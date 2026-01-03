  1. Privatkunden
USA greifen Venezuela an Trump: Präsident Nicolás Maduro festgenommen und «ausser Landes gebracht»

Dominik Müller

3.1.2026

Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen Brände nach den Explosionen.
Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen Brände nach den Explosionen.
Screenshot X

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ereignet. Die USA sollen einen Angriff befohlen haben.

Dominik Müller

03.01.2026, 07:56

03.01.2026, 11:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Venezuela kam es in der Nacht zu mehreren Explosionen in der Hauptstadt Caracas.
  • Die Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen mit den USA, nachdem Präsident Trump Militärschläge gegen Venezuela angedroht und Sanktionen ausgeweitet hatte.
  • Offenbar handelt es sich um einen US-Angriff.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 11.16 Uhr

    US-Senator: «Haben uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt»

    Nach dem Angriff der USA auf Venezuela haben mehrere US-Parlamentarier Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorgehens geäussert. Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego schrieb auf X: «Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben. Es gibt keinen Grund, warum wir mit Venezuela im Krieg sein sollten».

    Auch ein Parteifreund von US-Präsident Donald Trump, der republikanische Senator Mike Lee von Utah, meldete Zweifel an: «Ich bin gespannt darauf zu erfahren, was – falls überhaupt etwas – diese Handlung verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte, angesichts des Fehlens einer Kriegserklärung oder einer Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt.»

  • 11.11 Uhr

    Iran verurteilt US-Angriffe scharf

    Der Iran hat die US‐Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. «Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoss gegen die Prinzipien der UN‐Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar», erklärte das Aussenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser «aggressive Akt» müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter.

    Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden.

  • 10.55 Uhr

    Maduros Innenminister bei Angriff getötet

    Laut venezolanischen Oppositionsmedien soll Maduros Innenminister Diosdado Cabello beim Angriff der US-Truppen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es aktuell noch nicht. 

  • 10.43 Uhr

    Augenzeuge: «Plötzlich färbte sich der Himmel rot»

    Ein Einwohner der venezolanischen Küstenstadt Higuerote berichtet «CNN» vom US-Angriff. «Zuerst dachte ich, es sei so etwas wie ein Feuerwerk», so der 23-Jährige, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will.

    «Dann kam eine weitere Explosion und der Boden begann zu beben. In diesem Moment wurde mir klar, dass es sich um etwas Ernstes handelte. Meine Nachbarn fingen an zu schreien und rannten auf die Strasse, also ging ich aus meinem Haus und sah diese riesige Rauchwolke», schildert der Mann.

    Der Himmel habe sich plötzlich rot gefärbt und wenige Sekunden später sei ein lautes Geräusch zu hören gewesen. Nach rund zwei Minuten Stille habe er dann wieder Flugzeuge und anschliessend zwei weitere Explosionen gehört.

    «Danach bebte alles. Die Explosionen schienen kontrolliert zu sein, aber es sah so aus, als hätten sie den gesamten Flughafen zerstört.»

    Bis jetzt habe er noch keine Sirenen von Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr gehört. Die letzte Bombe sei vor 40 Minuten gefallen.

  • 10.24 Uhr

    Trump: Nicolás Maduro festgenommen

    Laut US-Präsident Trump sei Nicolás Maduro, Präsident Venezuelas, festgenommen worden. «Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen gross angelegten Angriff gegen Venezuela und seinen Staatschef Nicolás Maduro durchgeführt», schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social.

    Maduro und seine Frau seien verhaftet und aus dem Land geflogen worden, schreibt Trump weiter. Um 11 Uhr (17 Uhr Schweizer Zeit) werde es in Mar-a-Lago eine Pressekonferenz geben.

  • 10.23 Uhr

    US-Luftfahrtbehörde untersagt Flüge rund um Venezuela

    Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. «In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten» ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten.

    Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico.

  • 10.22 Uhr

    Kubas Präsident Díaz-Canel: «Staatsterrorismus gegen unser Amerika»

    Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel verurteilt den US-Angriff auf Venezuela scharf und fordert «dringend» eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft, wie er auf X schreibt. Den Angriff bezeichnet er dabei als «kriminell».

    Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel.
    Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel.
    Keystone

    «Unsere Friedenszone wird brutal angegriffen. Staatsterrorismus gegen das tapfere venezolanische Volk und gegen unser Amerika», schreibt Díaz-Canel. Er schliesst seine Nachricht mit den Worten: «Vaterland oder Tod – wir werden siegen!»

  • 10.11 Uhr

    Massive US-Streitmacht vor Venezuela

    Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war in den letzten Monaten eskaliert. Seit September hatte das US-Militär in der Karibik und im Pazifik mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote angegriffen. Dabei wurden nach US-Regierungsangaben mehr als 100 Menschen getötet.

    Zuletzt hatten US-Streitkräfte Trump zufolge einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte er.

    Zudem bauten die US-Streitkräfte ihre Präsenz in der Karibik massiv aus. Unter anderem wurden zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrösste Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Offiziell richtet sich der Einsatz «Südlicher Speer» («Southern Spear») gegen den Drogenschmuggel.

