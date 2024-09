Albtraum-Pleite für Kobel ++ Frey mit irrem Torjubel ++ Garcia trifft sehenswert ++ Okafor im Tief

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Granit Xhaka feiert mit Leverkusen wieder einmal einen spektakulären Last-Minute-Sieg. Auf dem Weg zum 4:3-Erfolg bereitet der Nati-Captain das 1:1 mit einem klugen Pass vor. In der Nachspielzeit erzielt er beinahe ein Traum-Tor – doch sein Ball klatscht an den Pfosten. Kurz darauf darf er nach dem Treffer von Boniface dann doch noch über den Sieg jubeln.

Xhaka hämmert den Ball in der Nachspielzeit an den Pfosten 23.09.2024

Nach der Partie hebt er den Mahnfinger und meint: «Ein Riesen-Weckruf für uns alle. Drei Punkte zählen am Ende, aber mit der Leistung können wir nicht bestehen. Wir können nicht so naiv verteidigen. Das geht so nicht, das reicht so nicht.»

Dortmund Gregor Kobel

In den ersten fünf Pflichtspielen dieser Saison lässt Kobel nur zwei Gegentreffer zu. Am Wochenende muss der hochgelobte Nati-Goalie gegen Stuttgart dagegen gleich fünf Mal hinter sich greifen. Kobel ist der beste Dortmunder und verhindert mit einigen starken Paraden gar noch Schlimmeres, bei den Gegentreffern trifft ihn keine Schuld. Der BVB verliert auswärts gegen den Vize-Meister mit 1:5 und muss nun über die Bücher.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin fällt wegen einer Sehnenverletzung aus und sieht die 0:2-Niederlage gegen Frankfurt nur als Zuschauer.

Gladbach Nico Elvedi

Nati-Verteidiger Elvedi spielt gegen Frankfurt durch. Vor dem 0:1 lässt er Ekitiké ungehindert flanken. Ansonsten zeigt Elvedi aber eine gute Partie und gewinnt 77 Prozent seiner Zweikämpfe.

Augsburg Ruben Vargas

Vargas steht bei der 2:3-Niederlage gegen Mainz 05 in der Startelf, bleibt aber ohne Torbeteiligung. In der 72. Minute wird er ausgewechselt. Für grossen Ärger sorgt in diesem Spiel der VAR.

Mainz 05 Silvan Widmer

Bei Mainz kommt Widmer erst nach 88 Minuten ins Spiel. Mit einer Aktion gegen Keven Schlotterbeck verschuldet der Aussenverteidiger in der 93. Minute einen vermeintlichen Penalty, der vom Referee nach Sichtung der Videobilder indes wieder zurückgenommen wurde. Augsburgs Sportdirektor Jurendic ist deswegen nach dem Spiel stinksauer.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder wird beim Torfestival gegen Dortmund in der 70. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt. Kurz darauf erzielt Ex-Stuttgarter Serhou Guirassy den Ehrentreffer für den BVB. An den zwei folgenden Stuttgart-Toren zum Endstand von 5:1 ist Rieder nicht beteiligt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fällt noch immer verletzt aus.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Der Schweizer Innenverteidiger holt sich bei der 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen keine gute Note ab, wobei er bei den Gegentreffern nicht im Fokus steht.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf der Bank.

Freiburg Johan Manzambi

Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Heidenheim feiert der 18-jährige Johan Manzambi sein Bundesliga-Debüt. Der U20-Nationalspieler wird in der 81. Minute eingewechselt. Sein Berater, Michel Urscheler, meint gegenüber blue Sport: «Wir sind überzeugt, dass er diese Saison noch super Momente erleben wird und sind überzeugt, dass er sich zu einem Top-Spieler entwickeln wird.»

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der zweite junge Schweizer in Diensten Freiburgs kommt gegen Heidenheim nicht ins Spiel.

VfL Bochum Noah Loosli

Der 27-Jährige steht bei Bochum erneut nicht im Kader, wird aber nicht als verletzt gemeldet. Ohne den Schweizer spielt Bochum 2:2 gegen Holstein Kiel.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

ManCity holt im Hammer-Duell gegen Arsenal in extremis einen Punkt und verteidigt die Tabellenführung. Akanji spielt beim amtierenden Meister erneut durch und erledigt seinen Job souverän.

