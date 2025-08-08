  1. Privatkunden
Ideale Kajakbedingungen Liess Trumps Vize einen Fluss-Wasserstand für Familien-Ausflug erhöhen?

Gabriela Beck

8.8.2025

Öffentliche Ressourcen für private Zwecke missbraucht? US-Vizepräsident JD Vance steigt mit seiner Familie am 18. April 2025 am Flughafen Rom-Ciampino aus der Air Force Two aus. (Archiv)
Öffentliche Ressourcen für private Zwecke missbraucht? US-Vizepräsident JD Vance steigt mit seiner Familie am 18. April 2025 am Flughafen Rom-Ciampino aus der Air Force Two aus. (Archiv)
Bild: IMAGO/ZUMA Press

Kann es sein, dass JD Vance öffentliche Ressourcen für seine persönliche Freizeitgestaltung ausnutzte, während die Trump-Regierung an allen Ecken und Enden Milliarden von Dollar kürzt? Der Secret Service dementiert.

Gabriela Beck

08.08.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Vizepräsident JD Vance soll während eines Familienurlaubs den Abfluss eines Sees ändern lassen haben, um bessere Bedingungen zum Kajakfahren zu erhalten.
  • Zwar wurden keine illegalen Handlungen festgestellt, doch Kritiker werfen Vance vor, staatliche Ressourcen für private Zwecke genutzt zu haben.
  • Ethikexperten sehen darin ein fragwürdiges Signal angesichts der Belastungen für Durchschnittsbürger durch die massiven Regierungs-Einsparungen.
Mehr anzeigen

US-Vizepräsident JD Vance wurde am 2. August, seinem 41. Geburtstag, im Südwesten Ohios auf dem Little Miami River, einem Nebenfluss des Caesar Creek Lake, beim Kanufahren gesichtet. Dies geht aus Social-Media-Posts hervor.

Soweit wäre dies noch keine Meldung wert, doch wie der «Guardian» erfuhr, veranlasste das Team von JD Vance das US Army Corps of Engineers (USACE), den Abfluss des Sees zu ändern, um «ideale Kajakbedingungen» im Rahmen eines Familienurlaubs zu schaffen. Die mit der Angelegenheit vertraute Quelle wollte anonym bleiben, der Guardian konnte diese konkrete Behauptung nicht unabhängig bestätigen.

Dennoch stellt sich die Frage, ob Vances Büro möglicherweise öffentliche Infrastruktur-Ressourcen für seine persönliche Freizeitgestaltung nutzte, während die Trump-Regierung im Rahmen ihrer Effizienzsteigerung Milliarden von Dollar an Entwicklungshilfe, wissenschaftlicher Forschung und staatlichen Stellen kürzte. Das Büro des Vizepräsidenten reagierte nicht auf eine Bitte des Guardian um Stellungnahme.

Sichere Navigation für das Sicherheitspersonal

Laut einer Erklärung des USACE erfolgte die Anfrage des US Secret Service, um die «sichere Navigation» des Sicherheitspersonals des US-Vizepräsidenten bei diesem Ausflug im August auf dem Little Miami River zu unterstützen.

Der Secret Service wiederum legt dar, er habe sich eng mit dem Ohio Department of Natural Resources und dem USACE abgestimmt, um die Sicherheit motorisierter Wasserfahrzeuge und Rettungskräfte während eines kürzlichen Besuchs zu gewährleisten. Einzelheiten der Einsatzplanung könne man nicht nennen.

Karin Keller-Sutter verteidigt Aussagen. «Ich habe nur über einen Aspekt der Vance-Rede gesprochen»

Karin Keller-Sutter verteidigt Aussagen«Ich habe nur über einen Aspekt der Vance-Rede gesprochen»

Öffentlich zugängliche Daten des US Geological Survey (USGS) zeigen einen plötzlichen Anstieg des Flusspegels und einen entsprechenden Rückgang des Seespiegels in den frühen Augusttagen, als Vance Urlaub machte.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass das USACE Abflüsse von Gewässern an die öffentliche Nutzung anpasst – beispielsweise für den Einsatz bei kommunalen Flussveranstaltungen und zur Ausbildung von Rettungskräften. Laut einer anonymen Quelle des Guardian, die mit der Angelegenheit vertraut ist, werden solche  «Sonderfreigaben» jedoch grundsätzlich nicht für Einzelpersonen oder auf individuelle Anfrage durchgeführt.

Ethikanwalt: «heuchlerisch» und «ziemlich unerhört»

Anfrage und Umsetzung wurden ordnungsgemäss dokumentiert und es gibt demzufolge keine Vorwürfe gegen Vances Büro, illegale Massnahmen ergriffen zu haben. Dennoch, Ethikanwalt Richard Painter finde es, «heuchlerisch» und «ziemlich unerhört», dass Vance diese besonderen Erleichterungen für seinen Familienurlaub erhalten habe, während die Kürzungen der Regierung zu drastischen Einschnitten beim National Park Service (NPS) geführt hätten.

Migration, Meinungsfreiheit, AfD-Brandmauer. In 5 Punkten zeigt Trump-Vize, was die USA wirklich von Europa halten

Migration, Meinungsfreiheit, AfD-BrandmauerIn 5 Punkten zeigt Trump-Vize, was die USA wirklich von Europa halten

Die National Parks Conservation Association schätzt, dass der NPS seit Januar etwa ein Viertel seiner Mitarbeiter verloren hat. Dies führt dazu, dass Teile einiger Parks geschlossen und Öffnungszeiten aufgrund von Personalproblemen geändert werden mussten. «Diese Kürzungen wirken sich direkt auf den Urlaub von Mittelklassefamilien aus», sagt Painter. «Ob sie das nun für den Secret Service oder für ihn tun, halte ich für Haarspalterei. Vance sollte sich einen anderen Ort für seinen Urlaub aussuchen.» 

Musk schwenkt Kettensäge – Symbol für Bürokratieabbau

Musk schwenkt Kettensäge – Symbol für Bürokratieabbau

Washington, 21.02.2025: Elon Musk: «Das ist die Kettensäge für die Bürokratie!» Elon Musk schwenkt die Kettensäge: Der Tech-Milliardär lässt sich auf einer Konferenz der US-Konservativen für seine radikalen Stellenstreichungen im Regierungsapparat feiern. Die Kettensäge: ein Geschenk und Markenzeichen des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Milei war im argentinischen Wahlkampf mit laufender Kettensäge aufgetreten, um sinnbildlich den aus seiner Sicht überbordenden Staat radikal zurechtzustutzen. In den USA hat Präsident Donald Trump Musk mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt. Dafür wurde ein Gremium unter Leitung von Musk gebildet, das an das Weisse Haus angeschlossen ist.

24.02.2025

Mehr zum Thema

«Ich hasse die Polizei». J. D. Vance wird von seiner Vergangenheit eingeholt

«Ich hasse die Polizei»J. D. Vance wird von seiner Vergangenheit eingeholt

Vance teilt gegen Verbündete aus. Trumps Vize warnt vor «Brandmauern» in Europa

Vance teilt gegen Verbündete ausTrumps Vize warnt vor «Brandmauern» in Europa

«Kümmer dich um deinen eigenen Kram». Habeck packt gegen Trump-Vize Vance die volle Breitseite aus

«Kümmer dich um deinen eigenen Kram»Habeck packt gegen Trump-Vize Vance die volle Breitseite aus

