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Italien im Fussball-Tief. Verbandschef Gravina provoziert mit Amateur-Vergleich – und kriegt die Quittung Italien im Fussball-Tief. Verbandschef Gravina provoziert mit Amateur-Vergleich – und kriegt die Quittung
Italien im Fussball-Tief

Verbandschef Gravina provoziert mit Amateur-Vergleich – und kriegt die Quittung

Italiens Fussball erlebt den nächsten Tiefpunkt, doch statt Selbstkritik sorgt Verbands-Präsident Gravina mit einem Rundumschlag gegen andere Sportarten für Empörung. Olympiasieger und Top-Athleten lassen das nicht auf sich sitzen.
Das machen unsere WM-Gegner. Kanada gewinnt nicht – und Katar darf nicht einmal spielen Das machen unsere WM-Gegner. Kanada gewinnt nicht – und Katar darf nicht einmal spielen
Das machen unsere WM-Gegner

Kanada gewinnt nicht – und Katar darf nicht einmal spielen

Was machen eigentlich unsere WM-Gegner? Kanada braucht gegen Island zwei Elfmeter, um nicht zu verlieren, Katar darf erst gar nicht spielen und Bosnien feiert.
Viermaliger Weltmeister am Boden. Maceri: «Für italienische Fussballfans ist der komplette Sommer versaut» Viermaliger Weltmeister am Boden. Maceri: «Für italienische Fussballfans ist der komplette Sommer versaut»
Viermaliger Weltmeister am Boden

Maceri: «Für italienische Fussballfans ist der komplette Sommer versaut»

Nach dem erneuten Scheitern in der WM-Qualifikation findet blue Sport Moderatorin Valentina Maceri deutliche Worte: Für sie ist Italiens Krise kein Zufall, sondern das Resultat jahrelanger Fehlentwicklungen im Verband und Nachwuchsbereich.
Alle Daten, alle Partien. Das ist der komplette Spielplan zur Fussball-WM 2026 Alle Daten, alle Partien. Das ist der komplette Spielplan zur Fussball-WM 2026
Alle Daten, alle Partien

Das ist der komplette Spielplan zur Fussball-WM 2026

Die Fussball-WM 2026 wird riesig: 48 Teams, drei Gastgeberländer und ein dicht getakteter Spielplan über mehr als fünf Wochen. Hier findest du alle Partien der Gruppenphase und der K.-o.-Runde.
Das machen unsere WM-Gegner. Kanada gewinnt nicht – und Katar darf nicht einmal spielen Das machen unsere WM-Gegner. Kanada gewinnt nicht – und Katar darf nicht einmal spielen
Das machen unsere WM-Gegner

Kanada gewinnt nicht – und Katar darf nicht einmal spielen

Was machen eigentlich unsere WM-Gegner? Kanada braucht gegen Island zwei Elfmeter, um nicht zu verlieren, Katar darf erst gar nicht spielen und Bosnien feiert.
Viermaliger Weltmeister am Boden. Maceri: «Für italienische Fussballfans ist der komplette Sommer versaut» Viermaliger Weltmeister am Boden. Maceri: «Für italienische Fussballfans ist der komplette Sommer versaut»
Viermaliger Weltmeister am Boden

Maceri: «Für italienische Fussballfans ist der komplette Sommer versaut»

Nach dem erneuten Scheitern in der WM-Qualifikation findet blue Sport Moderatorin Valentina Maceri deutliche Worte: Für sie ist Italiens Krise kein Zufall, sondern das Resultat jahrelanger Fehlentwicklungen im Verband und Nachwuchsbereich.
Alle Daten, alle Partien. Das ist der komplette Spielplan zur Fussball-WM 2026 Alle Daten, alle Partien. Das ist der komplette Spielplan zur Fussball-WM 2026
Alle Daten, alle Partien

