Familie Banks aus dem US-Bundesstaat Kentucky wollte eine Kreuzfahrt unternehmen, doch sie wurden Opfer von Betrügern. (Symbolbild) Bild: Imago

Eine US-Familie erlebte nur zwei Tage vor Beginn ihrer geplanten Kreuzfahrtferien eine böse Überraschung – Betrüger haben die Reservierung storniert. Die Mutter macht nun auf Tiktok ihrem Ärger Luft.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bitteres Erwachen nur einen Tag vor dem Abflug: Eine Familie aus den USA wollte ihre Ferien auf einer Kreuzfahrt verbringen.

Doch nur zwei Tage zuvor wurde die Reise storniert – von dreisten Betrügern.

Mutter Tiffany Banks teilt das Erlebte in mehreren Tiktok-Videos. Mehr anzeigen

Ein Jahr lang hat sich eine Familie aus dem US-Bundesstaat Kentucky auf ihre Kreuzfahrtferien gefreut. Doch kurz vor Beginn der Reise verwandelt sich das Ganze in einen Albtraum: Wie Tiffany Banks auf Tiktok mit ihren Follower*innen teilt, wurde ihre Familie Opfer von dreisten Betrügern.

Eigentlich sollten es die Traumferien für die sechsköpfige Familie werden. Banks hatte für sich, ihren Mann und die vier Kinder eine Excel Presidential Suite reserviert. Dabei handelt es sich um das grösste verfügbare Zimmer auf dem Schiff von Carnival Cruise. Die Reservation fürs Zimmer soll 12'000 US-Dollar, etwa 11'000 Franken, gekostet haben.

Doch die Gesamtausgaben – die Familie hatte bereits für die ganzen Ferien bezahlt – beliefen sich auf weit mehr, wie Banks in den Videos preisgibt. «Wir haben fast 15'000 Dollar für diesen Urlaub ausgegeben, inklusive Ausflüge. Das Zimmer selbst kostete, glaube ich, 12'000 oder 13'000 Dollar, und dann haben wir noch ein paar Tausender für Ausflüge und sogar fast 2000 Dollar für Flüge ausgegeben», so die Krankenschwester.

Das vierfache Mami Tiffany Banks teilt ihren Ärger in mehreren Videos auf Tiktok. Tiktok/thathippiedoc

Nur einen Tag bevor der Flug nach Miami geht, von wo aus das Kreuzfahrtschiff abgelegen soll, erhält Banks eine E-Mail, die die Stornierung ihrer Landausflüge bestätigt. Das Mami versteht die Welt nicht mehr und kontaktiert umgehend den Veranstalter.

Facebook-Post ist schuld an der Misere

Daraufhin folgte der grosse Schock. Carnival eröffnete ihr, dass ihre Kreuzfahrtreise storniert wurde. Im Tiktok-Video gesteht Banks, dass sie in «völlige Panik» geraten sei. Sie und ihre vier Kinder hätten geweint.

Banks selbst hatte keine Stornierung vorgenommen. Für sie machte das alles überhaupt keinen Sinn. Dann fällt der Groschen: Die Mutter hatte zusammen mit ihrem Ehemann aus lauter Vorfreude einen Screenshot der Bestätigungsmail inklusive Buchungsnummer auf Facebook gepostet.

Darauf wurden Betrüger aufmerksam, die sich die Nummer zu eigen machten und die Buchung nur 48 Stunden vor Reisebeginn stornierten.

Betrüger konnten nicht gefunden werden

Weil das eigentlich gebuchte Zimmer bereits weiter vergeben wurde, bot das Kreuzfahrtunternehmen Banks zwei Innenzimmer an. Darüber war die Mutter gar nicht erfreut, denn laut ihren Aussagen sei dies kein angemessener Ersatz.

Schliesslich habe man der Familie als Entschädigung eine Summe von 10'404 Dollar, umgerechnet rund 9350 Franken, versprochen. Doch auch davon ist Banks enttäuscht. Sie könne es nicht fassen, dass jemand so einfach ihre Buchung ohne Überprüfung übernehmen konnte.

Zwar konnte Carnival Banks mitteilen, dass die IP-Adresse der Person, welche die Stornierung vornahm, sich in British Columbia befand, doch ausfindig machen konnte man die Betrüger nicht.

Die Familie flog trotzdem nach Miami und versuchte, doch noch irgendwie an Bord zu gelangen. Doch vor Ort erlosch auch der letzte Funke Hoffnung. Die Banks mussten an Land bleiben, wo sie in einem Airbnb unterkamen und schliesslich ein paar Tage in Miami verbrachten.

