Florian Silbereisen ist derzeit mit dem Drehen von neuen «Traumschiff»-Folgen beschäftigt. Nun zeigt der 43-Jährige auf Instagram, wie er und seine Kolleg*innen sich auf ihre Rollen auf hoher See vorbereiten.

Florian Silbereisen schippert aktuell mit dem «Traumschiff» auf hoher See.

Für seine Rolle als Kapitän Max Parger muss der 43-Jährige viel Text auswendig lernen – unter anderem auch deshalb, weil er am Ende jeder Folge eine emotionsgeladene «Captain's Dinner»-Rede halten darf.

Nun gab der Entertainer auf seinem Instagram-Account einen Einblick in das Leben der Schauspieler*innen auf der MS Amadea, dem Hauptdrehort der «Traumschiff»-Serie.

Florian Silbereisen: «Liebe Grüsse aus der Leseprobe»

Auf dem geposteten Bild ist zu sehen, wie Florian Silbereisen und seine Kolleg*innen Daniel Morgenroth, Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes gemeinsam das Drehbuch durchgehen. «Liebe Grüsse aus der Leseprobe», schreibt Silbereisen zum Bild dazu.

Seit Januar 2019 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf dem «Traumschiff» mit dabei. Seither teilt er immer wieder Updates von den Dreharbeiten auf hoher See.

Ein Fan schreibt zu seinem neusten Foto: «Es schaut nach sehr viel Arbeit aus … Im TV kommt es immer so leicht daher …»

Derweil stellt ein zweiter Follower erstaunt fest: «Wow, das wusste ich gar nicht, dass ihr da auch so was macht. Und was schön ist, dass du Spass hast da mit ihnen.»

Florian Silbereisen landete im falschen Land

Bei der Anreise zu den aktuellen «Traumschiff»-Dreharbeiten in Costa Rica wurde Florian Silbereisen Anfang Januar Opfer eines Flugchaos. Mit dem Resultat, dass er einen grossen Umweg in Kauf nehmen musste und zwischenzeitlich in Kanada statt in Costa Rica gelandet war.

Wie das aktuelle Bild auf Instagram beweist, ist Kapitän Parger mittlerweile aber wohlbehalten auf dem TV-Kreuzfahrtschiff MS Amadea angekommen und inzwischen bereits intensiv mit dem Vorbereiten und Drehen der neuen «Traumschiff»-Folgen beschäftigt.

