Dani Olmo darf voraussichtlich auch in der Rückrunde für den FC Barcelona auflaufen. KEYSTONE

Nach langem Hin und Her ist nun absehbar: Barcelona darf Dani Olmo und Pau Victor wohl auch in der zweiten Saisonhälfte einsetzen. Um die Spieler registrieren zu können, musste der Klub allerdings VIP-Logen verkaufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dani Olmo und Pau Victor dürfen voraussichtlich auch in der Rückrunde der spanischen Meisterschaft für die erste Mannschaft des FC Barcelona auflaufen.

Bislang hatte es für die Katalanen noch schlecht ausgesehen. Ein Gericht hatte den Einspruch gegen eine einstweilige Massnahme abgelehnt, die es ihnen erlaubt hätte, Olmo und Victor bis zum Ende der Saison zu registrieren.

Doch Barcelonas Präsident Joan Laporta hat die benötigten finanziellen Mittel nun durch den Verkauf der VIP-Logen im neuen Spotify Camp Nou sichergestellt.

Die Logen werden für 100 Millionen Euro an arabische Unternehmen verkauft. Mehr anzeigen

Die undurchsichtige finanzielle Situation beim FC Barcelona sorgte in den vergangenen Tagen einmal mehr für Sorgenfalten bei den Fans der Katalanen. Der Grund: Die spanische Liga hatte dem Klub die Registrierung von Dani Olmo und Pau Victor für die zweite Saisonhälfte verweigert. Als Begründung wurde angegeben, der Verein überschreite die Grenze dessen, was er angesichts seiner Einnahmen an Gehalt ausgeben dürfe.

Barça klagte daraufhin vor Gericht gegen diesen Entscheid, allerdings lehnte die spanische Justiz den Antrag der Katalanen ab. Um das grosse Fiasko kurz vor Jahresende zu verhindern, hat Präsident Joan Laporta nun gemäss «Marca» einmal mehr in die Trickkiste gegriffen.

Für die Beschaffung der benötigten finanziellen Mittel verkaufte der Barça-Boss kurzerhand die VIP-Logen des neuen, noch nicht fertiggestellten Stadions, dem Spotify Camp Nou. Dafür erhält der Verein von Käufern aus dem arabischen Raum 100 Millionen Euro. Der Klub soll die Spieler nun am Montag registrieren können.

Die Aktion erinnert an ähnliche Verkäufe aus den letzten Jahren. Im Sommer 2022 beispielsweise hatte Laporta einen Teil des hauseigenen TV-Senders «Barça Studios» veräussert, um nach dem Transfer von Superstar Robert Lewandowski die Bilanz zu beschönigen und die Liga zu besänftigen.

Tah soll sich für Barça-Wechsel entschieden haben

Mit seinem jüngsten Deal stellt Laporta gleichzeitig sicher, dass die in Spanien geltende 1:1-Regel eingehalten wird, nach welcher ein Klub nur so viel Geld ausgeben darf, wie er einnimmt. Damit dürfte Barcelona auch in den kommenden Transferperioden wieder handlungsfähig sein.

Und offenbar macht man sich beim 27-fachen spanischen Meister in dieser Hinsicht bereits Gedanken. Laut der spanischen «Mundo Deportivo» soll sich nämlich Jonathan Tah für einen Wechsel zur Blaugrana entschieden haben.

Der Vertrag des 28-Jährigen bei Bayer Leverkusen läuft am 30. Juni aus. Tah kann daher im nächsten Sommer ablösefrei wechseln. Beim FC Barcelona soll Tah laut des Berichts einen langjährigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 erhalten.

Wie es dann um die Registrierung des deutschen Nationalspielers aussehen wird, ist jedoch eine andere Frage.

