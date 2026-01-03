Entmachtung in Venezuelas: Trump droht Venezuelas geschäftsführender Präsidentin Machtwechsel in Venezuela: US-Präsident Donald Trump hat der geschäftsführender Präsidentin Delcy Rodríguez mit Blick auf den künftigen Kurs des ölreichen Landes offen gedroht – sollte sie sich nicht kooperativ verhalten. O-Ton Donald Trump, US-Präsident: «Ich sag es mal so: Sie wird in einer vermutlich schlimmeren Situation sein als Maduro. Denn Maduro hat sofort aufgegeben. Er hat seine Hände gehoben. Er hat aufgegeben.» 06.01.2026

Die USA haben in der Nacht auf Samstag (3. Januar 2026) Venezuela angegriffen und den autoritär herrschenden Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen. Er und seine Frau wurden nach New York gebracht, wo sie vor Gericht gestellt werden sollen. Die Entwicklungen im Ticker

Das Wichtigste im Überblick Die USA haben Venezuela in der Nacht zum 3. Januar 2026 militärisch angegriffen.

Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores wurden extrahiert und am 5. Januar in New York einem Richter vorgeführt.

Die Anklage lautet unter anderem auf «Drogenterrorismus».

Maduros bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez wurde als geschäftsführende Staatschefin vereidigt. Mehr anzeigen

9.11 Uhr China Ansprüche durchkreuzen Trumps Ölpläne China hat nach Einschätzung von Experten durch umfangreiche Geschäfte mit Venezuela das Vorkaufsrecht auf einen grossen Teil des Öls aus dem südamerikanischen Land. Dies erschwert demnach Pläne von US-Präsident Donald Trump, der amerikanische Unternehmen aufgerufen hat, im grossen Stil in Venezuelas Ölwirtschaft zu investieren. «Sie haben unsere Besitz gestohlen», sagte der 79-Jährige dem rechten Sender «NewsNation». Und: «Wir holen unser Öl zurück.» Trump on Venezuela: "They took our oil away from us."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 5. Januar 2026 um 02:21 China habe Venezuela in den vergangenen Jahren Kredite in Milliardenhöhe gewährt – auf Grundlage von Verträgen, laut denen Erlöse aus dem Ölverkauf zuerst nach Peking fliessen müssten, sagte Brad Parks, Chef des Forschungsinstituts AidData am College of William & Mary. Q: China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them? TRUMP: In terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're gonna sell it to them. We'll be selling oil.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 3. Januar 2026 um 18:28 Zwar sei unklar, wie viel Venezuela China noch schulde, da das südamerikanische Land seit Jahren keine entsprechenden Zahlen mehr veröffentliche. Doch könnten sich die offenen Forderungen auf bis zu zehn Milliarden Dollar [7,9 Milliarden Franken] belaufen, so Parks. "We're going to take Venezuela's oil to protect it from China and Russia. And then, we're gonna sell it to China and Russia. See, we're the good guys who go in to protect the oil from the bad guys, and then we sell it to the bad guys."@saletan on Trump's flimsy justifications: pic.twitter.com/AVywSSUzp9 — The Bulwark (@BulwarkOnline) January 5, 2026 Chinesische Kredite könnten es Trump auch andernorts in Lateinamerika erschweren, die Politik in der Region im Sinne einer neuen Monroe-Doktrin zu beeinflussen. Laut Parks kamen in den zehn Jahren bis 2023 auf jeden von Washington gespendeten oder verliehenen Dollar in der Region drei Dollar aus Peking.

9.11 Uhr Stichwort Monroe-Doktrin Die Monroe-Doktrin geht auf Präsident James Monroe zurück, der von 1817 bis 1825 regierte. Sie besagt, dass die USA in der Neuen Welt keinen Einfluss europäischer Mächte mehr dulden und den gesamten amerikanischen Doppelkontinent geopolitisch dominieren. Eine Neuinterpretation der Doktrin durch die Trump-Regierung sieht vor, dass sich die USA einen «fortgesetzten Zugang zu wichtigen strategischen Standorten» sichern.

7 Uhr Trump erwägt, Botschaft in Caracas wiederzueröffnen Die US-Regierung denkt nach dem Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro über eine Wiedereröffnung der Botschaft in Caracas nach. Es seien bereits erste Vorbereitungen angelaufen – für den Fall, dass Präsident Donald Trump beschliesse, wieder US-Diplomaten in das Land zu entsenden, sagte eine Quelle im Aussenministerium in Washington. Bisher sei aber noch keine Entscheidung gefallen, den Betrieb in der Vertretung wieder aufzunehmen. Die Einrichtung war 2019 in der ersten Amtszeit Trumps geschlossen worden. Das Vorhaben würde umfangreiche logistische, sicherheitstechnische und personelle Vorbereitungen erfordern, deren Umsetzung Monate dauern könnten.

6 Uhr UN warnen: Ein Viertel des Volkes braucht Hilfe Im Zuge des US-Angriffs auf Venezuela haben die Vereinten Nationen auf den enormen Bedarf an humanitärer Hilfe in dem südamerikanischen Land aufmerksam gemacht. Die Bevölkerung leide seit Jahren unter einer komplexen Krise der Wirtschaft. Fast acht Millionen Venezolaner – rund ein Viertel der Bevölkerung – seien dringend auf Hilfe angewiesen, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Die Organisation versorge bedürftige Venezolaner weiterhin mit Lebensmitteln, medizinischer Hilfe und anderen Leistungen, benötige dafür jedoch rasch zusätzliche Unterstützung, erklärte Dujarric. Venezuela used to be much wealthier than Poland, which was suffering under socialism. Then Poland implemented free-market and capitalist principles and enjoyed an economic boom.



Venezuela chose socialism, which brought poverty and misery to its people.



That’s the difference. pic.twitter.com/YZZ7UsIHUg — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) January 4, 2026 Die verfügbaren Mittel sind den Angaben zufolge knapp: Im vergangenen Jahr hätten die UN ihre Mitgliedstaaten um 606 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe für Venezuela gebeten, jedoch nur etwa 102 Millionen erhalten.

3.21 Uhr Trump: Vorerst keine Neuwahl in Venezuela In Venezuela wird es nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den nächsten 30 Tagen keine Neuwahl geben. «Wir müssen das Land zuerst wieder in Ordnung bringen. Man kann keine Wahlen abhalten», sagte er dem US-Sender NBC News. Venezuelas Regierung betrachtet den von den USA festgenommenen Staatschef Nicolás Maduro weiter als legitimen Präsidenten. Laut Verfassung übernimmt bei einer dauerhaften Abwesenheit des Präsidenten zunächst die Vizepräsidentin die Amtsgeschäfte und setzt innerhalb von 30 Tagen eine Neuwahl an. Ob die neue Staatsführung die aktuelle Lage als eine solche dauerhafte Abwesenheit bewertet, ist allerdings unklar. NEW: Venezuela will not have new elections in the next 30 days, President Trump says in an interview with NBC News, projecting a longer-term engagement two days after U.S. forces captured that nation's leader, Nicolás Maduro. https://t.co/Rdppb9Lsxl — NBC News (@NBCNews) January 5, 2026 Die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez wurde inzwischen als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Der Oberste Gerichtshof hatte sie bereits am Wochenende damit beauftragt, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen.

2.29 Uhr Berichte über Schüsse in der Nähe des Präsidentenpalastes in Venezuela Wenige Tage nach der Festnahme des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro ist es Berichten in sozialen Medien zufolge in der Nähe des Präsidentenpalastes Miraflores zu heftigen Schusswechseln gekommen. In im Internet veröffentlichten Videos waren Schüsse zu hören und gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte in den Strassen der Hauptstadt Caracas zu sehen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Protestmarsch zur Unterstützung des von den USA festgenommenen Präsidenten Nicolás Maduro am Montag in Caracas. Bild: Keystone/EPA/Ronald Pena R In Venezuela gibt es eine Reihe bewaffneter Gruppen, darunter kriminelle Organisationen und der Regierung nahe stehende Paramilitärs, die sogenannten Colectivos. Schiessereien sind zumindest in einigen Vierteln von Caracas nicht so ungewöhnlich. Am Wochenende hatte das US-Militär in Venezuela Ziele angegriffen und Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefangengenommen. Sie wurden am Montag in New York einem Gericht vorgeführt, wo sie sich wegen angeblicher Drogendelikte verantworten müssen. Maduros bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez wurde unterdessen als geschäftsführende Staatschefin vereidigt. Die politische Zukunft des ölreichen Krisenstaats ist indes ungewiss.

2.11 Uhr Trump: Nobelpreisträgerin Machado «hätte nicht gewinnen sollen» US-Präsident Donald Trump hat erneut seine Ablehnung gegenüber der venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado kundgetan. «Sie hätte ihn nicht gewinnen sollen», sagte der Präsident dem Sender NBC News mit Blick auf ihre Ehrung durch das Norwegische Nobelkomitee. Trump selbst habe den Preis lange angestrebt und seit seiner Rückkehr ins Amt offen dafür geworben. Er wies jedoch Berichte der «Washington Post» zurück, wonach dies einen Einfluss auf die Entscheidung über die Nachfolge des entmachteten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gehabt habe. «Nein, das hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun», sagte Trump. Die venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado am 12. Dezember 2025 in Oslo. Bild: Keystone/Ole Berg-Rusten/NTB via A Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller sprach in einem separaten Interview mit CNN über Machado und sagte: «Alle venezolanischen Experten sind sich einig, dass es absurd und lächerlich wäre, sie plötzlich ins Land zu bringen und in eine Führungsposition zu setzen – und dass das Militär ihr dann folgen und die Sicherheitskräfte ihr gehorchen würden... Das ist nicht einmal eine ernsthafte Frage.» Nach der Gefangennahme von Staatschef Maduro durch US-Truppen ist die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez am Montag als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden.

