Valentina Maceri: «Es ist einfach katastrophal»
Jashari: «Wir haben ein gutes Spiel gemacht auf schlechtem Boden»
Akanji: «Ich glaube, alle haben sich von ihrer besten Seite gezeigt»
«Yakin muss versuchen, die beiden Auftritte zu verknüpfen»
«Der Rasen in Oslo hat sicher auch schon bessere Tage erlebt»
Dzeko: «...das bedeutet, dass Italien auch Angst hat»
Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»
Yakin: «Haaland ist ein Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf alle vor»
Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»