Young Boys – Crvena Zvezda 0:1 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Die Young Boys verlieren auch ihr achtes Spiel in der Champions League und scheiden nach dem 0:1 gegen Roter Stern Belgrad ohne einen einzigen Punkt aus. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Marvin Keller

Die ganz grossen Prüfungen muss er nicht bestehen. Hält aber alles, was er halten muss und versucht das Spiel immer schnell zu machen. Beim Gegentor bleibt er machtlos, auch wenn der Schuss aus grosser Distanz kommt.

Note: 3 Verteidigung Lewin Blum

Hat seine liebe Mühe mit den schnellen Offensivspielern der Serben. Kommt mehr als nur einmal zu spät. Kaum Offensivdrang. Wenn er sich mal nach vorne traut, kommen die Flanken nicht an. Nachdem er in der 69. Minute ein weiteres Mal überlaufen wird, schlägt es ein. Die grosse Schwachstelle der Berner.

Note: 4.5 Verteidigung Mohamed Ali Camara

Macht nicht immer den sichersten Eindruck, im Zweikampfverhalten aber wie gewohnt knallhart. Heroisch, wie er sich in einen harten Schuss der Serben wirft und ihn mit dem Gesicht entschärft. Nach 66 Minuten muss er angeschlagen ausgewechselt werden.

Note: 5 Verteidigung Tanguy Zoukrou

Darf im vierten Spiel unter Contini zum dritten Mal von Anfang an ran und macht seine Sache gut. Der sonst so gefährliche Ndiaye findet in Zoukrou seinen Meister. Klärt mehrmals hervorragend. Der beste YB-Spieler an diesem Abend.

Note: 4.5 Verteidigung Zachary Athekame

Eigentlich Rechtsverteidiger, kommt er links zum Zug. Hat die eine oder andere starke Abwehraktion. Spielt sehr abgeklärt für einen 20-Jährigen, der normalerweise auf der anderen Seite spielt. Nach vorne kommt aber kaum etwas. Auf der linken Seite vermissen die Berner die Vorstösse von Hadjam.

Note: 3.5 Mittelfeld Darian Males

Hat die besten YB-Chancen in der ersten Halbzeit, schiesst zunächst aber drüber und bringt dann aus guter Position keinen Druck hinter seinen Kopfball. Arbeitet gut nach hinten mit. Nach 45 Minuten hat er bereits Feierabend.

Note: 4 Mittelfeld Sandro Lauper

Erobert die Bälle im Mittelfeld, spielt unaufgeregt und schnörkellos. Die entscheidende Idee fehlt aber auch ihm.

Note: 3.5 Mittelfeld Lukasz Lakomy

Er soll das Spiel der Berner ankurbeln, bleibt aber über weite Strecken ideenlos. Auch seine Standards sind ungefährlich. Zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel, vor dem Gegentor kann er Torschütze Kanga nicht am Abschluss hindern.

Note: 3.5 Mittelfeld Kastriot Imeri

Zu Beginn kaum zu sehen, dann kommt er besser ins Spiel und versucht es an sich zu reissen. Hat die eine oder andere gelungene Aktion, müsste es aber auch einmal aus der Distanz versuchen. Hat kurz vor der Pause grosses Glück, dass es nach seinem haarsträubenden Fehlpass nicht hinten einschlägt. Nach der Pause fällt er ab. Nach einer Stunde ausgewechselt.

Note: 3.5 Sturm Joël Monteiro

Bemüht, aber glücklos. Immer wieder mit gefährlichen Ansätzen, aber der letzte Pass will nicht ankommen. Nach einem unnötigen Monteiro-Ballverlust kassieren die Berner fast das Gegentor. Nicht sein Spiel.

Joël Monteiro und Co. bringen auch gegen Roter Stern Belgrad kein Tor zustande. Keystone

Note: 2.5 Sturm Silvere Ganvoula

Sieht kaum einen Ball. Und wenn er ihn mal hat, ist er schnell wieder weg. Kaum eine geglückte Aktion. Ein harmloses Schüsschen bringt er zustande, kurz darauf hat er Feierabend.

Eingewechselte Spieler

Note: 3 Ab 46. Minute für Males Alan Virginius

Er kommt zur 2. Halbzeit und soll Schwung ins Berner Offensivspiel bringen. Das gelingt nicht wirklich. Hat kurz vor Schluss noch die Chance auf den Ausgleich, verzieht aber deutlich.

Note: – Ab 61. Minute für Ganvoula Cedric Itten

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 61. Minute für Imeri Meschack Elia

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 67.Minute für Camara Loris Benito

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 77. Minute für Lakomy Miguel Chaiwa

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