Dienstag, 6. Januar 2026, 2.09 Uhr Venezuela sucht nach Kollaborateuren des US-Angriffs Nach der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen in Venezuela fahndet die venezolanische Polizei nach Kollaborateuren. Alle Polizeidienststellen auf Bundes-, Staats- und Gemeindeebene sollten nach Personen suchen, die den Angriff der Vereinigten Staaten unterstützten, hiess es in dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Dekret zur Verkündung des Ausnahmezustands. In verschiedenen US-Medien hiess es zuvor, dass das US-Militär bei der Kommandokation am Wochenende offenbar Unterstützung vor Ort hatte. Unter anderem soll eine Person im direkten Umfeld von Maduro ständig Informationen über seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort übermittelt haben. Nach Angaben des venezolanischen Journalistenverbands SNRP wurden zwischenzeitlich 14 Reporter festgenommen. Später wurden nach Angaben der Organisation alle Journalisten wieder freigelassen. #AHORA | Hasta este momento han sido liberados 12 de los 14 trabajadores de la prensa detenidos durante la jornada de este #5Ene, uno de ellos fue deportado.



Aún esperamos la liberación de dos compañeros que fueron detenidos por la Dgcim. — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

23.55 Uhr Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt Nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten ist seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Sie legte ihren Amtseid in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Caracas ab. «Ich werde nicht ruhen, bis Frieden und Ruhe für die Republik gewährleisten sind», sagte die 56-Jährige bei ihrer Vereidigung durch ihren Bruder, den Parlamentspräsidenten Jorge Rodríguez. Venezuelas Oberster Gerichtshof hatte die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez bereits am Wochenende damit beauftragt, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen. Die venezolanische Regierung betrachtet Maduro weiterhin als legitimen Staatschef und kritisierte seine Festnahme durch die USA als völkerrechtswidrige Entführung. Delcy Rodríguez ist am Montag als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt worden. Bild: Keystone/EPA/Miraflores Palace Rodríguez gilt als eine der loyalsten Figuren aus Maduros Machtzirkel. Als Aussenministerin (2014–2017) prägte sie den konfrontativen Kurs gegen die USA, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Auch nach dem US-Militärschlag am Wochenende gab sie sich zunächst unbeugsam. Das mächtige Militär stellte sich öffentlich hinter sie. Später zeigte sie sich dann bereit zu einer Zusammenarbeit mit den USA. «Wir laden die Regierung der Vereinigten Staaten ein, gemeinsam an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist und im Rahmen des Völkerrechts ein dauerhaftes Zusammenleben in der Gemeinschaft stärkt», hiess es in einer auf Instagram veröffentlichten Mitteilung. «Unsere Völker und unsere Region verdienen Frieden und Dialog, keinen Krieg», schrieb sie nun an US-Präsident Donald Trump gerichtet. «Das war schon immer die Haltung von Präsident Nicolás Maduro und ist derzeit die Haltung ganz Venezuelas.» Sie forderte eine von Respekt geprägte Beziehung zwischen den USA und Venezuela, die auf souveräner Gleichheit und Nichteinmischung basiert.

22.36 Uhr Erdogan warnt eindringlich vor globalen Folgen des US-Vorgehens Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Gefangennahme seines venezolanischen Kollegen Nicolás Maduro vor Chaos gewarnt. Er habe US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat gesagt, dass Venezuela nicht in politische Instabilität gestürzt werden dürfe, sagte Erdogan in einer Fernsehansprache. Die Türkei dulde keine Aktionen, die die politische Legitimität oder das Völkerrecht verletzen. Solche Schritte seien riskant und könnten «zu ernsthaften Komplikationen auf globaler Ebene führen». Die Türkei hat enge Beziehungen zu Venezuela gepflegt. Maduro war mehrfach in der Türkei zu Besuch. Erdogan versicherte: «Die Türkei und das türkische Volk werden dem befreundeten venezolanischen Volk in seinem Kampf um Wohlstand, Frieden und Entwicklung weiterhin zur Seite stehen.» Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist nicht begeistert über Trumps Vorgehen in Venezuela. Evan Vucci/AP/dpa (Archivbild)

21.43 Uhr Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela Bei dem Angriff der USA auf Venezuela sind knapp 200 amerikanische Einsatzkräfte im Zentrum der Hauptstadt Caracas gewesen. Dies sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einer Veranstaltung in Newport News im US-Bundesstaat Virginia. Ob es sich dabei ausschliesslich um Soldaten handelte, sagte er nicht. Früheren Angaben zufolge waren unter anderem die Bundespolizei FBI und Eliteeinheiten der Streitkräfte am Wochenende an der Gefangennahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau beteiligt. US-Streitkräfte hatten in der Nacht zum Samstag Ziele in Venezuela angegriffen und dann beide ausser Landes gebracht. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt. Am Montag musste der 63-Jährige vor Gericht erscheinen - er erklärte sich für nicht schuldig im Sinne der Anklage. Hegseth, der sich seit einiger Zeit auch als Kriegsminister bezeichnet, machte sich zudem über die Luftabwehr des Landes lustig. «Offenbar funktionierten die russischen Luftabwehrsysteme nicht so gut», scherzte er bei seinem Auftritt. Die venezolanische Luftabwehr stützt sich nach eigenen Angaben vor allem auf Militärtechnik aus Russland und China. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth äussert sich zum Einsatz in Venezuela. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa (Archivbild)

19.44 Uhr Nächste Anhörung von Maduro vor Gericht am 17. März Der New Yorker Richter Alvin Hellerstein hat die nächste Anhörung im Fall des von den USA gefangen genommenen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro auf den 17. März festgesetzt. Dem 63-Jährigen wird von den Vereinigten Staaten unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» vorgeworfen. Maduro und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores hatten sich bei der ersten Anhörung für nicht schuldig erklärt. «Ich bin ein anständiger Mensch, ich bin immer noch der Präsident meines Landes», sagte Maduro.

19.19 Uhr Venezuela wirft USA umfassenden Bruch der UN-Charta vor Nach dem Angriff der USA auf Venezuela hat der UN-Botschafter des Landes vor dem Weltsicherheitsrat einen umfassenden Bruch des Völkerrechts angeprangert. Verletzt worden seien die UN-Charta, die Genfer Konventionen, die Menschenrechtsgarantie sowie die Immunität eines amtierenden Staatsoberhaupts, sagte er während einer Sondersitzung des Gremiums in New York. Die UN-Charta garantiere die territoriale Integrität eines Landes sowie seine politische Unabhängigkeit und verpflichte zur friedlichen Streitbeilegung. Die Regierung in Caracas hatte nach dem umstrittenen US-Angriff, den die meisten Völkerrechtler als illegal einstufen, mit Unterstützung Chinas und Russlands eine Sondersitzung beantragt. Die Attacke stelle einen Verstoss gegen die UN-Charta dar und gefährde den Frieden in der Region und der ganzen Welt, hiess es. Venezuelas UN-Vertreter sagte vor dem Gremium, die Amerikaner hätten Venezuela wegen seiner grossen Rohstoffvorkommen angegriffen. US-Präsident Donald Trump hat seit der Attacke mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass amerikanische Ölkonzerne nun in Venezuela aktiv werden sollen. Der UN-Sicherheitsrat kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. KEYSTONE/XINHUA/Loey Felipe

18.40 Uhr Maduros Sohn vor Parlament: «Mein Vater wurde entführt» Der Sohn des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat die Ergreifung seines Vaters durch US-Eliteeinheiten in Caracas als Entführung bezeichnet. «Wenn wir die Entführung von Staatschefs normalisieren, ist kein Land mehr sicher. Heute ist es Venezuela, morgen kann es jedes andere Land sein, das sich nicht unterwirft», sagte der Abgeordnete Nicolás Maduro Guerra bei der konstituierenden Sitzung der venezolanischen Nationalversammlung. «Ohne Völkerrecht gilt in der Welt wieder das Recht des Stärkeren.» Nicolás Maduro Guerra (r) bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem Vater Nicolás Maduro im Mai vergangenen Jahres. AP Photo/Ariana Cubillo/Keystone (Archivbild=

18.23 Uhr Maduro erklärt sich vor Gericht für nicht schuldig Update 18.37 Uhr: Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig plädiert. Das berichtete unter anderem die «New York Times» aus dem Gerichtssaal, wo der wegen Drogendelikten angeklagte 63-Jährige zu einer ersten Anhörung vorgeführt wurde. Auch seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores sagte demnach, sie halte sich für nicht schuldig. Beide waren in der Nacht zum Samstag durch US-Spezialkräfte in Venezuela gefangen genommen und anschliessend nach New York in eine Haftanstalt gebracht worden. Die US-Justiz wirft dem autoritären Staatschef unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vor. Nicolás Maduro ist für seinen ersten Termin zu einem Gericht in New York gebracht worden. Stefan Jeremiah/FR171756 AP/AP/dpa Aus Sicht der USA soll Maduro sein wegen staatlicher Wahlfälschung illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, dass Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe für sich selbst daraus Vorteile gezogen und soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Er ist ausserdem wegen des unrechtmässigen Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff angeklagt sowie der «Verschwörung» dazu. Mitangeklagt ist neben Maduros Ehefrau auch sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister von Venezuela.

