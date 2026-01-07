Schiffe der US-Küstenwache verfolgen den Frachter. X

Ein Öltanker unter russischer Flagge sorgt im Nordatlantik für Aufregung. Der Frachter soll vor der US-Blockade geflohen sein. Moskau entsendet ein U-Boot zum Schutz, die US-Küstenwache beschlagnahmt das Schiff dennoch.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA versuchen offenbar, den venezolanischen Öltanker «Bella-1» nach wochenlanger Verfolgung zu beschlagnahmen.

Das Schiff entging zuvor Enter-Versuchen der Küstenwache und passierte eine US-Seeblockade.

Der Einsatz erfolgt durch US-Militär und Küstenwache – diplomatische Spannungen drohen. Mehr anzeigen

Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben aus US-Regierungskreisen eine Operation zur Beschlagnahmung eines venezolanischen Öltankers eingeleitet. Das Schiff, das ursprünglich unter dem Namen «Bella-1» fuhr, war über mehr als zwei Wochen hinweg über den Atlantik verfolgt worden, nachdem es sich US-Massnahmen entzogen hatte.

Zuvor soll die «Bella-1» – noch mit anderem Namen auf dem Weg nach Venezuela – plötzlich den Kurs geändert haben, um der Durchsuchung durch die US-Küstenwache zu entgehen, wie das «Wall Street Journal» und der Sender CBS berichteten.

Russland soll den Berichten zufolge ein U-Boot und weitere Schiffe zum Schutz des Tankers entsendet haben. Die Nachrichtenagentur PA berichtete, ein britisches Aufklärungsflugzeug soll entlang der Route des Schiffes unterwegs gewesen sein.

Weder das Weisse Haus noch die britische Regierung antworteten konkret auf Nachfragen. «Die USA sind der wichtigste Verteidigungs- und Sicherheitspartner des Vereinigten Königreichs», sagte ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer.

Russland betrachtet die Lage mit Sorge

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor der militärischen Operation in Venezuela mit der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro eine Seeblockade für sanktionierte Öltanker angeordnet, die Richtung Venezuela steuern oder einen Hafen des rohstoffreichen Landes verlassen.

«The Marinera» soll den Berichten zufolge zuvor als «Bella 1» Öl aus Venezuela und dem Iran transportiert haben. Russland wird von den westlichen Alliierten beschuldigt, alte Tanker zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen.

Das Aussenministerium in Moskau teilte der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, Russland betrachte die aussergewöhnliche Situation mit Besorgnis.

Always ready to serve:#SOUTHCOM remains ready to support our U.S Government agency partners in standing against sanctioned vessels and actors transiting through this region. Our sea services are vigilant, agile, and postured to track vessels of interest. When the call comes, we… pic.twitter.com/J8nDa8IQ6O — U.S. Southern Command (@Southcom) January 6, 2026

Das Schiff befahre derzeit unter der Flagge der Russischen Föderation in Übereinstimmung mit den Normen des internationalen Seerechts die Gewässer des Nordatlantiks.

Aus unverständlichen Gründen schenkten das US-Militär und die Nato seinem zivilen Status nicht angemessene erhöhte Aufmerksamkeit, hiess es. Schon seit einigen Tagen folge dem Tanker ein Schiff der US-Küstenwache, obwohl er ungefähr 4000 Kilometer von der US-Küste entfernt sei.

Dem «Wall Street Journal» zufolge wollte der Tanker ursprünglich in Venezuela anlegen und soll derzeit ohne Fracht unterwegs sein.

Nach der Kursänderung soll die US-Küstenwache dem Schiff gefolgt sein – erst dann soll die Besatzung die russische Flagge auf die Seite des Schiffes gemalt und die Registrierung geändert haben.