Das ist der komplette Spielplan zur Fussball-WM 2026

Die Fussball-WM 2026 wird riesig: 48 Teams, drei Gastgeberländer und ein dicht getakteter Spielplan über mehr als fünf Wochen. Hier findest du alle Partien der Gruppenphase und der K.-o.-Runde.
Sensation gegen Italien. Riesige Party-Stimmung in Bosnien nach WM-Einzug Sensation gegen Italien. Riesige Party-Stimmung in Bosnien nach WM-Einzug
Sensation gegen Italien

Riesige Party-Stimmung in Bosnien nach WM-Einzug

Die Bosnier besiegen zuhause Italien nach Elfmeterschiessen mit 4:1 und dürfen somit den zweiten Einzug zu einer Weltmeisterschaft feiern. Die Freude im Land ist grenzenlos.
Unfaire Sabotage im Elfmeterschiessen. Donnarumma zerreisst Spickzettel von Bosnien-Goalie Unfaire Sabotage im Elfmeterschiessen. Donnarumma zerreisst Spickzettel von Bosnien-Goalie
Unfaire Sabotage im Elfmeterschiessen

Donnarumma zerreisst Spickzettel von Bosnien-Goalie

Gianluigi Donnarumma zerreisst mitten im Elfmeterschiessen den Spickzettel von Bosnien-Goalie Nikola Vasilj. Die unfaire Aktion hilft dem Italiener aber nicht. Auch nach der Pleite zeigt er sich als schlechter Verlierer.
Nach zwei Testspielen. Yakin hat sein Team weitgehend im Kopf Nach zwei Testspielen. Yakin hat sein Team weitgehend im Kopf
Nach zwei Testspielen

Yakin hat sein Team weitgehend im Kopf

Nach den Testspielen gegen Deutschland und Norwegen zeichnet sich ab: Murat Yakin hat sein Team für die WM grösstenteils gefunden. Nur an wenigen Stellen könnte es noch Veränderungen geben.
WM-Debakel. Trainer Gattuso lässt Zukunft offen und sagt: «Ich entschuldige mich bei den Italienern» WM-Debakel. Trainer Gattuso lässt Zukunft offen und sagt: «Ich entschuldige mich bei den Italienern»
WM-Debakel

Trainer Gattuso lässt Zukunft offen und sagt: «Ich entschuldige mich bei den Italienern»

Er übernahm im Vorjahr mit einem klaren Ziel – und das wurde verpasst. Muss Gennaro Gattuso nun seinen Posten räumen? In einem Interview gibt es emotionale Worte, aber noch keinen Klartext.
Italiens Presse zum erneuten Quali-Fiasko. «Der Fluch der WM», «nationale Schande», «Psychodrama» Italiens Presse zum erneuten Quali-Fiasko. «Der Fluch der WM», «nationale Schande», «Psychodrama»
Italiens Presse zum erneuten Quali-Fiasko

«Der Fluch der WM», «nationale Schande», «Psychodrama»

Italien scheitert zum dritten Mal in Serie in der WM-Qualifikation und verpasst damit auch den Grossanlass in Nordamerika. Das schreibt die italienische Presse am Morgen danach.
Testspiel gegen Tunesien. Auch Schweizer Vorrunden-Gegner Kanada ohne Tore Testspiel gegen Tunesien. Auch Schweizer Vorrunden-Gegner Kanada ohne Tore
Testspiel gegen Tunesien

Auch Schweizer Vorrunden-Gegner Kanada ohne Tore

Kanada, der Schweizer Vorrundengegner bei der anstehenden WM, tut es der Equipe von Murat Yakin gleich. Die Nordamerikaner kommen in Toronto im Testspiel gegen Tunesien nicht über ein 0:0 hinaus.
Weltmeisterschaft 2026. Jetzt kennt die Nati auch ihren dritten Gegner – alle WM-Gruppen im Überblick Weltmeisterschaft 2026. Jetzt kennt die Nati auch ihren dritten Gegner – alle WM-Gruppen im Überblick
Weltmeisterschaft 2026