Newcastle Fabian Schär

Schär verliert mit Newcastle auswärts gegen Fulham mit 1:3. Der Ex-Nati-Spieler steht beim ersten Gegentreffer nicht nah genug am Gegenspieler.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Der Meister Inter Mailand geht im Derby gegen die AC Milan mit einem 1:2 erstmals in dieser Saison der Serie A als Verlierer vom Platz. An Sommer liegt es nicht, alleine Rafael Leão scheitert dreimal in aussichtsreicher Position am Schweizer Schlussmann des italienischen Meisters. Hier kannst du Highlights der Partie auf Youtube schauen.

AC Milan Noah Okafor

Okafor wird in der 78. Minute beim Stand von 1:1 für Torschütze Pulisic eingewechselt. In der 7. Minute der Nachspielzeit vergibt er eine Grosschance und verpasst es damit, Werbung in eigener Sache zu betreiben – unmittelbar nach dem Fehlschuss wird die Partie abgepfiffen. Da es Teamkollege Gabbia in der 89. Minute besser gemacht hatte und sehenswert zum 2:1 einnickte, darf die AC Milan dennoch jubeln.

Milan-Joker Okafor vergibt in letzter Sekunde eine Top-Chance 23.09.2024

Bologna Michel Aebischer

Beim 0:0 in der Champions League gegen Donezk kommt Aebischer nicht zum Einsatz, beim 2:1-Sieg gegen Monza spielt er dagegen durch.

Bologna Dan Ndoye

Auch Dan Ndoye erhält Auslauf und darf von Anfang bis Ende spielen. Der 23-Jährige bleibt relativ unauffällig.

Bologna Remo Freuler

Eine starke Leistung zeigt Remo Freuler, der eine ungenutzte Top-Chance sowie den 2:1-Siegtreffer vorbereitet.

Empoli Nicolas Haas

Haas wird gegen Cagliari Calcio in der 58. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Am Ergebnis ändert sich nach seiner Einwechslung nichts mehr.

Parma Simon Sohm

Sohm verletzt sich gegen Lecce und wird deshalb bereits in der 37. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Die Partie endet 2:2.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla spielt am Montagabend gegen RCD Mallorca. Die Partie kannst du live auf blue Sport verfolgen, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Sevilla Djibril Sow

Sow wird in der 70. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Am Ende verliert Sevilla auswärts gegen Deportivo Alavés 1:2.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert wird beim 0:0 gegen Real Sociedad in der 78. Minute eingewechselt.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn hat seinen Stammplatz, den er letzte Saison in der Rückrunde verloren hatte, zurück erkämpft. Beim 3:1-Sieg gegen Le Havre hält er, was es zu halten gibt.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria erhält zunächst eine wohlverdiente Pause, wird dann aber zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt. Danach findet Monaco besser ins Spiel und schlägt AC Le Havre letztlich verdient mit 3:1. Den letzten Treffer leitet Zakaria mit einer bärenstarken Balleroberung ein. Punktgleich mit Leader PSG und Olympique Marseille ist Monaco nach fünf Runden Tabellendritter und bleibt weiter ohne Niederlage.

AS Monaco Breel Embolo

Trainer Adi Hütter verzichtet auf die Dienste Embolos und lässt den Schweizer auf der Bank schmoren.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia wird bei Marseille, das ab der 5. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Balerdi in Unterzahl spielt, in der 67. Minute eingewechselt und trifft danach (82.) sehenswert zum 2:1. Nach Lyons Ausgleich in der 3. Minute der Nachspielzeit riecht es nach einer Punkteteilung, doch Jon Rowe setzt in der 5. Minute den Schlusspunkt und lässt Marseille doch noch jubeln. Mit 13 Punkten nach 5 Runden ist der Start in die neue Saison mehr als geglückt.

Garcia trifft nach seiner Einwechslung sehenswert für Marseille 23.09.2024

Toulouse Vincent Sierro

Sierro führt Toulouse als Captain an, kann die 0:2-Niederlage gegen Stade Brest aber nicht verhindern. Toulouse hat in den ersten fünf Runden nur fünf Punkte geholt. Kleiner Trost: Fünf Teams sind in der Ligue 1 noch schlechter gestartet.