18.08 Uhr Bundesrat friert Vermögen von Nicolás Maduro vorsorglich ein Der Bundesrat sperrt vorsorglich und per sofort allfällige Vermögenswerte des von den USA festgenommenen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro in der Schweiz. Betroffen sind zudem Personen aus Maduros Umfeld. Die Massnahme soll künftige Rechtshilfeverfahren von Venezuela ermöglichen. Der Bundesrat beschloss die vorsorgliche Sperrung am Montag, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Die Landesregierung wolle so sicherstellen, dass keine Vermögenswerte von Maduro und weiteren Personen aus dessen Umfeld abfliessen können. Allfällige Vermögen von Nicolás Maduro in der Schweiz werden vom Bund vorsorglich gesperrt. Jesus Vargas/dpa (Archivbild) Mitglieder der amtierenden Regierung von Venezuela seien von dieser Sperrung nicht betroffen, hiess es weiter. Rechtliche Grundlage dafür ist das Gesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG). Ausschlaggebend für einen solchen Schritt sind laut EDA weder die Gründe für einen Machtverlust noch, ob der Machtverlust rechtmässig oder völkerrechtswidrig herbeigeführt worden ist. Entscheidend sei die Tatsache, dass ein Machtverlust eingetreten sei.

14.15 Uhr Video zeigt, wie Maduro zum Gericht geflogen wird BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026 Nicolás Maduro wird heute vor einem Bundesgericht in Manhattan erwartet. Die US-Justiz wirft ihm nach der Gefangennahme unter anderem «Drogenterrorismus» vor. Ein Video des TV-Senders Fox News zeigt jetzt, wie Maduro unter schweren Sicherheitsvorkehrungen zum Gericht gebracht wird. Maskierte Männer begleiten ihn zu einem Helikopter, von dort aus geht es nach New York zum Gericht.

10.30 Uhr USA stellen Maduro um 18 Uhr vor New Yorker Gericht Nicolás Maduro wird heute vor einem Bundesgericht in Manhattan erwartet. Die US-Justiz wirft ihm nach der Gefangennahme unter anderem «Drogenterrorismus» vor. Maduro und seine Frau werden voraussichtlich um 12 Uhr New Yorker Zeit (18 Uhr Schweizer Zeit) vor dem US-Bezirksrichter Alvin K. Hellerstein erscheinen. Es ist unklar, ob sie sich Anwälte genommen haben und ob sie sich schuldig bekennen werden. Die US-Staatsanwaltschaft wirft Maduro vor, über Jahre hinweg an der Spitze eines staatlich gestützten Netzwerks gestanden zu haben, das tonnenweise Kokain in die USA geschleust und dabei mit internationalen Drogenkartellen sowie als terroristisch eingestuften Organisationen kooperiert habe. Laut Anklage sollen staatliche Institutionen Venezuelas – darunter Militär, Geheimdienste und diplomatische Vertretungen – gezielt zum Schutz des Drogenhandels eingesetzt worden sein. Die Vorwürfe reichen bis in die frühen 2000er-Jahre zurück und betreffen auch weitere hochrangige Funktionäre sowie Familienangehörige Maduros. Die US-Justiz hatte den venezolanischen Machthaber bereits früher angeklagt, das Verfahren gewann jedoch erst nach seiner Festnahme neue Dynamik. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm lebenslange Haftstrafen sowie umfangreiche Vermögenseinziehungen.

7.43 Uhr Trump lehnt Venezula-Präsidentin wegen «ultimativer Sünde» ab US-Präsident Donald Trump soll die Führungsrolle der venezolanischen Oppositionspolitikerin María Corina Machado ablehnen, weil sie ihm den Friedensnobelpreis nicht überlassen habe. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf zwei Personen aus dem Umfeld des Weissen Hauses. «Hätte sie ihn abgelehnt und gesagt: ‹Ich kann ihn nicht annehmen, weil er Donald Trump gehört›, wäre sie heute Präsidentin von Venezuela», wird eine Quelle zitiert. Dass Machado den Preis zwar annahm, ihn aber Trump widmete, sei demnach die «ultimative Sünde» gewesen. Am Samstag sagte Trump zudem bei einer Pressekonferenz zum US-Angriff auf Venezuela, es wäre für Machado «sehr schwer», die Führung zu übernehmen. Sie geniesse im eigenen Land «weder Unterstützung noch Respekt».

4.46 Uhr Trump sieht Wahlen in Venezuela nicht als Priorität US-Präsident Donald Trump sieht nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Neuwahlen in dem südamerikanischen Land derzeit nicht als Priorität. «Wir werden zur richtigen Zeit Wahlen haben, aber das Wichtigste ist, dass sie das Problem lösen. Das Land ist kaputt», sagte Trump vor der Presse. «Wir müssen es wiederbeleben, und dafür brauchen wir grosse Investitionen von den Ölgesellschaften, um die Infrastruktur wieder funktionsfähig zu machen», sagte der US-Präsident. Auf die Frage von Reportern, ob die USA von Venezuelas geschäftsführender Präsidentin Delcy Rodríguez verlangen werden, dass sie Oppositionelle zurückkehren lässt oder politische Gefangene freilässt, sagte Trump: «So weit sind wir noch nicht. Im Moment wollen wir erst einmal die Ölindustrie wieder in Gang bringen, das Land wieder aufbauen, es wieder auf die Beine stellen und dann Wahlen abhalten». Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Maduro festgenommen und ausser Landes gebracht. Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Ariana Cubillos Trump sagte danach, die Vereinigten Staaten würden Venezuela vorübergehend führen. Sein Aussenminister Marco Rubio machte nun in einem Interview mit dem US-Sender CBS deutlich, dass Washington Venezuela nicht regieren werde, mit Hilfe einer bereits bestehenden Ölblockade aber politische Veränderungen in dem Land herbeiführen werde. Die Blockade sei ein «enormer Hebel» und bleibe so lange, bis zentrale Forderungen erfüllt seien.

4.45 Uhr Rubio: USA werden Venezuela nicht regieren – Druck durch Ölblockade Die USA werden Venezuela nach Angaben von Aussenminister Marco Rubio entgegen der Aussage von Präsident Donald Trump nicht regieren. Doch werde Washington mit Hilfe einer bereits bestehenden Ölblockade politische Veränderungen in Venezuela herbeiführen, sagte Rubio am Sonntag. Trump hatte am Samstag behauptet, dass nach dem Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro bei einem US-Militäreinsatz in Venezuela die USA das südamerikanische Land vorerst regieren würden. Rubio machte seine Aussagen bei Auftritten in Talkshows in den USA. Damit wollte er offenbar Bedenken wegen einer womöglich neuen längeren Intervention der USA im Ausland entgegentreten, nachdem die Regierung mit dem Militäreinsatz am Samstag einen Regierungswechsel eingeleitet hatte. Rubio sagte im Sender CBS, man werde eine Blockade gegen Öltanker fortsetzen, die mit Sanktionen belegt seien. Das sei «eine gewaltige Menge Druckmittel», erklärte er. Die Blockade werde so lange fortgeführt, «bis wir Änderungen sehen, die nicht nur das nationale Interesse der USA vorantreiben, was das Wichtigste ist, sondern auch zu einer besseren Zukunft für die Menschen von Venezuela führen». In einer vom Weissen Haus zur Verfügung gestellten Aufnahme verfolgen US-Präsident Donald Trump, US-Aussenminister Marco Rubio, CIA-Direktor John Ratcliffe und Verteidigungsminister Pete Hegseth (v.r.n.l.) am 3. Januar 2026 von Florida aus den US-Angriff auf Venezuela. Bild: Keystone/Molly Riley/The White House via AP Trump hatte bei einer Pressekonferenz am Samstag in Florida mehr als ein halbes Dutzend Mal wiederholt, dass die USA künftig Venezuela «regieren» würden. Das rief bei Mitgliedern der oppositionellen Demokratischen Partei und innerhalb seiner Republikanischen Partei Sorgen hervor. Auch Beobachter, die sich an vorherige Bemühungen der USA um einen Aufbau staatlicher Institutionen im Irak und in Afghanistan erinnern, waren beunruhigt.

4.35 Uhr Völkerrechtsexperte: Schweiz müsste Angriff auf Venezuela verurteilen Nach Aussagen des Rechtsprofessors Oliver Diggelmann in den «Tamedia»-Zeitungen müsste die Schweiz den US-Angriff auf Venezuela «aufs Schärfste verurteilen». «Die Verletzung des Gewaltverbots ist nicht verhandelbar», sagte der Professor für Völkerrecht an der Universität Zürich im Interview. Die Schweiz habe, wie auch andere Regierungen Europas, den vorsichtigen Weg gewählt und das «Kind nicht beim Namen genannt», sagte er. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hatte am Samstag auf der Plattform X zur Mässigung und Einhaltung des internationalen Rechts aufgerufen.

