Trump: Präsident Nicolás Maduro festgenommen und «ausser Landes gebracht»

US-Senator: «Haben uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt»
Nach dem Angriff der USA auf Venezuela haben mehrere US-Parlamentarier Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorgehens geäussert. Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego schrieb auf X: «Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben. Es gibt keinen Grund, warum wir mit Venezuela im Krieg sein sollten».
Auch ein Parteifreund von US-Präsident Donald Trump, der republikanische Senator Mike Lee von Utah, meldete Zweifel an: «Ich bin gespannt darauf zu erfahren, was – falls überhaupt etwas – diese Handlung verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte, angesichts des Fehlens einer Kriegserklärung oder einer Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt.»
11.11 Uhr
Iran verurteilt US-Angriffe scharf
Der Iran hat die US‐Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. «Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoss gegen die Prinzipien der UN‐Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar», erklärte das Aussenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser «aggressive Akt» müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter.
Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden.
10.55 Uhr
Maduros Innenminister bei Angriff getötet
Laut venezolanischen Oppositionsmedien soll Maduros Innenminister Diosdado Cabello beim Angriff der US-Truppen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es aktuell noch nicht.
10.43 Uhr
Augenzeuge: «Plötzlich färbte sich der Himmel rot»
Ein Einwohner der venezolanischen Küstenstadt Higuerote berichtet «CNN» vom US-Angriff. «Zuerst dachte ich, es sei so etwas wie ein Feuerwerk», so der 23-Jährige, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will.
«Dann kam eine weitere Explosion und der Boden begann zu beben. In diesem Moment wurde mir klar, dass es sich um etwas Ernstes handelte. Meine Nachbarn fingen an zu schreien und rannten auf die Strasse, also ging ich aus meinem Haus und sah diese riesige Rauchwolke», schildert der Mann.
Der Himmel habe sich plötzlich rot gefärbt und wenige Sekunden später sei ein lautes Geräusch zu hören gewesen. Nach rund zwei Minuten Stille habe er dann wieder Flugzeuge und anschliessend zwei weitere Explosionen gehört.
«Danach bebte alles. Die Explosionen schienen kontrolliert zu sein, aber es sah so aus, als hätten sie den gesamten Flughafen zerstört.»
Bis jetzt habe er noch keine Sirenen von Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr gehört. Die letzte Bombe sei vor 40 Minuten gefallen.
10.24 Uhr
Trump: Nicolás Maduro festgenommen
Laut US-Präsident Trump sei Nicolás Maduro, Präsident Venezuelas, festgenommen worden. «Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen gross angelegten Angriff gegen Venezuela und seinen Staatschef Nicolás Maduro durchgeführt», schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social.
Maduro und seine Frau seien verhaftet und aus dem Land geflogen worden, schreibt Trump weiter. Um 11 Uhr (17 Uhr Schweizer Zeit) werde es in Mar-a-Lago eine Pressekonferenz geben.
US-Luftfahrtbehörde untersagt Flüge rund um Venezuela
Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. «In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten» ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten.
Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico.
10.22 Uhr
Kubas Präsident Díaz-Canel: «Staatsterrorismus gegen unser Amerika»
Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel verurteilt den US-Angriff auf Venezuela scharf und fordert «dringend» eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft, wie er auf X schreibt. Den Angriff bezeichnet er dabei als «kriminell».
«Unsere Friedenszone wird brutal angegriffen. Staatsterrorismus gegen das tapfere venezolanische Volk und gegen unser Amerika», schreibt Díaz-Canel. Er schliesst seine Nachricht mit den Worten: «Vaterland oder Tod – wir werden siegen!»
10.11 Uhr
Massive US-Streitmacht vor Venezuela
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war in den letzten Monaten eskaliert. Seit September hatte das US-Militär in der Karibik und im Pazifik mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote angegriffen. Dabei wurden nach US-Regierungsangaben mehr als 100 Menschen getötet.
Zuletzt hatten US-Streitkräfte Trump zufolge einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte er.
Zudem bauten die US-Streitkräfte ihre Präsenz in der Karibik massiv aus. Unter anderem wurden zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrösste Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Offiziell richtet sich der Einsatz «Südlicher Speer» («Southern Spear») gegen den Drogenschmuggel.
Allerdings gilt Venezuela nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland – und zwar vor allem für den europäischen Markt. Nach Einschätzung von Experten ist die Streitmacht für einen Einsatz gegen Drogenschmuggler überdimensioniert.
