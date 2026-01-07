  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aufregung im Atlantik US-Truppen entern russischen Öltanker vor Schottland

SDA

7.1.2026 - 13:38

Schiffe der US-Küstenwache verfolgen den Frachter.
Schiffe der US-Küstenwache verfolgen den Frachter.
X

Ein Öltanker unter russischer Flagge sorgt im Nordatlantik für Aufregung. Der Frachter soll vor der US-Blockade geflohen sein. Moskau entsendet ein U-Boot zum Schutz, die US-Küstenwache beschlagnahmt das Schiff dennoch.

Keystone-SDA

07.01.2026, 13:38

07.01.2026, 13:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die USA versuchen offenbar, den venezolanischen Öltanker «Bella-1» nach wochenlanger Verfolgung zu beschlagnahmen.
  • Das Schiff entging zuvor Enter-Versuchen der Küstenwache und passierte eine US-Seeblockade.
  • Der Einsatz erfolgt durch US-Militär und Küstenwache – diplomatische Spannungen drohen.
Mehr anzeigen

Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben aus US-Regierungskreisen eine Operation zur Beschlagnahmung eines venezolanischen Öltankers eingeleitet. Das Schiff, das ursprünglich unter dem Namen «Bella-1» fuhr, war über mehr als zwei Wochen hinweg über den Atlantik verfolgt worden, nachdem es sich US-Massnahmen entzogen hatte.

Zuvor soll die «Bella-1» – noch mit anderem Namen auf dem Weg nach Venezuela – plötzlich den Kurs geändert haben, um der Durchsuchung durch die US-Küstenwache zu entgehen, wie das «Wall Street Journal» und der Sender CBS berichteten.

Russland soll den Berichten zufolge ein U-Boot und weitere Schiffe zum Schutz des Tankers entsendet haben. Die Nachrichtenagentur PA berichtete, ein britisches Aufklärungsflugzeug soll entlang der Route des Schiffes unterwegs gewesen sein.

Weder das Weisse Haus noch die britische Regierung antworteten konkret auf Nachfragen. «Die USA sind der wichtigste Verteidigungs- und Sicherheitspartner des Vereinigten Königreichs», sagte ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer.

Russland betrachtet die Lage mit Sorge

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor der militärischen Operation in Venezuela mit der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro eine Seeblockade für sanktionierte Öltanker angeordnet, die Richtung Venezuela steuern oder einen Hafen des rohstoffreichen Landes verlassen.

«The Marinera» soll den Berichten zufolge zuvor als «Bella 1» Öl aus Venezuela und dem Iran transportiert haben. Russland wird von den westlichen Alliierten beschuldigt, alte Tanker zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen.

Das Aussenministerium in Moskau teilte der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, Russland betrachte die aussergewöhnliche Situation mit Besorgnis.

Das Schiff befahre derzeit unter der Flagge der Russischen Föderation in Übereinstimmung mit den Normen des internationalen Seerechts die Gewässer des Nordatlantiks.

Aus unverständlichen Gründen schenkten das US-Militär und die Nato seinem zivilen Status nicht angemessene erhöhte Aufmerksamkeit, hiess es. Schon seit einigen Tagen folge dem Tanker ein Schiff der US-Küstenwache, obwohl er ungefähr 4000 Kilometer von der US-Küste entfernt sei.

Dem «Wall Street Journal» zufolge wollte der Tanker ursprünglich in Venezuela anlegen und soll derzeit ohne Fracht unterwegs sein.

Nach der Kursänderung soll die US-Küstenwache dem Schiff gefolgt sein – erst dann soll die Besatzung die russische Flagge auf die Seite des Schiffes gemalt und die Registrierung geändert haben.

Mehr zum Thema

USA greifen Venezuela an. Trump sichert sich Zugriff auf Venezuelas Öl-Milliarden +++ Rodríguez: «Kein fremder Akteur regiert uns»

USA greifen Venezuela anTrump sichert sich Zugriff auf Venezuelas Öl-Milliarden +++ Rodríguez: «Kein fremder Akteur regiert uns»

Late Night USA. «Wenn wir Sch***** brauchen und sie nicht zu weit weg ist, werden wir sie nehmen»

Late Night USA«Wenn wir Sch***** brauchen und sie nicht zu weit weg ist, werden wir sie nehmen»

Ukraine-Ticker. Weihnachtsmesse: Putin beschwört Krieg als «heilige Mission» +++ Starmer stellt Truppeneinsätze in Ukraine in Aussicht

Ukraine-TickerWeihnachtsmesse: Putin beschwört Krieg als «heilige Mission» +++ Starmer stellt Truppeneinsätze in Ukraine in Aussicht

Meistgelesen

Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
Aussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen
Bund gibt Schnee-Warnung heraus – diese Regionen sind betroffen
Jetzt wächst die Kritik an den Walliser Brand-Ermittlungen
Schweizer Touristen sitzen auf abgelegener Insel fest