4.32 Uhr China nach Maduro-Ergreifung: «Kein Land darf Weltpolizist spielen» China übt weiter deutliche Kritik an der Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte. «Wir haben nie geglaubt, dass irgendein Land die Rolle eines Weltpolizisten spielen darf, noch akzeptieren wir, dass sich irgendein Land als Weltrichter brüsten darf», sagte Aussenminister Wang Yi beim Treffen mit seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar in Peking, ohne die USA direkt zu nennen. Das Völkerrecht sollte die Souveränität und Sicherheit aller Nationen schützen, erklärte Pekings Chefdiplomat. China habe sich stets gegen die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen ausgesprochen, sagte Wang. China ist wegen seiner Ölimporte aus Venezuela ein wichtiger Wirtschaftspartner des südamerikanischen Landes. Protest gegen US-Präsident Donald Trump und den US-Angriff auf Venezuela vor der US-Botschaft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. (5. Januar 2026) Bild: Keystone/EPA/Jeon Heon-Kyun

4.23 Uhr Venezuelas Aussenminister: Maduro bleibt Präsident Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro bleibt trotz seiner Inhaftierung in den USA nach Einschätzung der Regierung in Caracas rechtmässiger Präsident des südamerikanischen Landes. «In Venezuela gibt es einen verfassungsmässigen Präsidenten, Nicolás Maduro Moros, der zwar derzeit illegal festgehalten wird, aber weiterhin das Staatsoberhaupt in voller Ausübung seines Mandats ist», sagte Aussenminister Yván Gil auf einer Krisensitzung der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (Celac) laut dem regierungsnahen Sender Telesur. «Trotz des Angriffs herrscht in Venezuela heute Frieden und Ruhe, die Institutionen funktionieren uneingeschränkt.» Venezuelas Aussenminister Yván Gil. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Miguel Gutierrez Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, Präsident Maduro gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Ihm soll in New York wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Vereinigten Staaten würden Venezuela nun vorübergehend führen. Unterdessen ermächtigte Venezuelas Oberster Gerichtshof die Maduro treu ergebene Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen. Damit ist die 56-Jährige nun geschäftsführende Präsidentin. Das Militär stellte sich öffentlich hinter Rodríguez. Nach Einschätzung der Opposition und internationaler Beobachter hatte Maduro die von Betrugsvorwürfen überschattete Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gegen den Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia verloren. Die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten erkennen Maduro deshalb nicht mehr als legitimen Staatschef an.

4.11 Uhr Venezuelas neue Regierung bereit zu Kooperation mit USA Nach der Gefangennahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro zeigt sich die neue venezolanische Regierung nun bereit zu einer Zusammenarbeit mit den USA. «Wir laden die Regierung der Vereinigten Staaten ein, gemeinsam an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist und im Rahmen des Völkerrechts ein dauerhaftes Zusammenleben in der Gemeinschaft stärkt», hiess es in einer von der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez auf Instagram veröffentlichten Mitteilung. Rodríguez hatte ich unmittelbar nach dem US-Angriff zunächst unbeugsam gezeigt. «Unsere Völker und unsere Region verdienen Frieden und Dialog, keinen Krieg», schrieb sie nun an US-Präsident Donald Trump gerichtet. «Das war schon immer die Haltung von Präsident Nicolás Maduro und ist derzeit die Haltung ganz Venezuelas.» Sie forderte eine von Respekt geprägte Beziehung zwischen den USA und Venezuela, die auf souveräner Gleichheit und Nichteinmischung basiert. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, Präsident Maduro gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Ihm soll in New York wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden. US-Präsident Trump kündigte an, die Vereinigten Staaten würden Venezuela nun vorübergehend führen. Venezuelas Oberster Gerichtshof ermächtigte die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen. Die überzeugte Sozialistin gab sich zunächst unbeugsam. Sie forderte Maduros Freilassung und bezeichnete den US-Angriff als Verstoss gegen die UN-Charta. «Wir werden nie wieder Sklaven sein», sagte sie in Richtung Trump.

4 Uhr Trump droht Kolumbien mit Militärangriff US-Präsident Donald Trump kann sich nach dem Blitzangriff in Venezuela einen ähnlichen Militäreinsatz auch in Kolumbien vorstellen. Eine Militäroperation gegen die kolumbianische Regierung «hört sich für mich gut an», sagt Trump zu Journalisten an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One. Weiter sagte er in Anspielung auf den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro: «Kolumbien ist auch sehr krank, regiert von einem kranken Mann, der gern Kokain herstellt und es in die Vereinigten Staaten verkauft. Und er wird es nicht mehr lange tun.» US-Präsident Donald Trump (l.) im Gespräch mit Journalisten an Bord der Air Force One. (4. Januar 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon

3.39 Uhr Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet Bei dem Angriff des US-Militärs auf Venezuela und der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro sind auch 32 Angehörige kubanischer Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Sie waren auf Bitten der venezolanischen Behörden in das südamerikanische Land entsandt gewesen, wie die regierende Kommunistische Partei Kubas mitteilte. «Getreu ihrer Verantwortung für Sicherheit und Verteidigung erfüllten unsere Landsleute würdig und heldenhaft ihre Pflicht und fielen nach hartem Widerstand im direkten Kampf gegen die Angreifer oder infolge der Bombardierung der Einrichtungen», hiess es in der Mitteilung. Sicherheitskräfte aus dem verbündeten Kuba sind nach Einschätzung von Experten seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Unter anderem sollen kubanische Geheimdienstagenten beispielsweise dabei helfen, Soldaten der Streitkräfte auf Linie zu halten. Auch für die persönliche Sicherheit Maduros sollen vor allem kubanische Leibwächter verantwortlich gewesen seien. «Viele Kubaner wurden gestern getötet, als sie versuchten, ihn zu beschützen», sagte US-Präsident Donald Trump. Das venezolanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem US-Einsatz «ein Grossteil» von Maduros Sicherheitsteam getötet worden sei. US-Aussenminister Marco Rubio bezeichnete die Regierung in Kuba als «riesiges Problem». Das sagte er im US-Sender NBC News auf die Frage, ob nach dem US-Angriff auf Venezuela nun ein Einsatz gegen Kuba folgen werde. Zwar wolle er nicht über zukünftige Schritte der US-Regierung mit Blick auf Kuba sprechen. «Aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir keine grossen Fans des kubanischen Regimes sind.» Dieses habe Venezuelas entmachteten Staatschef Maduro unterstützt, sagte Rubio weiter.

Montag, 5. Januar 2026, 0.26 Uhr Maduro wird am Montag vor Gericht erwartet Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro soll am heutigen Montag erstmals vor Gericht erscheinen. Ein New Yorker Bundesgericht setzte für 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) einen Termin an. Was genau bei der Anhörung passieren soll, blieb zunächst unklar. Der 63 Jahre alte Maduro und seine Ehefrau waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas festgenommen und ausser Landes gebracht worden. Die USA haben Maduro unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt. Er soll sein aus Sicht der USA illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, damit Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen. Er soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Maduro war in den USA schon einmal 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Nun gibt es eine aktualisierte Anklage. Mitangeklagt sind seine Ehefrau und sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister.

23.42 Uhr Venezuelas Volk muss über Zukunft entscheiden können Die Europäische Union pocht nach der gewaltsamen Gefangennahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro auf das Selbstbestimmungsrecht Venezuelas. «Das Recht des venezolanischen Volkes, über seine Zukunft zu entscheiden, muss respektiert werden», schrieb die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas in einem Post auf X. Die Stellungnahme wird von allen EU-Staaten mit Ausnahme Ungarns unterstützt. Die EU stünde in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten sowie regionalen und internationalen Partnern, damit unter der Führung der Venezolaner eine verhandelte, demokratische, inklusive und friedliche Lösung der Krise gefunden werden könne, heisst es in dem Post. My statement supported by 26 EU Member States on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela ↓ pic.twitter.com/CsgKXvvjUw — Kaja Kallas (@kajakallas) January 4, 2026

22.01 Uhr Venezuelas Staatschef Maduro wird am Montag Bundesgericht in New York vorgeführt Der von den USA gefangen genommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, wird am Montag einem Bundesgericht in New York vorgeführt. Dem 63-Jährigen würden um 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) die gegen ihn erhobenen Anklagepunkte offiziell eröffnet, teilte das Gericht des Southern District in Manhattan am Sonntag mit. Maduro soll unter anderem wegen «Verschwörung zum Drogenterrorismus» und der Einfuhr von Kokain in die Vereinigten Staaten der Prozess gemacht werden.

19.17 Uhr Trump droht Venezuelas Interimspräsidentin: Könnte «höheren Preis zahlen als Maduro» US-Präsident Donald Trump hat der Interimspräsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, gedroht. «Wenn sie nicht das Richtige tut, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen müssen, wahrscheinlich einen höheren als Maduro», sagte Trump am Sonntag in einem Telefoninterview mit dem Magazin «The Atlantic». Die USA hatten den linksnationalistischen Staatschef Nicolás Maduro am Samstag gefangen genommen und nach New York gebracht, wo er wegen «Verschwörung zum Drogenterrorismus» vor Gericht gestellt werden soll. Zunächst würden die USA das südamerikanische Land führen, hatte Trump am Samstag gesagt. US-Aussenminister Marco Rubio betonte am Sonntag, die US-Regierung sei grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit der verbleibenden Führung in Venezuela bereit, falls diese «die richtige Entscheidung» treffe.

19.04 Uhr UN-Sicherheitsrat berät am Montag über US-Einsatz in Venezuela Der UN-Sicherheitsrat berät am Montag über den US-Militäreinsatz in Venezuela, bei dem der langjährige Staatschef Nicolás Maduro gefangengenommen und in die USA gebracht wurde. Die Dringlichkeitssitzung findet um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) auf Bitten Venezuelas statt. Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez hatte den US-Angriff verurteilt und betont: «Wir sind bereit, Venezuela zu verteidigen.» Bei dem gross angelegten Militäreinsatz mit rund 150 Hubschraubern und Flugzeugen hatten die USA in der Nacht zum Samstag Ziele in dem südamerikanischen Land bombardiert und Maduro und dessen Frau festgenommen. Beide wurden nach New York gebracht. Dort soll dem Linksnationalisten wegen «Drogenterrorismus» der Prozess gemacht werden. Interimspräsidentin Rodríguez forderte die sofortige Freilassung Maduros.

