Durch die Qualifikation für die WM 2026 verlängert sich der Vertrag von Nationaltrainer Murat Yakin automatisch – sehr zur Freude von Captain Granit Xhaka.

Dieser fand an der Pressekonferenz im Fadil-Vokrri-Stadion lobende Worte für seinen Coach: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben», sagte Xhaka. Yakin bringe viel Erfahrung mit und wisse genau, wie er mit den Spielern umgehen müsse. Zudem sprächen die Resultate für ihn. «Wir lernen jeden Tag von ihm und sind einfach nur froh, dass er unser Trainer ist und uns als Mannschaft weiterentwickelt hat.»

Dass Xhaka dies gerade an jenem Ort sagt, an dem es vor zwei Jahren zu einer Krise zwischen den beiden gekommen war, ist bemerkenswert. Damals hatte der Captain nach dem 2:2 gegen Kosovo in der EM-Qualifikation die fehlende Intensität im Training kritisiert, was Yakin sichtlich irritierte. Diese Unstimmigkeit führte zu einer Aussprache – dem Ursprung der heute gelebten Einigkeit.

Yakin räumte den Führungsspielern, insbesondere Xhaka, danach mehr Freiheiten ein. Diese gewährt er gerne, denn indem er die wichtigsten Leader hinter sich schart, geniesst er im gesamten Team grossen Rückhalt. Die daraus entstandene Ruhe ermöglichte es den Spielern, sich voll auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. So marschierten sie in diesem Herbst souverän durch eine Gruppe, die zu Beginn als äusserst ausgeglichen galt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben Xhaka und Yakin zueinander gefunden und demonstrieren seither immer wieder Geschlossenheit. Bereits nach der EM in Deutschland, als Yakins Zukunft noch offen war, hatte sich Xhaka für dessen Verbleib ausgesprochen. Yakin unterschrieb daraufhin einen «Zwei-plus-Zweijahresvertrag», wobei die zusätzlichen zwei Jahre an die erfolgreiche Qualifikation für die WM 2026 geknüpft waren.

«Ich bin sehr gerne Nationaltrainer und freue mich jeden Tag auf meine Arbeit», sagte Yakin, der immer wieder betonte, wie wichtig der Einfluss von Führungsspielern wie Xhaka sei. Die Spieler seien ihm ans Herz gewachsen, und er habe weiterhin grosse Ziele mit dem Team. «Es ist ein schönes Gefühl, wenn wir die Nation stolz machen können.»