9.58 Uhr
US-Senat wusste nichts von Angriff
Laut einem CNN-Bericht habe Trump die Angriffe ohne Konsultation mit dem Verteidigungsausschuss des Senats angeordnet. Mehrere Vertreter hätten sich überrascht geäussert, als sie von CNN kontaktiert worden seien. Es habe keinerlei Rücksprachen gegeben.
9.49 Uhr
Augenzeugin: «Mein Herz pochte und meine Beine zitterten»
Die in Caracas lebende Journalistin Vanessa Silva sah die Explosion von ihrem Fenster aus. Gegenüber der «BBC» schildert sie, der Knall sei enorm gewesen und «stärker als Donner», sodass ihr Haus vibrierte. Da Caracas in einem Tal liegt, hallte der Knall in der ganzen Stadt wider.
«Mein Herz pochte und meine Beine zitterten», so Silva. Nun sei es in der Stadt still. Die Menschen würden sich aber weiterhin verzweifelt gegenseitig Nachrichten schicken, um zu erfahren, ob es Familie und Freunden gut gehe.
9.45 Uhr
Trump in Mar-a-Lago – Aufenthaltsort von Maduro unklar
US-Präsident Donald Trump befindet sich gemäss «New York Times» derzeit in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Dort habe er Meetings mit seinen wichtigsten nationalen Sicherheitsberater abgehalten.
Der aktuelle Aufenthaltsort von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sei laut «NYT» hingegen unklar. Allerdings seien zumindest einige Personen aus Maduros engstem Kreis in Sicherheit, wie Personen berichten, die mit ihnen gesprochen haben.
9.36 Uhr
US-Behörden bestätigen Angriff
Ein Angestellter des Pentagon hat den Angriff der US-Truppen auf Venezuela offiziell bestätigt. «Wir führen derzeit eine Serie taktischer Schläge durch», sagte der Offizielle laut der Nachrichtenagentur Reuters. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.
9.34 Uhr
«Pforte Venezuelas» in Flammen
Vom Angriff ist auch der Hafen La Guaira betroffen. Videos zeigen den wichtigsten Seehafen Venezuelas in Flammen.
La Guaira gilt als «Pforte Venezuelas» und befindet sich lediglich rund 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Caracas.
Hafen La Guira in Flammen
In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ereignet. Die USA sollen einen Angriff befohlen haben.
03.01.2026
9.23 Uhr
Medienberichte: Haus von Verteidigungsminister bombardiert
Wie zahlreiche lokale Medien berichten, sei auch das Haus von Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino López bombardiert worden. López sei aktuell «nicht erreichbar», wo er sich aufhalte und ob er sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus befunden habe, sei unklar. Offiziell bestätigt wurden die Berichte bislang nicht.
9.14 Uhr
Video zeigt Angriff auf Militärkomplex
Laut Augenzeugen greifen die USA zahlreiche Militäreinrichtungen in Caracas an. So stehe der Komplex Fuerte Tiuna derzeit im Visier der US-Truppen. Ein Video soll zeigen, wie ein US-Helikopter auf den Komplex feuert.
Nach Berichten über Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat die Regierung Venezuelas den Vereinigten Staaten eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hiess es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.
Venezuela habe den Notstand ausgerufen.
9 Uhr
Trump hat Angriff angeordnet
Gemäss dem US-Sender CBS soll es sich tatsächlich um einen US-Angriff handeln. «Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte», schreibt die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondentin im Weissen Haus, auf X.
🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me
8.14 Uhr
Helikopter über der Stadt
Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.
Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
Das US-Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.
Explosions, smoke rising after suspected U.S. airstrikes in Venezuela’s capital. No word yet from the U.S. government pic.twitter.com/Q900vyucKN
Kolumbiens Präsident: «Sie bombardieren mit Raketen»
Der kolumbianische Präsident Petro spricht derweil von einem Angriff: «Caracas wird gerade bombardiert. Alarmiert die Welt: Venezuela wurde angegriffen. Sie bombardieren mit Raketen. Die OAS und die UNO müssen sich sofort treffen», schreibt er auf X. Die OAS ist die Organisation Amerikanischer Staaten, der alle 35 Staaten des (süd- und nord-)amerikanischen Kontinents angehören.
Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sind denn auch Raketen zu sehen, die am Flughafen Higuerote, etwa 87 Kilometer östlich von Caracas, einschlagen. Die Aufnahmen sind allerdings noch nicht verifiziert.
Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.