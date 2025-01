Remo Freuler (rechts) und Serhou Guirassy spielen während einer Champions-League-Partie Schere, Stein, Papier. Bild: blue Sport

Die Champions League bietet am Dienstagabend einmal mehr Spektakel pur. Hier sind fünf Dinge des 7. Spieltags, die Du gesehen haben musst.

Freuler gewinnt Schere, Stein, Papier gegen Guirassy

Die Champions League steht im Normalfall für Fussballklasse auf allerhöchstem Niveau. Dafür ist eigentlich höchste Konzentration notwendig. Nicht so bei Bolognas Remo Freuler und Dortmunds Serhou Guirassy; die beiden spielen während der Partie Bologna – Dortmund nämlich seelenruhig Schere, Stein, Papier.

Weshalb, ist auf den TV-Bildern nicht genau ersichtlich. Klar ist: Freuler schlägt Guirassy mit Stein gegen Schere. Der Schweizer steht auch nach 90 Minuten als Sieger da.

Freuler schlägt Guirassy bei Schere, Stein, Papier 21.01.2025

Szczesny räumt eigenen Spieler ab – und verursacht Gegentor

So hat sich Barcelona-Goalie Wojciech Szczesny sein Champions-League-Comeback wohl nicht vorgestellt. In der 22. Minute verschenkt er in Lissabon die Führung, indem er Mitspieler Balde abräumt und Gegenspieler Pavlidis die Kugel damit auf dem Silbertablett überreicht.

Szczesny kracht in Balde – Pavlidis bedankt sich 21.01.2025

Benfica-Goalie Trubin revanchiert sich mit Slapstick-Bock

Nicht viel besser ergeht es in der verrückten Partie in Lissabon Szczesnys Gegenüber Anatoliy Trubin. Der Ukrainer lanciert die katalanische Aufholjagd mit einer Slapstick-Einlage der Sonderklasse.

Barcelona startet Aufholjagd dank Slapstick-Tor 21.01.2025

Kobel glänzt gegen Bologna mit starkem Reflex

Der BVB unterliegt Bologna zwar mit 1:2, zwischenzeitlich hatte Nati-Goalie Gregor Kobel seine Farben aber mit einem sehenswerten Reflex vor dem Ausgleich bewahrt.

Kobel verhindert Bologna-Ausgleich mit Wahnsinns-Reflex 21.01.2025

Innenverteidiger lässt mit Traum-Volley staunen

Es gibt keine Champions-League-Abende ohne spektakuläre Traumtore. Ein weiteres erzielte am Dienstag PSV-Verteidiger Ryan Flamingo. In Stürmermanier haut er die Kugel gegen Roter Stern Belgrad per Volley ins Lattenkreuz.

PSV-Verteidiger haut die Kugel per Volley ins Lattenkreuz 21.01.2025

