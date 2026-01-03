Trump: Präsident Nicolás Maduro festgenommen und «ausser Landes gebracht»

10.43 Uhr

Ein Einwohner der venezolanischen Küstenstadt Higuerote berichtet «CNN» vom US-Angriff. «Zuerst dachte ich, es sei so etwas wie ein Feuerwerk», so der 23-Jährige, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will.

«Dann kam eine weitere Explosion und der Boden begann zu beben. In diesem Moment wurde mir klar, dass es sich um etwas Ernstes handelte. Meine Nachbarn fingen an zu schreien und rannten auf die Strasse, also ging ich aus meinem Haus und sah diese riesige Rauchwolke», schildert der Mann.

WATCH: Large explosions at Higuerote Airport, about 87 km (54 mi) east of Caracas pic.twitter.com/TCL7goWlQ3 — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Der Himmel habe sich plötzlich rot gefärbt und wenige Sekunden später sei ein lautes Geräusch zu hören gewesen. Nach rund zwei Minuten Stille habe er dann wieder Flugzeuge und anschliessend zwei weitere Explosionen gehört.

«Danach bebte alles. Die Explosionen schienen kontrolliert zu sein, aber es sah so aus, als hätten sie den gesamten Flughafen zerstört.»

Bis jetzt habe er noch keine Sirenen von Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr gehört. Die letzte Bombe sei vor 40 Minuten gefallen.