus den 1960er Jahren wurde nach einem Wunschpreis von 400 bis 500 Euro auf 500 bis 600 Euro geschätzt. Susanne Steiger zahlte am Ende 600 Euro.

Ein Porzellan-Rehkitz aus einer Haushaltsauflösung stammte laut Bianca Berding im Entwurf von Fritz Heidenreich für Rosenthal (1939-1956). Sie taxierte das Stück auf 150 bis 180 Euro. Gewünscht wurden nur 50 Euro. Im Händlerraum waren alle entzückt und Walter Lehnertz rief: «Oh, ist das Bambi?» Am Ende zahlte er 200 Euro.