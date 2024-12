Mocha Mouse ist die Farbe des Jahres 2025. Bestimmen tut das jedes Jahr aufs Neue das Farbinstitut Pantone. pantone.com

Farben machen das Leben bunter. Pantone kürt darum immer wieder eine Farbe des Jahres. Für 2025 wurde ein Braunton bestimmt – überrascht? Darum ist Mocha Mousse die richtige Wahl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pantone hat Mocha Mousse – einen warmen, satten Braunton inspiriert von Kakao, Schokolade und Kaffee – zur Farbe des Jahres 2025 gewählt.

Die Farbe spiegelt den Wunsch nach kleinen Freuden und achtsamem Genuss wider, während sie in der Mode bereits für Aufmerksamkeit sorgt.

Mocha Mousse steht für «subtile Eleganz und erdige Raffinesse», wie Pantone-Direktorin es beschreibt. Mehr anzeigen

Oftmals als langweilige Farbe abgetan, hat Braun einen steilen Aufstieg erlebt.

Bereits in diesem Jahr wurden erdige Töne in der Mode fest gefeiert. Jetzt hat das Farbinstitut Pantone einen warmen, satten Braunton – genannt Mocha Mousse – zur Farbe des Jahres 2025 gewählt.

Der Name ist Programm: Denn Pantone beschreibt den Braunton auf ihrer Website «mit einer besonderen Intensität, der an den Genuss von Kakao, Schokolade und Kaffee erinnert und unser Bedürfnis nach Behaglichkeit anspricht».

Klar ist, allein der Name weckt kulinarische Assoziationen. Mit dem Wort Mousse schwingt zudem eine gewisse Leichtigkeit mit. Der Blick auf die Farbe des Jahres 2025 lässt Erinnerungen an wunderbare Geschmäcker aufkommen. Das Wasser im Mund läuft zusammen, umgehend macht sich das Aroma von Schokolade – vielleicht sogar Dubai-Schoggi – breit.

Die Farbe reflektiert etwas Entspanntes, Warmes, Leichtes und steht für all das, was uns von den schwer verdaulichen News darüber, was da draussen in der Welt gerade so abläuft, ablenkt.

Pantone wählt in jedem Jahr eine Farbe aus, die den globalen Zeitgeist widerspiegeln soll. Im letzten Jahr war das Peach Fuzz. Zu der Farbe für 2025 meint Pantone-Direktorin Leatrice Eiseman: «Inspiriert von unserem Wunsch nach kleinen Freuden im Alltag ist Mocha Mousse ein Ausdruck achtsamen Genusses.» Die Farbe trägt auch die Bezeichnung Pantone 17-1230.

«Mocha Mousse ist raffiniert und üppig, gleichzeitig schlicht und klassisch»

Die Farbe wird von Eiseman als «raffiniert und üppig, aber gleichzeitig schlicht und klassisch» beschrieben. Mocha Mousse erweitere damit unser Farbspektrum der Brauntöne von bescheiden und bodenständig hin zu aufstrebend und luxuriös. Auf der offiziellen Pantone-Webseite wird Eiseman weiter zitiert: «Mit subtiler Eleganz und erdiger Raffinesse strahlt Mocha Mousse einen diskreten, anmutigen Hauch von Glamour aus.»

Braun gibt im nächsten Jahr also den Ton an. Natürliche Nuancen haben sich bereits bei den Designer*innen für die Frühling/Sommer-Kollektion gezeigt, so etwa bei Tod's, Miu Miu oder Gucci.

Welch nachhaltigen Einfluss die Farbe des Jahres von Pantone haben wird, soll sich 2025 zeigen. In der Mode setzt sich Braun auf jeden Fall schon einmal durch, auch in der Beautywelt ist Farbton breit einsetzbar: Vom Lippenstift bis Lidschatten – Braun ist ein echter Hingucker.

