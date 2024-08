Noch nicht genug Ferienfeeling? Dieser von Griechenland inspirierte Nageltrend entführt dich auf Santorini oder Mykonos. Alles, was du brauchst: ozeanblauer und weisser Nagellack.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Greek Nails schicken die Sommerferien in die Verlängerung – und sind der perfekte Trend für den Spätsommer.

Hinter der angesagten Maniküre stecken blau-weisse Nägel.

Mit floralen Mustern oder Zitronen-Stickern versprühen die Griechenland-Nägel noch mehr Ferienfeeling. Mehr anzeigen

Blau ist zwar nicht der erste Ton, der in den Sinn kommt, wenn man an Sommerfarben denkt. Doch Blau hat es in sich: Pools, das Meer, der wolkenlose Himmel, Heidelbeeren, Schmetterlinge und die Dächer auf den griechischen Inseln.

Ob auf Santorini, Mykonos, Paros oder Naxos – diese Orte haben alle etwas gemeinsam: Die Häuser sind blendend weiss, Türen, Fensterrahmen und Dächer in Blau gestrichen.

Griechenland ist eines der beliebtesten Ferienziele von Schweizer*innen. Jedes Jahr sonnen sie sich unter der griechischen Sonne und an der Ägäis. Wer es in diesem Jahr nicht nach Santorini und Co. geschafft hat, holt sich das Greek Feeling einfach auf die Nägel.

Filigrane Blumenmuster und Zitronen

Denn die neuste Trend-Maniküre setzt genau auf das: Mit Meerblau und Weiss erinnert er an die Griechenlandferien. Details wie florale Muster oder kleine Zitronen sorgen für weitere Highlights – und versprühen Ferienfeeling pur.

Am einfachsten lässt sich der Trend beim nächsten Termin im Nagelstudio umsetzen, doch auch daheim kann man einfach kreativ werden. Für die kleinen Blüten empfiehlt sich ein sogenanntes Dotting-Tool und ein Pinsel, mit denen die filigranen Blumenmuster kreiert werden.

Das geht so: Mit dem Dotting-Tool werden kleine Farbpunkte auf den Nägeln platziert, die dann mit dem Pinsel zu kleinen Blütenblättern gezogen werden.

Wer lieber Zitronen auf den Fingern haben will, tut sich am besten kleine Sticker zu. Auch das blaue Auge oder eine kleine Sonne machen sich gut für die Griechenland-Maniküre.

Schliess die Augen, denk an kilometerlange Sandstrände in Griechenland, die Weite des Meeres, an die Olivenbäume, bunten Blumensträucher und die kleinen blau-weissen Häuser …

Was auch immer dir durch den Kopf geht, lass deiner Kreativität freien Lauf und sag Kaliméra zu den von Griechenland inspirierten Nägel, die dich in Gedanken in die Ferne tragen.

Lust auf Griechenland-Feeling für die Nägel bekommen? Diese Utensilien helfen dir beim Lackieren:

Griechenland-Nägel Tiefblauer Nagellack von My Nail Lacquer für rund 15 Franken, via Marionnaud. Bild: marionnaud.ch Veganer Nagellack in knalligem Blau von Nails Inc. für 10 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Nagellack in der Farbe «Blanc» von essie für etwa 15 Franken. Bild: manor.ch Früchte-Nail-Stickers von Nail Art für circa 8 Franken, via Apfelkiste.ch. Bild: apfelkiste.ch Dotting-Tool von Le Mini Macaron für rund 7 Franken, via Douglas. Bild: douglas.ch Multifunktioneller Pinsel für Nägel von Neonail für circa 11 Franken, via Notino. Bild: notino.ch Griechenland-Nägel Tiefblauer Nagellack von My Nail Lacquer für rund 15 Franken, via Marionnaud. Bild: marionnaud.ch Veganer Nagellack in knalligem Blau von Nails Inc. für 10 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Nagellack in der Farbe «Blanc» von essie für etwa 15 Franken. Bild: manor.ch Früchte-Nail-Stickers von Nail Art für circa 8 Franken, via Apfelkiste.ch. Bild: apfelkiste.ch Dotting-Tool von Le Mini Macaron für rund 7 Franken, via Douglas. Bild: douglas.ch Multifunktioneller Pinsel für Nägel von Neonail für circa 11 Franken, via Notino. Bild: notino.ch

Mehr Videos aus dem Ressort