Mordanklage gegen Nick Reiner Sohn von Hollywood-Regisseur Rob Reiner verliert Star-Anwalt

dpa

8.1.2026 - 06:07

Nick Reiner ist wegen zweifachen Mordes angeklagt. (Archivbild)
Nick Reiner ist wegen zweifachen Mordes angeklagt. (Archivbild)
Bild: Richard Shotwell/Invision/AP

Nach der tödlichen Attacke auf Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele steht Sohn Nick Reiner weiter im Zentrum des Ermittlungsfalls. Nun ist sein Anwalt zurückgetreten – betont aber die Unschuld seines Mandanten.

DPA

08.01.2026, 06:07

08.01.2026, 06:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat der wegen Mordes angeklagte Sohn des Paares seinen Anwalt verloren.
  • Eigentlich hätte Nick Reiner bei einem Termin am Mittwoch (8. Januar 2026) die Anklage verlesen werden sollen.
  • Richterin Theresa McGonigle verlegte das nun auf den 23. Februar und wies dem 32-jährigen Reiner, der in einem braunen Overall erschien, eine Pflichtverteidigerin zu.
  • US-Medien zufolge könnte der Vorgang bedeuten, dass die Reiner-Familie die Anwaltskosten in dem Fall nicht länger übernehmen will.
  • Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen wegen zweifachen Mordes angeklagt.
Mehr anzeigen

Nach der Tötung des Starregisseurs Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner ist der prominente Privatanwalt von Sohn Nick Reiner zurückgetreten. Zu den genauen Gründen wollte er sich zunächst nicht äussern. Anwalt Alan Jackson sagte am Mittwoch in Los Angeles, «Umstände ausserhalb unserer Kontrolle – und vor allem ausserhalb von Nicks Kontrolle» hätten es unmöglich gemacht, Reiner zu vertreten.

Reportern gegenüber betonte er jedoch, dass sein Mandant nach kalifornischem Recht im Fall um die Tötung seiner Eltern eindeutig nicht des Mordes schuldig sei. Wochenlange Ermittlungen hätten dies ergeben. «Darauf können Sie sich verlassen», sagte Jackson. «Drucken Sie das.» Weitere Details gab er nicht preis und beantwortete auch keine Fragen.

Eigentlich hätte Nick Reiner bei dem Termin am Mittwoch die Anklage verlesen werden sollen. Richterin Theresa McGonigle verlegte das nun auf den 23. Februar und wies dem 32-jährigen Reiner, der in einem braunen Overall erschien, eine Pflichtverteidigerin zu. US-Medien zufolge könnte der Vorgang bedeuten, dass die Reiner-Familie die Anwaltskosten in dem Fall nicht länger übernehmen will.

Womöglich wollten die Geschwister von Nick Reiner die Kosten für den prominenten Strafverteidiger Alan Jackson (im Bild) nicht übernehmen, mutmassen US-Medien. (7. Januar 2026)
Womöglich wollten die Geschwister von Nick Reiner die Kosten für den prominenten Strafverteidiger Alan Jackson (im Bild) nicht übernehmen, mutmassen US-Medien. (7. Januar 2026)
Bild: Keystone/EPA/Chris Torres

Keine Informationen zu Tatmotiv

Der 78-jährige Rob Reiner und seine 70-jährige Ehefrau Michele waren am 14. Dezember mit Stichverletzungen in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Das Paar hatte sich bei der Arbeit am Set des Hollywood-Klassikers «Harry und Sally» kennengelernt und kurz darauf geheiratet. Zum Zeitpunkt der Tat waren sie seit 36 Jahren verheiratet.

Sohn Nick Reiner wurde Stunden später festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Er wurde zwei Tage später wegen Mordes angeklagt. Nick Reiner ist das dritte von vier Kindern des Regisseurs. Vor zehn Jahren sprach er öffentlich über seine Suchtkrankheit und psychische Probleme. Gemeinsam mit seinem Vater drehte er den Film «Being Charlie», der lose von ihrer Lebensgeschichte inspiriert war.

Zum Tatmotiv äusserte sich die Polizei bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, noch nicht entschieden zu haben, ob sie die Todesstrafe beantragen wird.

Bekannter Strafverteidiger

Anwalt Jackson zählt seit Jahren zu den bekanntesten Strafverteidigern der USA und vertrat unter anderem Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Karen Read.

Mord an Rob Reiner: Tatverdächtiger Sohn wird wegen zweifachen Mordes angeklagt

Mord an Rob Reiner: Tatverdächtiger Sohn wird wegen zweifachen Mordes angeklagt

STORY: Nach ersten Ermittlungen haben die Behörden in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt gegeben, dass der tatverdächtige Sohn von Rob und Michelle Reiner wegen zweifachen Mordes an dem Hollywood-Regisseur und dessen Frau angeklagt wird.  Der Sohn, Nick Reiner, hier in Archiv-Aufnahmen zusammen mit seinem Vater im Jahr 2015, war am Sonntagabend festgenommen worden, nachdem die Polizei das getötete Paar in dessen Haus entdeckt hatte. Rob Reiner hatte als Regisseur mit Filmen wie «Harry und Sally» oder «Stand by me» weltweite Erfolge gefeiert. Der jetzt beschuldigte Sohn, Nick Reiner, hatte wiederholt öffentlich über seine Drogensucht gesprochen. Bislang konnte er, offiziellen Angaben zufolge, allerdings aus medizinischen Gründen noch nicht vor Gericht erscheinen.

17.12.2025

