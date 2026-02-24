  1. Privatkunden
«Macht ihr keine Vorwürfe» Sellier meldet sich nach heftigem Kufen-Unfall – und verteidigt ihre Kontrahentin

dpa

24.2.2026 - 08:18

Shorttrackerin Kamila Sellier wurde im Gesicht von einer Kufe getroffen.
Shorttrackerin Kamila Sellier wurde im Gesicht von einer Kufe getroffen.
Keystone

Die polnische Shorttrackerin Kamila Sellier wendet sich nach ihrem schlimmen Unfall bei Olympia an die Öffentlichkeit – und bittet um respektvollen Umgang mit ihrer amerikanischen Konkurrentin.

DPA

24.02.2026, 08:18

Nach ihrem schlimmen Kufen-Unfall im Shorttrack bei Olympia hat die Polin Kamila Sellier ihre amerikanischen Kontrahentin Kristen Santos-Griswold in Schutz genommen. «Ich möchte euch freundlich bitten, ihr keine Vorwürfe zu machen. Bitte denkt daran, dass Unfälle passieren können und niemand beabsichtigt hat, dass das geschieht», schrieb Sellier auf Instagram. 

Von Kufe im Gesicht getroffen. Polnische Shorttrackerin nach Horror-Unfall operiert

Von Kufe im Gesicht getroffenPolnische Shorttrackerin nach Horror-Unfall operiert

Der 25-Jährigen sei zu Ohren gekommen, dass Santos-Griswold die Schuld für den Unfall gegeben werde. Solche Risiken seien aber Teil des Sports, schrieb Sellier. «Und ich bin mir dieser jedes Mal bewusst, wenn ich das Eis betrete.»

Sellier richtet aufbauende Worte an Santos-Griswold

Sellier war am Freitag im olympischen Viertelfinale über 1.500 Meter zu Fall gekommen. Dabei schlitterte sie so unglücklich über das Eis, dass sie von der hinteren Kufenkante der noch laufenden Santos-Griswold unter dem linken Auge getroffen wurde. Das Rennen war sofort abgebrochen worden. Sellier wurde gleich auf dem Eis versorgt. Sie kam anschliessend ins Krankenhaus und wurde dort operiert.

«Lasst uns einander unterstützen, anstatt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Lasst uns Freundlichkeit statt Hass wählen», schrieb Sellier und richtete sich noch mit ein paar Worten direkt an Santos-Griswold. «Ich schicke dir ganz viel Liebe und Umarmungen. Ich weiss, dass es auch für dich keine einfache Zeit ist.»

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Sonja Nef analysiert die Geschehnisse im Olympia-Slalom der Frauen und spricht über die Auftritte von Camille Rast und Wendy Holdener.