18.39 Uhr Kein Okay vom Kongress? Rubio rechtfertigt Venezuela-Angriff Für den US-Angriff auf Venezuela ist nach Darstellung von US-Aussenminister Marco Rubio keine Zustimmung des Kongresses vonnöten gewesen. «Sie war nicht erforderlich, weil es sich nicht um eine Invasion handelte. Wir haben kein Land besetzt. Es war eine Festnahme», sagte er im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC News. Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro sei von Einheiten der US-Bundespolizei FBI festgenommen worden. Im Gespräch mit dem Sender NBC News sagte Rubio zudem, dass das US-Parlament bei weiteren US-Aktivitäten in Venezuela und in der Region nur dann einbezogen werden solle, wenn diese Pläne auch die Zustimmung des Kongresses erforderten. Bild: Keystone/Alex Brandon Gemäss Verfassung ist der US-Präsident zwar Oberbefehlshaber der Streitkräfte, allerdings kann nur der Kongress offiziell einen Krieg erklären. In der Praxis haben nur wenige Präsidenten diesen Weg gewählt - öfter entschieden sie sich für andere rechtliche Instrumente, durch die sie auch ohne formelle Kriegserklärung Militäreinsätze befehlen konnten.

17.54 Uhr Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäss die Führung des Landes, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino. Ein Soldat steht auf einem gepanzerten Fahrzeug auf der Autobahn, die vom internationalen Flughafen nach Caracas führt. Keystone/AP/Matias Delacroix

15.39 Uhr Rubio: USA zu Zusammenarbeit mit derzeitiger Führung in Venezuela bereit Die USA haben sich nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch das US-Militär grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit der verbleibenden Führung in dem südamerikanischen Land bereiterklärt. «Wir werden alles anhand ihrer Taten beurteilen und wir werden sehen, was sie tun», sagte US-Aussenminister Marco Rubio am Sonntag dem TV-Sender CBS News. «Wenn sie nicht die richtige Entscheidung treffen, werden die Vereinigten Staaten weiterhin über mehrere Einflussmöglichkeiten verfügen.» US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag angekündigt, die USA würden Venezuela zunächst selbst führen. Wie eine US-Verwaltung Venezuelas konkret aussehen könnte, liess er allerdings offen.

15.16 Uhr Maduros Nachfolgerin stellt sich gegen Trump Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez gibt den USA Kontra: Der von Präsident Donald Trump forcierte Machtwechsel in dem ölreichen südamerikanischen Land stösst auf Widerstand. Rodriguez gehört zur Machelite um Präsident Nicolás Maduro, den US-Elitetruppen am Samstag spektakulär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas quasi aus dem Bett heraus festnahmen und ausser Landes brachten. Sie nannte bei einer Sitzung des Verteidigungsrates Maduro den «einzigen Präsidenten». «Wir werden nie wieder Sklaven sein», sagte sie Richtung Trump und bezeichnete den US-Angriff als Verstoss gegen die UN-Charta. Nach der gewaltsamen Entmachtung Maduros übernahm Vizepräsidentin Delcy Rodríguez auf Anordnung des Obersten Gerichtshofes geschäftsführend das Präsidentenamt bis zu Neuwahlen. (Archiv) KEYSTONE/Ariana Cubillos Maduro sitzt inzwischen in einem Gefängnis in New York, wo er und seine Frau Cilia Flores - gegen die US-Haftbefehle vorlagen - auf ihren Prozess unter anderem wegen «Drogenterrorismus» warten. Der linksautoritäre Maduro war seit 2013 an der Macht, die er auch mit Wahlfälschungen sicherte.

14.37 Uhr 200 Demonstrierende fordern in Bern «Hände weg von Venezuela» Rund 200 Menschen haben am Sonntag in Bern gegen die US-Intervention in Venezuela demonstriert. Sie forderten «die sofortige Verurteilung dieser völkerrechtswidrigen Aggression», wie es in einem Aufruf hiess. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie «Trump-Terror» oder «Fuera yanquis de América Latina» (Yankees, raus aus Lateinamerika), wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. «Hoch die internationale Solidarität», skandierten die Teilnehmenden. Ziel des Angriffs seien die US-Kontrolle über das Erdöl Venezuelas und die Stärkung der geopolitischen Macht in der Region, hiess es im Aufruf. Der Angriff richte sich gegen alle Länder der Region, die sich dem Imperialismus entgegenstellten.

14.08 Uhr Bund erlässt Reisewarnung für Venezuela Die Schweiz rät ab sofort von Reisen nach Venezuela ab. Nach dem US-Angriff vom Wochenende stuft das Aussendepartement die Sicherheitslage als angespannt und unberechenbar ein. Nach US-Angriff Bund erlässt Reisewarnung für Venezuela

12.20 Uhr China fordert sofortige Freilassung von Maduro China hat die USA zur sofortigen Freilassung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Ehefrau aufgefordert. Zudem sollen die Vereinigten Staaten jegliche Versuche der Destabilisierung der venezolanischen Regierung einstellen, sagte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums. Bereits am Vortag hatte China den Angriff der USA auf Venezuela scharf kritisiert. China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten.

9.14 Uhr «Niemand kann uns aufhalten», sagt Trump US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Telefonschalte mit Fox News zur Gefangennahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro geäussert – und dabei indirekt eine Drohung ausgesprochen. Trump deutete an, dass ein solches Vorgehen kein Einzelfall bleiben müsse. «Wir haben dieses unglaubliche Ding letzte Nacht durchgezogen, jemand anderen übernehmen zu lassen. Wir müssen das wiederholen», sagte Trump. Zugleich betonte er die militärische Stärke der USA: «Wir können das wiederholen. Niemand kann uns aufhalten. Es gibt niemanden, der über die Fähigkeiten verfügt, die wir haben.»

Sonntag, 4. Januar, 6.39 Uhr Hier wird Maduro in Handschellen vorgeführt Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026 Das Weisse Haus hat ein Video veröffentlicht, das Venezuelas Präsident Nicolás Maduro in Handschellen zeigt. Er wird darin über einen Teppich der US-Drogenbehörde Drug Enforcement Administration geführt. Der US-Sender CNN bestätigte die Echtheit des auf X veröffentlichten Accounts. Über dem Video steht der Hinweis «Perp walked» – ein in den USA gebräuchlicher Begriff für die öffentliche Vorführung von Verdächtigen, besonders bekannt aus New York. Maduro trägt einen Kapuzenpulli und eine Kappe und begrüsst die Anwesenden auf Englisch mit den Worten: «Good Night, Happy New Year.»

23.38 Uhr Maduro in den USA angekommen Nach der Festnahme von Nicolás Maduro bei einer Militäroperation ist der venezolanische Präsident Medienberichten zufolge in die USA überführt worden. Mehrere Medien berichteten, dass ein Flugzeug mit Maduro und seiner Ehefrau an Bord im US-Bundesstaat New York gelandet sei. Mehrere TV-Sender zeigten dazu am Abend (Ortszeit) ein Flugzeug auf einem auch militärisch genutzten Flughafen in der Nähe der Millionenstadt New York, aus dem wegen der Dunkelheit und Entfernung der Kameras eine nicht näher zu identifizierende Gruppe stieg. BREAKING:



Venezuelan dictator Nicolás Maduro has arrived in New York. He is expected to appear before a U.S. court soon on charges of narco-terrorism.



🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/24EjOD6DBv — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

22.50 Uhr New Yorks Bürgermeister zu Maduro-Festnahme: Rechtsverstoss Der neue New Yorker Bürgermeister, Zohran Mamdani, hat nach dem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Militäreinsatz in Venezuela von einem Rechtsverstoss gesprochen. «Ein einseitiger Angriff auf einen souveränen Staat ist ein kriegerischer Akt und verstösst gegen Bundes- und internationales Recht», schrieb der linke Demokrat auf der Plattform X. Mamdani, der von manchen als Anti-Trump bezeichnet wird, schrieb, das offensichtliche Streben nach einem Regimewechsel betreffe nicht nur Menschen im Ausland, sondern habe auch direkte Auswirkungen auf Zehntausende Venezolaner, die in New York lebten. Sein Fokus werde auf ihrer Sicherheit und der Sicherheit aller New Yorker liegen. Mamdani hat zum Jahreswechsel sein Amt angetreten. I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026

21.12 Uhr Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro Nach dem US-Einsatz in Venezuela hat Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die sofortige Freilassung von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau verlangt. Rodríguez sprach auf einer Sitzung des Verteidigungsrates des südamerikanischen Landes, die live im Fernsehen übertragen wurde. Rodríguez, die laut Verfassung bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen soll, nannte Maduro den «einzigen Präsidenten» von Venezuela und den US-Angriff einen «schrecklichen Fleck» in den bilateralen Beziehungen. «Wir werden nie wieder Sklaven sein», sagte sie und bezeichnete den Angriff einen Verstoss gegen die UN-Charta. ⚡ Venezuela’s vice president demanded the release of Maduro and his wife



Meanwhile, media reports say that a plane believed to be carrying the couple has departed from the U.S. military base in Guantánamo. The aircraft is heading toward the U.S. coastline. pic.twitter.com/f7EgugfSjd — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

20.55 Uhr Macron: Oppositionspolitiker Urrutia soll friedlichen Machtwechsel in Venezuela anführen Nach der Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär sollte nach den Worten des französischen Staatschefs Emmanuel Macron der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia einen friedlichen Machtwechsel in Venezuela anführen. Das venezolanische Volk sei heute «von der Diktatur von Nicolás Maduro befreit», erklärte Macron am Samstag im Onlinedienst X. «Wir hoffen, dass Präsident Edmundo González Urrutia, der 2024 gewählt wurde, diesen Übergang so schnell wie möglich sicherstellen kann.» Der Oppositionspolitiker war bei der Präsidentschaftswahl im Juli 2024 gegen Maduro angetreten und hatte den Sieg für sich beansprucht. Von den Behörden war jedoch Maduro zum Sieger erklärt worden, die Opposition sprach von Wahlbetrug. In der Folge kam es zu gewaltsamen Protesten mit mindestens 28 Toten und mehr als 2400 Festnahmen, González Urrutia floh nach Spanien ins Exil. The Venezuelan people are today rid of Nicolás Maduro’s dictatorship and can only rejoice.



