Geht es nach Nati-Trainerin Pia Sundhage, so steht Iman Beney am Beginn einer grossen Karriere. Keystone/Photoshop

An der Pressekonferenz im Vorfeld des Kracher-Duells gegen Deutschland lobt Nati-Trainerin Pia Sundhage die neben ihr sitzende Iman Beney in höchsten Tönen. Sie sagt der 18-Jährigen eine grosse Karriere voraus.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Tag vor dem Spiel gegen Deutschland sprechen Nati-Trainerin Pia Sundhage und Supertalent Iman Beney zu den Medien.

Im Rahmen dieser Pressekonferenz lobt Sundhage, FIFA-Welttrainerin des Jahres 2012, die YB-Spielerin in höchsten Tönen und sagt: «Es ist eine Ehre für mich, neben dir zu sitzen.»

Beney selbst spricht sehr bedacht und will sich wie gehabt lieber mit Taten denn mit Worten für höhere Aufgaben aufdrängen. Ein Fernziel der 18-Jährigen ist es, in die Premier League zu wechseln. Mehr anzeigen

Im Mai 2023 stürmt Iman Beney an der U17-EM mit der Schweiz bis in den Halbfinal. In vier Spielen liefert sie drei Assists und erzielt zwei Tore, eines davon im wegweisenden letzten Gruppenspiel gegen Deutschland. Ihre Leistungen sind derart herausragend, dass sie kurz darauf unter Sundhage-Vorgängerin Inka Grings in der A-Nati debütiert und prompt für die WM in Australien und Neuseeland aufgeboten wird. Noch vor dem Abflug zieht sich Beney im Training einen Kreuzbandriss zu, verpasst die WM und die komplette Folgesaison. Seit diesem Sommer steht die inzwischen 18-Jährige bei YB wieder auf dem Platz und beweist dort, dass sie nichts von ihrer Klasse verloren hat. Auch bei ihren Teileinsätzen gegen Australien (1:1) und Frankreich (2:1) wusste sie bereits wieder zu überzeugen.

«Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich hier sein darf und das Vertrauen meiner Mitspielerinnen und des gesamten Staffs spüre. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich die Schweiz repräsentieren darf», sagt Beney, die sich ebenfalls an das EM-Spiel mit der U17 vor rund anderthalb Jahren zurückerinnert. «Und jetzt treffen wir auf die Profis, das ist wirklich etwas Besonderes.»

Sundhage sagt Beney eine grosse Karriere voraus

Wie gross das Vertrauen in Iman Beney ist, dass untermauert die Trainerin mit ihren Aussagen doppelt und dreifach. Denn Pia Sundhage, die schon viele Legenden des Sports unter sich hatte und 2012 zur besten Trainerin der Welt gekürt wurde, ist hell begeistert von ihrer Spielerin. «Sie ist, und das ist wirklich cool, so fokussiert und kann gleichzeitig zeigen, dass sie Spass hat. Diese Kombination ist einzigartig und gefällt mir sehr.»

Was ihre Qualitäten angeht: «Sie ist schnell, aber nicht nur von A nach B, sondern auch beim Richtungswechsel, mit oder ohne Ball und sie kann das Tempo variieren.» Auch im Abschluss sei Beney gut, zudem könne sie alle Positionen spielen. Makellos ist aber auch die 18-Jährige nicht. Das Kopfballspiel müsse sie verbessern und natürlich gebe es in vielen Belangen noch Verbesserungspotenzial, doch bei wem gibt es das schon nicht?!

«Ihre Zukunft sieht sehr rosig aus. Sie kann überall erfolgreich sein», ist sich Sundhage sicher. Und welchen Rat würde sie Beney mit auf den Weg geben in Bezug auf einen Wechsel? Sollte sie den Schritt ins Ausland schon jetzt wagen oder besser erst noch die Heim-EM 2025 abwarten und das Risiko vermeiden, weniger Spielpraxis zu erhalten?

Iman Beney ist stets fokussiert, ohne dabei die Freude am Spiel zu verlieren. Bild: Keystone

Sundhage überlegt und meint: «Das ist eine sehr gute Frage.» Dann richtet sie den Blick auf Beney und spricht direkt zu ihr: «Ich kenne dich nicht gut genug. Als Spielerin absolut. Du kannst überall spielen.» Aber es gehe auch darum, ob sie als Mensch bereit sei für diesen Schritt. «Es ist so wichtig, was immer du tust, es muss aus tiefstem Herzen kommen. Du wirst zweifellos erfolgreich sein, egal ob es nächste Woche, nächstes Jahr oder in fünf Jahren ist.»

Und dann drückt bei Sundhage wieder der Schalk durch, der so typisch ist für die 64-Jährige und den Raum mit Wärme füllt. «Und ich bin stolz, dass ich hier neben dir sitze. Ich bin alt, das kann ich sagen. Und ich habe sie von Beginn an gekannt», sagt Sundhage begleitet von einem herzhaften Lachen.

✍️ Steckbrief Iman Beney Geburtsdatum: 23. Juli 2006

Grösse: 1,60

Position: Angriff

Verein: BSC YB Frauen

Länderspiele: 3

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Daube zum Sundhage-Coup: «Sie hat sich sehr schnell dafür begeistern lassen» Mit Pia Sundhage hat die Schweiz eine grosse Figur des Frauenfussballs an Land gezogen. Wie kam der Kontakt zustande und warum ist die 63-jährige Schwedin die richtige Trainerin für die Nati? Frauen-Direktorin Marion Daube im Gespräch mit blue News. 16.01.2024