Montpellier Becir Omeragic

Montpellier gewinnt das Kellerduell gegen Auxerre 3:2, es ist der erste Sieg in dieser Saison. Omeragic wird in der 70. Minute beim Stand von 1:1 verwarnt ausgewechselt.

Montpellier Gabriel Barès

Barès kommt erneut nicht zum Einsatz. Der 24-Jährige durfte einzig bei der 1:6-Pleite in der 2. Runde gegen PSG sieben Minuten mitspielen.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Beim 2:0-Sieg gegen Toulouse steht Fernandes nicht im Aufgebot. Beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen Sturm Graz stand der 28-Jährige noch in der Startelf und erzielte ein unglückliches Eigentor.

45.+1': Edimilson Fernandes schiesst ein Eigentor 19.09.2024

Le Havre Ruben Londja

Der 18-Jährige steht gegen Monaco (1:3-Niederlage) nicht im Kader der 1. Mannschaft.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica Lissabon spielt am Montagabend gegen Boavista (21.15 Uhr live auf blue Sport).

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Lotomba steht beim 2:0-Sieg gegen NAC Bread in der Startelf. In der 63. Minute wird er beim Stand von 1:0 ausgewechselt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Der 22-Jährige ist bei Fortuna Sittard hinter der Spitze gesetzt. Bei der 1:3-Niederlage gegen PSV Eindhoven wird er in der 89. Minute ausgewechselt.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Nati-Stürmer Duah wird gegen Lok. Sofia in der 61. Minute unmittelbar nach dem 2:0 eingewechselt. Am Ergebnis ändert sich nichts mehr.

Brügge Ardon Jashari

Jashari wird gegen KAA Genit zur Pause beim Stand von 0:2 eingewechselt. Am Ende setzt es eine 2:4-Niederlage ab.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zeqiri spielt bei Standard Lüttich bis zur 74. Minute. Die Partie gegen Union Saint-Gilloise endet torlos.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez betreibt gegen Brügge weiter Werbung in eigener Sache und bereitet das 1:0 vor – es ist bereits sein vierter Assist im siebten Spiel. In der 70. Minute wird er beim Stand von 4:2 ausgewechselt.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient spielt auswärts bei Metz 1:1. Beim Gegentor ist Mvogo machtlos.

Midtjylland Kevin Mbabu

Tabellenführer Midtjylland holt auswärts gegen Randers FC (2:2) einen Punkt. Mbabu wird in der 81. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt.

AEK Athen Steven Zuber

Zuber wird beim torlosen Remis gegen Athens Kallithea in der 66. Minute eingewechselt und ist nun mit zwei Punkten Rückstand hinter PAOK Tabellenzweiter.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich hat sich in der Champions League ohne Fremdeinwirkung verletzt und fällt wohl ein paar Wochen aus.

RB Salzburg Bryan Okoh

Okoh steht beim 0:0 gegen WSG Tirol nicht im Kader.

Al-Wasl Haris Seferovic

Seferovic wird beim 3:1-Sieg gegen Al Nasr in der 70. Minute eingewechselt.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Und er trifft wieder. Michi Frey trifft beim 1:1 gegen den FC Millwall in der 40. Minute zum Ausgleich. Beim Torjubel legt er einen eindrücklichen Sprint über den halben Platz hin, wie man es auch nur äusserst selten sieht. Es ist Freys dritter Treffer im sechsten Spiel, hinzu kommt noch eine Torvorlage.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Beim 2:0-Sieg bei Cardiff City gibt der Ex-St.Galler Schmidt sein Debüt. Er wird allerdings erst in der 2. Minute der Nachspielzeit eingewechselt.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Fassnacht fällt weiter verletzt aus.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Beim 3:1-Auswärtssieg bei Stoke City steht Racioppi nicht im Kader.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Chicago Fire verliert gegen CF Montreal 0:2. Haile-Selassie wird zur Pause beim Stand von 0:1 eingewechselt.

Chicago Fire Allan Arigoni

Der 25-Jährige steht bei Chicago Fire nicht im Kader.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bürki feiert einen 2:1-Auswärtssieg gegen die San Jose Earthquakes. Beim wunderschön herausgespielten Ausgleichstreffer ist der 33-Jährige machtlos.