By seizing power and trampling on fundamental freedoms, Nicolás Maduro gravely undermined the dignity of his own people.



The upcoming transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

19.55 Uhr Russland fordert Freilassung Maduros aus US-Gewahrsam Russland hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Freilassung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro und seiner Ehefrau aufgerufen. Moskau fordere die amerikanische Führung auf, ihre Position zu überdenken und den «rechtmässig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes und seine Ehefrau» freizulassen, teilte das russische Aussenministerium in einer von mehreren Stellungnahmen mit. Die USA, die Maduro für illegitim halten, und Venezuela müssten ihre Probleme auf dem Weg des Dialogs lösen. Maduro und seine Frau sind laut US-Präsident Donald Trump in Gewahrsam der USA und sollen vor ein Gericht gestellt werden. Aussenminister Sergej Lawrow telefonierte laut seiner Behörde auch mit Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die nun die Amtsgeschäfte führen könnte, und sicherte ihr Russlands Solidarität zu.

18.30 Uhr Trump postet Bild von gefangenem Maduro US-Präsident Donald Trump hat ein erstes Bild veröffentlicht, das den gefangengenommenem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro zeigen soll. Auf der Plattform Truth Social postete der Republikaner eine Abbildung, auf der Maduro gefesselt stehend in einem Jogginganzug mit verbundenen Augen und Kopfhörern zu sehen ist. Trump schrieb dazu: «Nicolás Maduro an Bord der USS Iwo Jima.» Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima.



(TS: 03 Jan 11:23 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​‌‍ pic.twitter.com/uHWmcm3K2V — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026

18.20 Uhr Trump stellt sich den Fragen der Journalisten Nach Rubio beantwortet Donald Trump Fragen der Presse.

18.18 Uhr Aussenminister Marco Rubio ergreift das Wort Maduro habe die Chance verpasst, das Land zu verlassen, erklärt Rubio. «Er hätte jetzt woanders leben und sehr glücklich sein können, aber stattdessen wollte er den starken Mann spielen, und nun hat er, wie Sie wissen, andere Probleme am Hals», so Rubio.

18.12 Uhr General Caine erklärt die Militäroperation General Dan Caine, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, tritt ans Pult. Er äussert sich zum Ablauf der Militäraktion in Venezuela und zur Festnahme Maduros. «Unsere ressortübergreifende Zusammenarbeit begann vor Monaten und baute auf jahrzehntelanger Erfahrung bei der Integration komplexer Luft-, Boden-, Weltraum- und Seeoperationen auf», erklärte Caine. «Diese Mission wurde akribisch geplant und zog Lehren aus jahrzehntelanger Erfahrung», so Caine weiter Bereits vor dem Luftangriff auf mehrere Ziele in Caracas sei eine Spezialeinheit mit Hubschraubern unter dem Radar zu Maduros Wohnsitz geflogen. Dort sollen Bodentruppen Maduro und seine Frau gefangengenommen haben. Auf dem Rückweg seien sie unter Beschuss geraten, ein Hubschrauber soll getroffen worden sein, konnte seinen Flug aber fortsetzen. Rund 150 Flugzeuge sollen an der Operation in Venezuela beteiligt gewesen sein. Cain gab bekannt, dass B-2-Bomber eingesetzt wurden und die US-Luftstreitkräfte die venezolanische Luftabwehr angriffen, um den Weg für Hubschrauber der Spezialeinheiten zur Festnahme Maduros freizumachen. U.S. General Dan Kane confirmed that around 150 aircraft were involved in the Venezuela operation. He revealed that B-2 bombers were used, and U.S. airpower targeted Venezuelan air defenses to clear the way for special forces helicopters to capture Maduro. Several U.S.… pic.twitter.com/ppqHx6LqIs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026

18.04 Uhr Pete Hegseth lobt das Militär – und Trump Trump übergibt das Mikrofon an Kriegsminister Pete Hegseth. «Kein anderer Präsident habe jemals so viel Mut bewiesen wie US-Präsident Donald Trump», erklärt Hegseth. Amerika sei wieder zurück auf der Weltbühne, so der Kriegsminister.

18.02 Maduros Vizepräsidentin will mit USA zusammenarbeiten Die US-Regierung will nach der Entmachtung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro mit dessen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez zusammenarbeiten. «Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder gross zu machen, ganz einfach», sagt Trump. «Ich meine, es gibt niemanden, der das Amt übernehmen könnte», sagte Trump. «Sie hatte ein langes Gespräch mit Marco und sagte: «Wir werden alles tun, was Sie brauchen.» Ich finde, sie war sehr zuvorkommend, aber sie hat wirklich keine andere Wahl.»

18 Uhr Warnung an Venezuelas Akteure «Alle politischen und militärischen Akteure in Venezuela müssen verstehen: Was mit Maduro geschehen ist, wird ihnen widerfahren», sagt Trump, «wenn sie sich dem US-Wunsch nach einer volksnahen Führung widersetzen.» Maduro nennt er einen «Diktator und Terrorist».

17.57 Uhr Kampf gegen Drogenkartelle «Wir werden die grössten US-Ölfimen nach Venezuela schicken», kündigt Trump an. Grosse US-Ölkonzerne sollten Milliarden Dollar investieren, um die nach seinen Worten «schwer beschädigte» venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Ziel sei es, das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen. Er spricht die Drogenkartelle in Venezuela an, die für den Tod von tausenden Amerikanern verantwortlich seien. Dafür würde er Maduro und seine Frau jetzt zur Rechenschaft ziehen. Trump verweist auf die sinkenden Drogenkriminalitätsraten in Washington D.C., Louisiana und Tennessee, die während seiner Präsidentschaft erreicht werden konnten. Er wirft Maduro vor, Schwerstkriminelle aus Gefängnissen in Venezuela in die USA geschickt zu haben.

17.50 Uhr «Bereit für zweite Welle von Angriffen auf Venezuela» Trump stellt eine «zweite, deutlich grössere Welle» von Angriffen in Venezuela in Aussicht. Diese sei wahrscheinlich nicht nötig, weil das US-Militär bei seiner Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro «so erfolgreich» gewesen sei, sagte er. «Wir sind aber darauf vorbereitet, eine zweite, deutlich grössere Welle durchzuführen.»

17.46 Uhr Trump: «Spektakulärster Angriff seit dem zweiten Weltkrieg» Trump nennt die US-Militäraktion gegen Venezuela einen «spektakulären Angriff, wie es die Menschheit seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat». Er dankt den Militärs für die atemberaubende Präzision des Angriffs. Die venezolanischen Truppen seien komplett überwältigt worden. Nicht ein Stück amerikanischer Militärausrüstung sei verloren gegangen. Trump kündigt an, sich um das Land zu kümmern und es zu verwalten, bis ein ordentlicher Übergang zu einem gerechten Regime gewährleistet sei. «Wir können es nicht riskieren, dass jemand anderes die Macht in Venezuela übernimmt, dem das Wohl des venezolanischen Volkes nach Jahrzehnten der Unterdrückung nicht am Herzen liegt. Das werden wir nicht zulassen», fügte er hinzu. Trump has described the capture of Nicolás Maduro as a historic military operation, calling it a strike unseen since World War II. “It was a powerful assault on a fortified military complex in central Caracas to bring a criminal dictator to justice,” he said.



The mission,… pic.twitter.com/t0flCjl6Ky — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026

17.35 Uhr Trump äussert sich nach Angriff auf Venezuela US-Präsident Donald Trump tritt nach dem grossangelegten Angriff gegen Venezuela in seinem Anwesen Mar-a-Lago vor die Pressevertreter.

16.36 Uhr Trump zu Venezuela: «Wir werden sehr involviert sein» Nach der Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte will Präsident Donald Trump bei der Machtfrage in Caracas mitentscheiden. «Wir treffen diese Entscheidung jetzt. Wir können nicht riskieren, dass jemand anderes übernimmt und einfach so weitermacht», sagte er in einem Telefoninterview des Senders Fox News auf die Frage nach der politischen Zukunft von Venezuela. «Wir werden sehr involviert sein. Wir wollen Freiheit für die Menschen erreichen.»