    Allerdings gilt Venezuela nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland – und zwar vor allem für den europäischen Markt. Nach Einschätzung von Experten ist die Streitmacht für einen Einsatz gegen Drogenschmuggler überdimensioniert.

  • 9.58 Uhr

    US-Senat wusste nichts von Angriff

    Laut einem CNN-Bericht habe Trump die Angriffe ohne Konsultation mit dem Verteidigungsausschuss des Senats angeordnet. Mehrere Vertreter hätten sich überrascht geäussert, als sie von CNN kontaktiert worden seien. Es habe keinerlei Rücksprachen gegeben.

  • 9.49 Uhr

    Augenzeugin: «Mein Herz pochte und meine Beine zitterten»

    Die in Caracas lebende Journalistin Vanessa Silva sah die Explosion von ihrem Fenster aus. Gegenüber der «BBC» schildert sie, der Knall sei enorm gewesen und «stärker als Donner», sodass ihr Haus vibrierte. Da Caracas in einem Tal liegt, hallte der Knall in der ganzen Stadt wider.

    «Mein Herz pochte und meine Beine zitterten», so Silva. Nun sei es in der Stadt still. Die Menschen würden sich aber weiterhin verzweifelt gegenseitig Nachrichten schicken, um zu erfahren, ob es Familie und Freunden gut gehe.

  • 9.45 Uhr

    Trump in Mar-a-Lago – Aufenthaltsort von Maduro unklar

    US-Präsident Donald Trump befindet sich gemäss «New York Times» derzeit in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Dort habe er Meetings mit seinen wichtigsten nationalen Sicherheitsberater abgehalten.

    Der aktuelle Aufenthaltsort von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sei laut «NYT» hingegen unklar. Allerdings seien zumindest einige Personen aus Maduros engstem Kreis in Sicherheit, wie Personen berichten, die mit ihnen gesprochen haben.

  • 9.36 Uhr

    US-Behörden bestätigen Angriff

    Ein Angestellter des Pentagon hat den Angriff der US-Truppen auf Venezuela offiziell bestätigt. «Wir führen derzeit eine Serie taktischer Schläge durch», sagte der Offizielle laut der Nachrichtenagentur Reuters. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

  • 9.34 Uhr

    «Pforte Venezuelas» in Flammen

    Vom Angriff ist auch der Hafen La Guaira betroffen. Videos zeigen den wichtigsten Seehafen Venezuelas in Flammen. 

    La Guaira gilt als «Pforte Venezuelas» und befindet sich lediglich rund 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Caracas.

    Hafen La Guira in Flammen

    Hafen La Guira in Flammen

    In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ereignet. Die USA sollen einen Angriff befohlen haben.

    03.01.2026

  • 9.23 Uhr

    Medienberichte: Haus von Verteidigungsminister bombardiert

    Wie zahlreiche lokale Medien berichten, sei auch das Haus von Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino López bombardiert worden. López sei aktuell «nicht erreichbar», wo er sich aufhalte und ob er sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus befunden habe, sei unklar. Offiziell bestätigt wurden die Berichte bislang nicht.

  • 9.14 Uhr

    Video zeigt Angriff auf Militärkomplex

    Laut Augenzeugen greifen die USA zahlreiche Militäreinrichtungen in Caracas an. So stehe der Komplex Fuerte Tiuna derzeit im Visier der US-Truppen. Ein Video soll zeigen, wie ein US-Helikopter auf den Komplex feuert.

  • 9.10 Uhr

    Venezuela ruft Notstand aus

    Nach Berichten über Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat die Regierung Venezuelas den Vereinigten Staaten eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hiess es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.

    Venezuela habe den Notstand ausgerufen.

  • 9 Uhr

    Trump hat Angriff angeordnet

    Gemäss dem US-Sender CBS soll es sich tatsächlich um einen US-Angriff handeln. «Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte», schreibt die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondentin im Weissen Haus, auf X.

  • 8.41 Uhr

    Kolumbiens Präsident spricht von Angriff

    Nach Berichten über Explosionen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas hat der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien von einem Angriff auf Venezuela gesprochen. «In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen», schrieb Staatschef Gustavo Petro auf der Plattform X. «Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten», forderte er.

  • 8.14 Uhr

    Helikopter über der Stadt

    Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

  • 8.09 Uhr

    Explosionen in Caracas

    In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

    • Mehr anzeigen

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.

Gemäss dem US-Sender CBS soll es sich tatsächlich um einen US-Angriff handeln. «Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte», schreibt die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondentin im Weissen Haus, auf X.

Das US-Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Kolumbiens Präsident: «Sie bombardieren mit Raketen»

Der kolumbianische Präsident Petro spricht derweil von einem Angriff: «Caracas wird gerade bombardiert. Alarmiert die Welt: Venezuela wurde angegriffen. Sie bombardieren mit Raketen. Die OAS und die UNO müssen sich sofort treffen», schreibt er auf X. Die OAS ist die Organisation Amerikanischer Staaten, der alle 35 Staaten des (süd- und nord-)amerikanischen Kontinents angehören.

Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sind denn auch Raketen zu sehen, die am Flughafen Higuerote, etwa 87 Kilometer östlich von Caracas, einschlagen. Die Aufnahmen sind allerdings noch nicht verifiziert.

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.