Jetzt kennt die Nati auch ihren dritten Gegner – alle WM-Gruppen im Überblick

Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld komplett.
Alle WM-Plätze vergeben. Gyökeres verzaubert Schweden ++ Tschechien gewinnt Elfer-Krimi ++ Kosovo-Märchen endet Alle WM-Plätze vergeben. Gyökeres verzaubert Schweden ++ Tschechien gewinnt Elfer-Krimi ++ Kosovo-Märchen endet
Alle WM-Plätze vergeben

Gyökeres verzaubert Schweden ++ Tschechien gewinnt Elfer-Krimi ++ Kosovo-Märchen endet

Unglaublich aber wahr: Auch die WM 2026 findet ohne Italien statt. Die letzten vier europäischen Plätze sichern sich Bosnien-Herzegowina, Schweden, Tschechien und die Türkei.
«Jetzt geht es darum, dass alle fit bleiben». Akanji sieht das Nationalteam bereit für die WM «Jetzt geht es darum, dass alle fit bleiben». Akanji sieht das Nationalteam bereit für die WM
«Jetzt geht es darum, dass alle fit bleiben»

Akanji sieht das Nationalteam bereit für die WM

Zum zweiten Mal in seiner Karriere führte Manuel Akanji das Schweizer Nationalteam als Captain aufs Feld. Sein Fazit zum torlosen Testspiel in Norwegen fällt positiv aus.
Mamma Mia!. Italien verliert Elfer-Krimi gegen Bosnien und verpasst die WM Mamma Mia!. Italien verliert Elfer-Krimi gegen Bosnien und verpasst die WM
Mamma Mia!

Italien verliert Elfer-Krimi gegen Bosnien und verpasst die WM

Wieder nichts für Italien: Nach 2018 und 2022 schaut der viermalige Weltmeister auch in diesem Jahr bei der WM nur zu. Dabei führte man in Bosnien sogar.
Nati & WM
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«Yakin muss versuchen, die beiden Auftritte zu verknüpfen»
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«Der Rasen in Oslo hat sicher auch schon bessere Tage erlebt»
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Dzeko: «...das bedeutet, dass Italien auch Angst hat»
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Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»
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Elfer-Krimi. Die Tschechen reisen nach Sieg gegen Dänemark an die WM Elfer-Krimi. Die Tschechen reisen nach Sieg gegen Dänemark an die WM
Elfer-Krimi

Die Tschechen reisen nach Sieg gegen Dänemark an die WM

Drama in Tschechien. Im Elfmeterschiessen gewinnen die Tschechen gegen Dänemark und fahren an die WM. Dort treffen sie uf Mexiko, Südkorea und Südafrika.
Mini-Sieg reicht. Die Türken fahren an die WM und brechen kosovarische Herzen Mini-Sieg reicht. Die Türken fahren an die WM und brechen kosovarische Herzen
Mini-Sieg reicht

Die Türken fahren an die WM und brechen kosovarische Herzen

Ein Tor reicht. Die Türkei gewinnt mit 1:0 gegen Kosovo und ist zum ersten Mal seit 2002 wieder an einer WM dabei. Auf der anderen Seite verpassen die Kosovaren die erste Teilnahme überhaupt.
Keine WM für Lewandowski. Schweden gewinnt wilde Partie gegen Polen 3:2 und steht an der WM Keine WM für Lewandowski. Schweden gewinnt wilde Partie gegen Polen 3:2 und steht an der WM
Keine WM für Lewandowski

Schweden gewinnt wilde Partie gegen Polen 3:2 und steht an der WM

Schweden schlägt Polen 3:2 und fährt zur WM. Dort treffen die Schweden auf die Niederlande, Japan und Tunesien.
Vor den Augen von Gianni Infantino. Vor 5:0-Sieg gegen Costa Rica: Irans Nationalspieler zeigen Bilder von getöteten Kindern Vor den Augen von Gianni Infantino. Vor 5:0-Sieg gegen Costa Rica: Irans Nationalspieler zeigen Bilder von getöteten Kindern
Vor den Augen von Gianni Infantino

Vor 5:0-Sieg gegen Costa Rica: Irans Nationalspieler zeigen Bilder von getöteten Kindern

Vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino haben iranische Nationalspieler vor einem Testspiel Bilder gezeigt, die im Krieg getötete Kinder zeigen sollen.