16.24 Uhr Trump: Festnahme Maduros «wie eine Fernsehsendung» US-Präsident Donald Trump hat die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär nach eigenen Angaben live verfolgt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump, er habe den Einsatz gemeinsam mit ranghohen Militärs in einem Raum seines Anwesens Mar-a-Lago beobachtet – es sei gewesen «wie in eine Fernsehsendung zu schauen». Er sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: «Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten – es war unglaublich.» Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine grosse Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden. Maduro ist nach den Worten von Trump in einem stark bewachten, festungsartigen Gebäude gefangen genommen worden. «Er war in einer Festung», sagte Trump am Samstag in einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News. Bei dem Militäreinsatz sei kein US-Bürger getötet worden, was «erstaunlich» sei. «Ein paar Männer wurden getroffen, aber sie sind zurückgekommen und offenbar in ziemlich guter Verfassung.» US-Justizministerin Pam Bondi hatte zuvor mitgeteilt, Maduro und seiner Frau solle wegen Vorwürfen des Drogenhandels und des Terrorismus der Prozess gemacht werden. Beide würden bald mit «dem ganzen Zorn der amerikanischen Justiz auf amerikanischem Boden in amerikanischen Gerichten konfrontiert werden», schrieb Bondi im Onlinedienst X. Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

15.49 Uhr Trump: Maduro und Ehefrau auf dem Weg nach New York US-Präsident Donald Trump hat Angaben zum Aufenthaltsort des bei einem US-Angriff auf Venezuela gefangen genommenen Staatschefs Nicolás Maduro gemacht. Maduro und dessen Frau Cilia Flores befänden sich an Bord des US-Kriegsschiffs «Iwo Jima» und würden in den US-Bundesstaat New York gebracht, wo sie vor Gericht gestellt würden, teilte Trump am Samstag im Sender Fox News mit. Die USA würden jetzt über die nächsten Schritte für Venezuela entscheiden. «Wir werden sehr stark darin involviert sein», sagte Trump mit Blick auf die künftige Regierung des Landes. PRESIDENT TRUMP tells 'FOX & Friends Weekend' that Maduro and his wife were first taken to the USS Iwo Jima: "They're on a ship, and they'll be heading into New York... They went by helicopter on a nice flight. I'm sure they loved it." pic.twitter.com/v1FUGPYbTW — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

15.40 Uhr US-Vizepräsident begründet US-Schlag mit Drogen und Öl US-Vizepräsident JD Vance hat die Kritik an dem US-Angriff auf Venezuela sowie an der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro zurückgewiesen. «Gegen Maduro liegen in den Vereinigten Staaten mehrere Anklagen wegen Drogenschmuggels und Terrorismus vor. Man kann der Justiz in den USA nicht entgehen, nur weil man in einem Palast in Caracas lebt», schrieb er auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht: «Der Drogenhandel muss aufhören, und das gestohlene Öl muss an die Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.» Trump habe Maduro in der Vergangenheit «mehrere Auswege» angeboten. «Maduro ist der jüngste, der erfahren musste, dass Präsident Trump seine Worte ernst meint.» The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

15.15 Uhr Venezuela beantragt Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats Nach dem US-Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro hat die Regierung in Caracas eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Die Attacke stelle einen Verstoss gegen die UN-Charta dar und gefährde den Frieden in der Region und der ganzen Welt, hiess es in einem Schreiben des Aussenministeriums an den ständigen Vertreter Somalias bei den Vereinten Nationen, der im Januar dem Weltsicherheitsrat vorsteht. Der UN-Sicherheitsrat solle die Aggression verurteilen und die Einstellung der Angriffe fordern.

14.20 Uhr Plakate von Maduro entfernt Kurz nach der Gefangennahme von Nicolas Maduro werden in Caracas bereits Plakate des Präsidenten entfernt. Unter lautem Jubel werden die überlebensgrossen Portraits niedergerissen, wie auf Videos zu sehen ist. CHAU.pic.twitter.com/3KtlDNlYvX — ELDUCK (@elduckpost) January 3, 2026

14.17 Uhr Video zeigt zerstörte Militärbasis Das US-Militär zerstörte bei seinem Angriff auf Caracas auch mehrere Militärbasen. Eine davon ist die La Carlota Basis in der Stadt. Das venezolanische Staatsfernsehen veröffentlichte Aufnahmen, die die Zerstörung auf der Basis zeigen. Darauf zu sehen sind etwa zerstörte Militärfahrzeuge und ausgebrannte Busse. 🇺🇲🇻🇪 VTV broadcasted images showing the current state of the La Carlota air base in Caracas, following a bombing carried out by the United States.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/cwk7bipozr — Visioner (@visionergeo) January 3, 2026

14.09 Uhr Das war Maduros letzter Auftritt – nur Stunden vor US-Angriff Nur Stunden vor dem US-Angriff auf Venezuela traf sich Präsident Nicolás Maduro mit Qiu Xiaoqi, Chinas Sonderbeauftragter für Lateinamerika und die Karibik. Es war Maduros letzter öffentlicher Auftritt, bevor er zusammen mit seiner Ehefrau von der US-Elite-Spezialeinheit Delta Force verhaftet und ausgeflogen wurde. Das Treffen fand im Präsidentenpalast Miraflores statt, wo Maduro die chinesische Delegation empfing. Aufnahmen des staatlichen Fernsehens zeigten, wie sich beide Seiten begrüssten und hinter verschlossenen Türen Gespräche führten. Maduro's last public appearance was a meeting with China's special envoy, just hours before he was captured by the U.S. pic.twitter.com/d5Rlzgfc5S — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026 Venezolanische Beamte erklärten später, dass sich das Treffen auf die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit, der politischen Koordination und der wirtschaftlichen Beziehungen konzentriert habe. Maduro sagte bei dem Treffen: «Ich danke Ihnen und Präsident Xi Jinping für seine Brüderlichkeit und seine Botschaft als starker Führer für die Welt.»

13.53 Uhr Schweiz ruft zur Einhaltung des Völkerrechts auf Die Schweiz ruft angesichts des US-Angriffs auf Venezuela zu Deeskalation, Mässigung und zur Einhaltung des internationalen Rechts auf. Dem Aussendepartement lagen am frühen Samstagnachmittag keine Informationen über betroffene Schweizer vor. Die Einhaltung des internationalen Rechts beinhalte auch die Respektierung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und der territorialen Integrität souveräner Staaten, schrieb Nicolas Bideau, der Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Samstag auf der Plattform X. La situation est suivie de près par notre ambassade sur place. À ce stade et selon nos informations, aucun ressortissant suisse n’a été affecté. https://t.co/9N5seQoS05 — Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) January 3, 2026 Die Schweizer Botschaft in Venezuela beobachte die Situation genau, hiess es in dem Post weiter. Ähnlich wie Bideau hatte sich zuvor auch schon die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas geäussert.

13.42 Uhr Maduro wird wegen Waffen- und Drogendelikten angeklagt US-Justizministerin Pam Bondi teilt mit, dass Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau im Southern District of New York angeklagt wurden. Maduro werde unter anderem wegen «Narco-Terrorism Conspiracy», Kokain-Import, sowie Waffen- und Sprengstoffdelikten angeklagt. «Sie werden sich bald der vollen Härte der amerikanischen Justiz auf amerikanischem Boden stellen», sagte Bondi. Z u den konkreten Vorwürfen gegen Maduros Ehefrau machte sie keine Angaben. Zudem dankte Bondi dem US-Militär für die «hoch erfolgreiche Mission» zur Festnahme der beiden mutmasslichen internationalen Drogenhändler.

12.12 Uhr Venezuelas Vizepräsidentin fordert Lebenszeichen von Maduro Nach den US-Angriffen auf Venezuela und der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro hat die Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes ein Lebenszeichen des festgesetzten Staatschefs gefordert. «Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind», sagte Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. «Wir fordern von der Regierung von Präsident Donald Trump sofort ein Lebenszeichen von Präsident Maduro und der First Lady.» Venezuelas Vizepräsidentin Delcy RodrÌguez. Archivbild: Keystone

11.53 Uhr Soldaten und Zivilisten getötet Bei dem US-Angriff auf Ziele in Venezuela sind nach Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen.

11.47 Uhr Trump nennt US-Angriff eine «brillante Operation» US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit der «New York Times» den US-Einsatz zur Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro als Erfolg gewertet. Dieser sei aufgrund «viel guter Planung und vieler grossartiger Soldaten und grossartiger Leute» erfolgreich durchgeführt worden, berichtete die Tageszeitung unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Präsidenten. Er habe das Vorgehen als «brillante Operation» bezeichnet. Unter Trump ist der Konflikt zwischen den USA und Venezuela eskaliert. (Archivbild) Alex Brandon/AP/dpa Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe oder wie es mit Venezuela weitergehe, sagte Trump, er wolle dazu bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago Stellung beziehen. Sie ist für 11.00 Uhr (17.00 Uhr in Deutschland) angekündigt.

11.42 Uhr Spanien ruft zur Deeskalation in Venezuela auf Spanien hat angesichts der US-Angriffe in Venezuela und der Mitteilung über eine Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro zur Mässigung aufgerufen. Das Völkerrecht und die UN-Charta müssten beachtet werden, stand in einer ersten Erklärung des spanischen Aussenministeriums zur Lage in dem südamerikanischen Land.

11.41 Uhr «New York Times»: Keine Opfer auf US-Seite Bei dem Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro gab es laut einem Medienbericht keine Opfer auf US-Seite. Dies berichtete die Zeitung «New York Times» unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ob es aufseiten Venezuelas bei dem Angriff Opfer gab, kommentierte die Person nicht. Unklar war, ob damit Tote oder Verletzte gemeint waren.

11.39 Uhr US-Vize-Aussenminister: «Der Tyrann ist gestürzt» Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Aussenminister Christopher Landau für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen. «Der Tyrann ist gestürzt», schrieb Landau auf X.

11.36 Uhr Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes zum Widerstand aufgerufen. «Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen», sagte Vladimir Padrino in einer Videobotschaft. «Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands.» Alle Truppen würden zur Landesverteidigung eingesetzt.

11.29 Uhr Maduro von US-Elite-Spezialeinheit verhaftet Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist laut einem Medienbericht von einer US-Elite-Spezialeinheit gefangen genommen worden. Am frühen Samstagmorgen sei Maduro von Einheiten der Delta Force in Gewahrsam genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte. Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde.

