Sorge um das Staatsoberhaupt Norwegens König Harald auf Teneriffa ins Spital eingeliefert

dpa

König Harald ist im Urlaub auf Teneriffa erkrankt.
Archivbild: dpa

König Harald hatte keinen ruhigen Start ins Jahr. Da waren die Verbindungen seiner Schwiegertochter zu Jeffrey Epstein, der Prozess gegen deren Sohn, und jetzt musste Harald auch noch ins Spital.

,

DPA, Redaktion blue News

24.02.2026, 23:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Norwegens König Harald liegt auf Teneriffa im Spital.
  • «Er wird wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt, sein Zustand ist Berichten zufolge gut», teilt das Königshaus am Dienstagabend mit.
  • Es ist nicht das erste Mal, dass König Harald im Urlaub ins Spital kommt.
Mehr anzeigen

Der norwegische König Harald V. ist während seines Urlaubs auf Teneriffa ins Spital gekommen. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach werde er dort wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, heisst es in der Mitteilung. Der königliche Leibarzt werde in Kürze auf die Kanarische Insel reisen, um das dortige Gesundheitspersonal zu unterstützen.

Der norwegische Monarch hat vor wenigen Tagen seinen 89. Geburtstag gefeiert. Zusammen mit Königin Sonja (88) war er privat nach Teneriffa gereist, um dort seinen Winterurlaub zu verbringen. Es ist nicht das erste Mal, dass König Harald im Urlaub ins Spital kommt. Im Jahr 2024 musste er in Malaysia in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

König Harald ist der älteste derzeit regierende Monarch in Europa. Dieses Jahr hat für ihn turbulent begonnen. Neben dem laufenden Gerichtsverfahren gegen seinen Stiefenkel Marius Borg Høiby (29) haben die Verbindungen von dessen Mutter, Haralds Schwiegertochter Kronprinzessin Mette-Marit (52), zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein für Aufregung um das norwegische Königshaus gesorgt. Der 2019 in Haft gestorbene US-Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben mit einer bis heute unbekannten hohe Zahl an teils minderjährigen Opfern.

