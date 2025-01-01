  1. Privatkunden
Profilbild Gabriela Beck

Gabriela Beck

Freie Redaktorin News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: Wissen, Technik, Reisen

mail

Gabriela Beck übernimmt seit Mai 2020 Redaktionsdienste bei blue News. Sie studierte Architektur in Zürich und München und schreibt seit vielen Jahren als Fachjournalistin über nachhaltigen Städtebau und Zukunftstrends im Bauwesen, wobei sie sich am liebsten vor Ort umschaut. Sie hat Magazine und Newsletter produziert, einen Bildband über Miami fotografiert und beim Institut für internationale Architektur-Dokumentation an mehreren Buchprojekten redaktionell mitgearbeitet. 2024 ist ihr eigenes Buch «Wie wir wohnen wollen - Ein Bauplan für den Wandel» im Kösel Verlag erschienen. Gabriela ist im Netzwerk Klimajournalisten aktiv, denn der Klimawandel hat direkte Auswirkungen auf unser Wohnumfeld.

Artikel von Gabriela Beck

Traditionsbäcker in Flühli. Nach über 200 Jahren ist Schluss: «Zum Poscht-Beck» gibt auf
Traditionsbäcker in Flühli

Nach über 200 Jahren ist Schluss: «Zum Poscht-Beck» gibt auf

In Flühli LU geht eine Ära zu Ende: Die Bäckerei «Zum Poscht-Beck» schliesst Ende August nach sieben Generationen. Höhere Kosten, verändertes Einkaufsverhalten und Konkurrenz durch Discounter machten den Betrieb unrentabel.
Pizza & Pleasure. Just Eat liefert jetzt auch Sex-Toys auf Knopfdruck
Pizza & Pleasure

Just Eat liefert jetzt auch Sex-Toys auf Knopfdruck

Essen und Erotik aus einer Hand: Just Eat liefert neu auch Vibratoren und Kondome – direkt an die Haustür. Die ungewöhnliche Kombination trifft den Zeitgeist: schnell, diskret und bequem.
Nicht für Dichtigkeit ausgelegt. Expedition zeigt: Atommüll-Fässer im Atlantik teils kaputt
Nicht für Dichtigkeit ausgelegt

Expedition zeigt: Atommüll-Fässer im Atlantik teils kaputt

Etliche Staaten entsorgten vor Jahrzehnten mitten im Atlantik Fässer mit Atommüll. Wo genau sie sind, war lange unklar. Eine Expedition kommt ihnen jetzt auf die Schliche.
Ein Jahr nach Trump-Attentat. «Dieser Moment hat den Lauf der Geschichte verändert»
Ein Jahr nach Trump-Attentat

«Dieser Moment hat den Lauf der Geschichte verändert»

Ein Jahr nach dem Attentatsversuch auf Trumps ist klar: Die Schüsse waren entscheidend für seinen Wahlsieg. Über das Motiv des 20-jährigen Täters ist jedoch so gut wie nichts bekannt.
Unrealistische Körperbilder. Karoline Herfurth: «Kein erwachsener Mensch sieht so aus»
Unrealistische Körperbilder

Karoline Herfurth: «Kein erwachsener Mensch sieht so aus»

Schauspielerin und Regisseurin Karoline Herfurth kritisiert, dass Bilder in Medien und Werbung ein unrealistisches Körperbild vermitteln. Das musste sie selbst schmerzhaft erfahren.
Botulismus-Schock in Kalabrien. Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich
Botulismus-Schock in Kalabrien

Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich

Ein Mann und eine Frau sterben nach dem Verzehr eines Sandwichs von einem Foodtruck in Kalabrien. Ursache war offenbar in Öl eingelegter, mit Botulismus-Bakterien verseuchter Brokkoli.
Ideale Kajakbedingungen. Liess Trumps Vize einen Fluss-Wasserstand für Familien-Ausflug erhöhen?
Ideale Kajakbedingungen

Liess Trumps Vize einen Fluss-Wasserstand für Familien-Ausflug erhöhen?

Kann es sein, dass JD Vance öffentliche Ressourcen für seine persönliche Freizeitgestaltung ausnutzte, während die Trump-Regierung an allen Ecken und Enden Milliarden von Dollar kürzt? Der Secret Service dementiert.

Von Gabriela Beck
Todesursache offiziell bestätigt. Daran starb Ozzy Osbourne
Todesursache offiziell bestätigt

Daran starb Ozzy Osbourne

Die Todesursache von Rocklegende Ozzy Osbourne ist offiziell bekannt: Der Musiker erlitt am 22. Juli im Alter von 76 Jahren einen akuten Herzinfarkt mit anschliessendem Herzstillstand ausserhalb des Krankenhauses.
«Raw-Dogging». Dieser seltsame Trend bringt Flug-Passagiere an ihre Grenzen
«Raw-Dogging»

Dieser seltsame Trend bringt Flug-Passagiere an ihre Grenzen

Der neue Reisetrend «Raw-Dogging» verlangt Passagieren im Flugzeug extreme Ausdauer und Genügsamkeit ab. Ohne Ablenkung und Komfort geht es an mentale Grenzen.
Wissen
Reisen
Lifestyle