11.16 Uhr US-Senator: «Haben uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt» Nach dem Angriff der USA auf Venezuela haben mehrere US-Parlamentarier Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorgehens geäussert. Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego schrieb auf X: «Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben. Es gibt keinen Grund, warum wir mit Venezuela im Krieg sein sollten». Auch ein Parteifreund von US-Präsident Donald Trump, der republikanische Senator Mike Lee von Utah, meldete Zweifel an: «Ich bin gespannt darauf zu erfahren, was – falls überhaupt etwas – diese Handlung verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte, angesichts des Fehlens einer Kriegserklärung oder einer Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt.»

11.11 Uhr Iran verurteilt US-Angriffe scharf Der Iran hat die US‐Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. «Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoss gegen die Prinzipien der UN‐Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar», erklärte das Aussenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser «aggressive Akt» müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter. Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden.

10.55 Uhr Maduros Innenminister bei Angriff getötet Laut venezolanischen Oppositionsmedien soll Maduros Innenminister Diosdado Cabello beim Angriff der US-Truppen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es aktuell noch nicht.

10.43 Uhr Augenzeuge: «Plötzlich färbte sich der Himmel rot» Ein Einwohner der venezolanischen Küstenstadt Higuerote berichtet «CNN» vom US-Angriff. «Zuerst dachte ich, es sei so etwas wie ein Feuerwerk», so der 23-Jährige, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will. «Dann kam eine weitere Explosion und der Boden begann zu beben. In diesem Moment wurde mir klar, dass es sich um etwas Ernstes handelte. Meine Nachbarn fingen an zu schreien und rannten auf die Strasse, also ging ich aus meinem Haus und sah diese riesige Rauchwolke», schildert der Mann. WATCH: Large explosions at Higuerote Airport, about 87 km (54 mi) east of Caracas pic.twitter.com/TCL7goWlQ3 — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026 Der Himmel habe sich plötzlich rot gefärbt und wenige Sekunden später sei ein lautes Geräusch zu hören gewesen. Nach rund zwei Minuten Stille habe er dann wieder Flugzeuge und anschliessend zwei weitere Explosionen gehört. «Danach bebte alles. Die Explosionen schienen kontrolliert zu sein, aber es sah so aus, als hätten sie den gesamten Flughafen zerstört.» Bis jetzt habe er noch keine Sirenen von Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr gehört. Die letzte Bombe sei vor 40 Minuten gefallen.

10.24 Uhr Trump: Nicolás Maduro festgenommen Laut US-Präsident Trump sei Nicolás Maduro, Präsident Venezuelas, festgenommen worden. «Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen gross angelegten Angriff gegen Venezuela und seinen Staatschef Nicolás Maduro durchgeführt», schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Maduro und seine Frau seien verhaftet und aus dem Land geflogen worden, schreibt Trump weiter. Um 11 Uhr (17 Uhr Schweizer Zeit) werde es in Mar-a-Lago eine Pressekonferenz geben. https://t.co/KofqavOPKx pic.twitter.com/li863ZdIaJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

10.23 Uhr US-Luftfahrtbehörde untersagt Flüge rund um Venezuela Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. «In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten» ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten. Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico.

10.22 Uhr Kubas Präsident Díaz-Canel: «Staatsterrorismus gegen unser Amerika» Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel verurteilt den US-Angriff auf Venezuela scharf und fordert «dringend» eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft, wie er auf X schreibt. Den Angriff bezeichnet er dabei als «kriminell». Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel. Keystone «Unsere Friedenszone wird brutal angegriffen. Staatsterrorismus gegen das tapfere venezolanische Volk und gegen unser Amerika», schreibt Díaz-Canel. Er schliesst seine Nachricht mit den Worten: «Vaterland oder Tod – wir werden siegen!»

10.11 Uhr Massive US-Streitmacht vor Venezuela Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war in den letzten Monaten eskaliert. Seit September hatte das US-Militär in der Karibik und im Pazifik mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote angegriffen. Dabei wurden nach US-Regierungsangaben mehr als 100 Menschen getötet. Zuletzt hatten US-Streitkräfte Trump zufolge einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte er. Zudem bauten die US-Streitkräfte ihre Präsenz in der Karibik massiv aus. Unter anderem wurden zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrösste Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Offiziell richtet sich der Einsatz «Südlicher Speer» («Southern Spear») gegen den Drogenschmuggel. Allerdings gilt Venezuela nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland – und zwar vor allem für den europäischen Markt. Nach Einschätzung von Experten ist die Streitmacht für einen Einsatz gegen Drogenschmuggler überdimensioniert.

9.58 Uhr US-Senat wusste nichts von Angriff Laut einem CNN-Bericht habe Trump die Angriffe ohne Konsultation mit dem Verteidigungsausschuss des Senats angeordnet. Mehrere Vertreter hätten sich überrascht geäussert, als sie von CNN kontaktiert worden seien. Es habe keinerlei Rücksprachen gegeben.

9.49 Uhr Augenzeugin: «Mein Herz pochte und meine Beine zitterten» Die in Caracas lebende Journalistin Vanessa Silva sah die Explosion von ihrem Fenster aus. Gegenüber der «BBC» schildert sie, der Knall sei enorm gewesen und «stärker als Donner», sodass ihr Haus vibrierte. Da Caracas in einem Tal liegt, hallte der Knall in der ganzen Stadt wider. «Mein Herz pochte und meine Beine zitterten», so Silva. Nun sei es in der Stadt still. Die Menschen würden sich aber weiterhin verzweifelt gegenseitig Nachrichten schicken, um zu erfahren, ob es Familie und Freunden gut gehe.

9.45 Uhr Trump in Mar-a-Lago – Aufenthaltsort von Maduro unklar US-Präsident Donald Trump befindet sich gemäss «New York Times» derzeit in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Dort habe er Meetings mit seinen wichtigsten nationalen Sicherheitsberater abgehalten. Der aktuelle Aufenthaltsort von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sei laut «NYT» hingegen unklar. Allerdings seien zumindest einige Personen aus Maduros engstem Kreis in Sicherheit, wie Personen berichten, die mit ihnen gesprochen haben.

9.36 Uhr US-Behörden bestätigen Angriff Ein Angestellter des Pentagon hat den Angriff der US-Truppen auf Venezuela offiziell bestätigt. «Wir führen derzeit eine Serie taktischer Schläge durch», sagte der Offizielle laut der Nachrichtenagentur Reuters. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

9.34 Uhr «Pforte Venezuelas» in Flammen Vom Angriff ist auch der Hafen La Guaira betroffen. Videos zeigen den wichtigsten Seehafen Venezuelas in Flammen. La Guaira gilt als «Pforte Venezuelas» und befindet sich lediglich rund 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Caracas. Hafen La Guira in Flammen In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ereignet. Die USA sollen einen Angriff befohlen haben. 03.01.2026

9.23 Uhr Medienberichte: Haus von Verteidigungsminister bombardiert Wie zahlreiche lokale Medien berichten, sei auch das Haus von Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino López bombardiert worden. López sei aktuell «nicht erreichbar», wo er sich aufhalte und ob er sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus befunden habe, sei unklar. Offiziell bestätigt wurden die Berichte bislang nicht.

9.14 Uhr Video zeigt Angriff auf Militärkomplex Laut Augenzeugen greifen die USA zahlreiche Militäreinrichtungen in Caracas an. So stehe der Komplex Fuerte Tiuna derzeit im Visier der US-Truppen. Ein Video soll zeigen, wie ein US-Helikopter auf den Komplex feuert. BREAKING:



U.S. helicopters are POUNDING the Venezuelan military complex Fuerte Tiuna in Caracas pic.twitter.com/l9jblj2O5a — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

9.10 Uhr Venezuela ruft Notstand aus Nach Berichten über Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat die Regierung Venezuelas den Vereinigten Staaten eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hiess es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung. Venezuela habe den Notstand ausgerufen.

9 Uhr Trump hat Angriff angeordnet Gemäss dem US-Sender CBS soll es sich tatsächlich um einen US-Angriff handeln. «Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte», schreibt die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondentin im Weissen Haus, auf X. 🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

8.41 Uhr Kolumbiens Präsident spricht von Angriff Nach Berichten über Explosionen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas hat der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien von einem Angriff auf Venezuela gesprochen. «In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen», schrieb Staatschef Gustavo Petro auf der Plattform X. «Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten», forderte er.

8.14 Uhr Helikopter über der Stadt Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen. WATCH: U.S. airstrikes targeting a port in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/W0LkiqDJFG — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

8.09 Uhr Explosionen in Caracas In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen. Mehr anzeigen

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

WATCH: U.S. airstrikes targeting a port in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/W0LkiqDJFG — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.

Gemäss dem US-Sender CBS soll es sich tatsächlich um einen US-Angriff handeln. «Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte», schreibt die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondentin im Weissen Haus, auf X.

🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Das US-Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Explosions, smoke rising after suspected U.S. airstrikes in Venezuela’s capital. No word yet from the U.S. government pic.twitter.com/Q900vyucKN — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Kolumbiens Präsident: «Sie bombardieren mit Raketen»

Der kolumbianische Präsident Petro spricht derweil von einem Angriff: «Caracas wird gerade bombardiert. Alarmiert die Welt: Venezuela wurde angegriffen. Sie bombardieren mit Raketen. Die OAS und die UNO müssen sich sofort treffen», schreibt er auf X. Die OAS ist die Organisation Amerikanischer Staaten, der alle 35 Staaten des (süd- und nord-)amerikanischen Kontinents angehören.

Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sind denn auch Raketen zu sehen, die am Flughafen Higuerote, etwa 87 Kilometer östlich von Caracas, einschlagen. Die Aufnahmen sind allerdings noch nicht verifiziert.

WATCH: Large explosions at Higuerote Airport, about 87 km (54 mi) east of Caracas pic.twitter.com/TCL7goWlQ3 — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.