WM 2026 Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Grusel-Rasen, 21 Wechsel, Langeweile. Die Schweizer Nati spielt im WM-Testspiel in Norwegen 0:0 Grusel-Rasen, 21 Wechsel, Langeweile. Die Schweizer Nati spielt im WM-Testspiel in Norwegen 0:0
Grusel-Rasen, 21 Wechsel, Langeweile

Die Schweizer Nati spielt im WM-Testspiel in Norwegen 0:0

Auf das Spektakel-Spiel gegen Deutschland folgt eine langweilige Begegnung in Norwegen. Die beiden Nationalteams trennen sich 0:0 unentschieden.
Änderungen zum Deutschland-Spiel. Yakin verrät: «Deshalb steht Xhaka gegen Norwegen nicht in der Startelf» Änderungen zum Deutschland-Spiel. Yakin verrät: «Deshalb steht Xhaka gegen Norwegen nicht in der Startelf»
Änderungen zum Deutschland-Spiel

Yakin verrät: «Deshalb steht Xhaka gegen Norwegen nicht in der Startelf»

Gegen die Niederlande gönnte sich Erling Haaland noch eine Pause, gegen die Schweiz dürfte der Superstar am Dienstagabend in der Startelf stehen. Murat Yakin spricht vor dem Testspiel über den Ausnahmekönner und erklärt, weshalb Granit Xhaka nicht in der Startelf stehen wird.
Italien in WM-Playoffs massiv unter Druck. «Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen …» Italien in WM-Playoffs massiv unter Druck. «Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen …»
Italien in WM-Playoffs massiv unter Druck

«Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen …»

Dass es Edin Dzeko auch mit 40 noch draufhat, zeigt er fast wöchentlich beim FC Schalke 04. Nun will der Starstürmer mit Bosnien-Herzegowina zur WM. Für Playoff-Gegner Italien ist der Druck riesig.
«Akute Bedrohung». Amnesty macht sich vor der Fussball-WM grosse Sorgen «Akute Bedrohung». Amnesty macht sich vor der Fussball-WM grosse Sorgen
«Akute Bedrohung»

Amnesty macht sich vor der Fussball-WM grosse Sorgen

Zweieinhalb Monate vor Beginn der Fussball-WM warnt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eindringlich vor Repressalien und Gefahren bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Vor allem das Vorgehen der US-Regierung berge grosse Risiken.
Noch ein Sieg bis zur WM. Italien nach Playoff-Sieg: Vorerst von «Monstern» befreit Noch ein Sieg bis zur WM. Italien nach Playoff-Sieg: Vorerst von «Monstern» befreit
Noch ein Sieg bis zur WM

Italien nach Playoff-Sieg: Vorerst von «Monstern» befreit

Italien kann vorerst aufatmen. Nach dem Quali-Erfolg über Nordirland fehlt nur noch ein Sieg für das WM-Ticket im Sommer.
Letzte Chance aufs WM-Ticket. Nordirland träumt und Gattuso kann nicht schlafen: «Um 5 Uhr morgens wache ich auf» Letzte Chance aufs WM-Ticket. Nordirland träumt und Gattuso kann nicht schlafen: «Um 5 Uhr morgens wache ich auf»
Letzte Chance aufs WM-Ticket

Nordirland träumt und Gattuso kann nicht schlafen: «Um 5 Uhr morgens wache ich auf»

Heute Abend trifft Gattusos Italien auf O'Neills Nordirland. Während der italienische Trainer schlaflose Nächte hat, ist sein irischer Kollege etwas entspannter. Denn er weiss, wie er die Mannschaft des vierfachen Weltmeisters aus dem Weg räumen kann.

K.o.-Phase

Sechzehntelfinals

Achtelfinals

Viertelfinals

Halbfinals

Spiel um Platz 3

Finale