Mordanklage gegen Nick ReinerSohn von Hollywood-Regisseur Rob Reiner verliert Star-Anwalt
dpa
8.1.2026 - 06:07
Nach der tödlichen Attacke auf Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele steht Sohn Nick Reiner weiter im Zentrum des Ermittlungsfalls. Nun ist sein Anwalt zurückgetreten – betont aber die Unschuld seines Mandanten.
Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat der wegen Mordes angeklagte Sohn des Paares seinen Anwalt verloren.
Eigentlich hätte Nick Reiner bei einem Termin am Mittwoch (8. Januar 2026) die Anklage verlesen werden sollen.
Richterin Theresa McGonigle verlegte das nun auf den 23. Februar und wies dem 32-jährigen Reiner, der in einem braunen Overall erschien, eine Pflichtverteidigerin zu.
US-Medien zufolge könnte der Vorgang bedeuten, dass die Reiner-Familie die Anwaltskosten in dem Fall nicht länger übernehmen will.
Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen wegen zweifachen Mordes angeklagt.
Nach der Tötung des Starregisseurs Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner ist der prominente Privatanwalt von Sohn Nick Reiner zurückgetreten. Zu den genauen Gründen wollte er sich zunächst nicht äussern. Anwalt Alan Jackson sagte am Mittwoch in Los Angeles, «Umstände ausserhalb unserer Kontrolle – und vor allem ausserhalb von Nicks Kontrolle» hätten es unmöglich gemacht, Reiner zu vertreten.
Reportern gegenüber betonte er jedoch, dass sein Mandant nach kalifornischem Recht im Fall um die Tötung seiner Eltern eindeutig nicht des Mordes schuldig sei. Wochenlange Ermittlungen hätten dies ergeben. «Darauf können Sie sich verlassen», sagte Jackson. «Drucken Sie das.» Weitere Details gab er nicht preis und beantwortete auch keine Fragen.
Keine Informationen zu Tatmotiv
Der 78-jährige Rob Reiner und seine 70-jährige Ehefrau Michele waren am 14. Dezember mit Stichverletzungen in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Das Paar hatte sich bei der Arbeit am Set des Hollywood-Klassikers «Harry und Sally» kennengelernt und kurz darauf geheiratet. Zum Zeitpunkt der Tat waren sie seit 36 Jahren verheiratet.
Sohn Nick Reiner wurde Stunden später festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Er wurde zwei Tage später wegen Mordes angeklagt. Nick Reiner ist das dritte von vier Kindern des Regisseurs. Vor zehn Jahren sprach er öffentlich über seine Suchtkrankheit und psychische Probleme. Gemeinsam mit seinem Vater drehte er den Film «Being Charlie», der lose von ihrer Lebensgeschichte inspiriert war.
Zum Tatmotiv äusserte sich die Polizei bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, noch nicht entschieden zu haben, ob sie die Todesstrafe beantragen wird.
Bekannter Strafverteidiger
Anwalt Jackson zählt seit Jahren zu den bekanntesten Strafverteidigern der USA und vertrat unter anderem Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Karen Read.