Seattle Stefan Frei

Drei Tage vor Bürki, bekommt es auch Frei mit den San Jose Earthquakes zu tun. Die Partie endet 2:2.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV holt nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt gegen Kaiserslautern. Muheim bereitet den Anschlusstreffer vor.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird Hefti verwarnt. In der 77. Minute macht er beim Stand von 1:2 Platz für Sahiti.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Elvedi spielt gegen den HSV in der Innenverteidigung durch und macht einen ordentlichen Job.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker wird in der 77. Minute eingewechselt, eine Minute später trifft Magdeburg zum 2:2-Endstand. Das hätte besser laufen können.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Noah Rupp muss sich weiter gedulden, er erhält kein Aufgebot für die erste Mannschaft.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Gantenbein fehlt bei der 3:5-Heimspielniederlage gegen Darmstadt 98 verletzt. Nach der Pleite kommts zum grossen Knall: Sportchef Wilmots und Trainer Geraerts müssen den Hut nehmen.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Beim 3:1-Auswärtserfolg gegen SV Elversberg ist Keller nicht dabei.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Stojilkovic sitzt beim 1:0-Sieg gegen Zelezincar Pancevo auf der Bank.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors verlieren das Heimspiel gegen Erzrivale River Plate 0:1. Blondel fällt noch immer verletzt aus. Die Stimmung im Stadion ist wie immer bei diesem Duell atemberaubend.

NK Osijek Petar Pusic

NK Osijek besiegt Lok. Zagreb auswärts mit 1:0. Pusic wird in der 71. Minute verwarnt ausgewechselt, am Skore ändert sich nichts mehr.

Shanghai Shenhua (China) Cephas Malele

Cephas Malele bereitet gegen Tianjin Jinmen Tiger in der 89. Minute das 1:1 vor. Kurz darauf trifft Yu Hanchao erneut und schiesst sein Team mit seinem Doppelpack zum Sieg. Somit bleibt das Team an Leader Shanghai Port dran, der Rückstand nach 26 Runden beträgt nur zwei Punkte. Der Abstand auf das drittklassierte Chengdu Rongcheng beträgt dagegen schon 15 Punkte.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Der 22-Jährige spielt beim 2:2 gegen QD Hainiu im zentralen Mittelfeld durch.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Toptorjäger Ruben del Campo Ferreira bleibt beim 1:1 gegen den Pacific FC für einmal ohne Skorerpunkt. In der Tabelle belegt Atlético Ottawa nach 24 Runden den zweiten Platz.

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Der 24-jährige Lyam MacKinnon ist nicht aufzuhalten. Nach seinem Dreierpack in der Vorwoche trifft er beim 2:2 gegen Central Valley Fuego zum zwischenzeitlichen 1:1. Wettbewerbsübergreifend hat er in 28 Spielen 18 Tore erzielt und 8 weitere vorbereitet. Was für eine Ausbeute des ehemaligen Juniors des Team Vaud U21. Warnung: Das Video kann aufgrund der Spielfeldmarkierungen Augenschmerzen verursachen.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Der 25-Jährige ist beim 1:1 gegen CS Universitatea Craiova Bankdrücker. Dennoch führt er mit Universitatea Cluj die Tabelle nach 10 Runden an.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Der 28-Jährige wird bei der 0:1-Niederlage gegen Palmeiras in der 88. Minute eingewechselt.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Puertas, der noch auf seinen Schweizer Pass warten muss, bucht in der 1. Cup-Runde gegen Al-Orobah ein Tor und einen Assist. Am Ende feiert Al-Qadsiah einen 4:1-Sieg. blue Sport hat den 26-Jährigen kürzlich getroffen.

Deshalb wird der Spanier Puertas wohl erst 2025 unser Nati-Star Die 1:4-Demontage gegen Spanien hat gezeigt, die Nati braucht einen Spielgestalter. Die Lösung könnte ausgerechnet ein Spanier sein: Cameron Puertas, Passgeber «Nr.1» in Europa, kriegt erst 2025 den Schweizer Pass. 11.09.2024

Vereinslos Josip Drmic

Hat Josip Drmic seine Karriere etwa klammheimlich beendet? Oder wird er noch einmal irgendwo angreifen? Sein letztes Spiel, damals noch für Dinamo Zagreb, bestritt der ehemalige Nati-Stürmer am 5. November 2023. Vier Tage zuvor erzielte er damals im Cup noch einen Dreierpack. Lange ist es her, sehr lange.