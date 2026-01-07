  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Finanzierungsrunde Milliarden-Segen für Musk trotz Sexbilder auf Knopfdruck

Martin Abgottspon

7.1.2026

Elon Musk steht mit xAI aktuell wegen sexualisierter Deepfakes in der Kritik.
Elon Musk steht mit xAI aktuell wegen sexualisierter Deepfakes in der Kritik.
Imago

Während künstliche Intelligenz auf der Plattform X Frauen und Kinder digital entkleidet,sammelt das verantwortliche Unternehmen fleissig neues Kapital. Ein Paradoxon der modernen Tech-Ökonomie.

Martin Abgottspon

07.01.2026, 08:51

08.01.2026, 19:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ungeachtet der Empörung über sexualisierte Deepfakes sammelte xAI erfolgreich 20 Milliarden US-Dollar ein.
  • Das Kapital fliesst primär in den Ausbau von Rechenzentren mit Nvidia-Chips, wodurch der Investor seine eigenen Umsätze sichert.
  • Während die Politik bisher wirkungslos bleibt, generiert die KI auf der Plattform X weiterhin ungehindert Missbrauchsmaterial.
Mehr anzeigen

Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat inmitten einer massiven Kontroverse um sexualisierte Deepfakes frisches Kapital in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Während der hauseigene Chatbot Grok als Werkzeug für digitalen Missbrauch in der Kritik steht, fliesst das Geld globaler Grossinvestoren ungehindert, um die technische Infrastruktur weiter auszubauen.

Nur Gewinner?. 2,5 Billionen – wer 2025 mit KI richtig Geld gemacht hat

Nur Gewinner?2,5 Billionen – wer 2025 mit KI richtig Geld gemacht hat

Diese massive Diskrepanz zwischen ethischer Verantwortung und ökonomischer Realität wirft ein Schlaglicht auf den aktuellen Goldrausch im Silicon Valley. Investoren scheinen bereit, Reputationsrisiken und gesellschaftliche Schäden auszublenden, solange die technologische Wette auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz hohe Renditen verspricht.

Der Milliarden-Kreislauf der Chip-Industrie

Die Finanzierungsrunde, an der sich Schwergewichte wie Nvidia, Cisco sowie das Emirat Katar und diverse Finanzdienstleister beteiligen, dient einem klaren strategischen Ziel: dem Aufbau des «grössten GPU-Clusters der Welt». xAI plant, die eigene Rechenkapazität massiv zu erweitern, insbesondere am Standort Memphis.

Digitale Dämmerung. Vom Trump-Handy bis Mecha-Hitler – die grössten Tech-Fails 2025

Digitale DämmerungVom Trump-Handy bis Mecha-Hitler – die grössten Tech-Fails 2025

Berichten von Bloomberg zufolge ist die Kapitalaufnahme mit Schuldenaufnahmen in Höhe von rund 12,5 Milliarden US-Dollar verknüpft, die spezifisch für den Erwerb von Nvidia-Chips vorgesehen sind. Wenn Nvidia also in xAI investiert, finanziert der Chiphersteller effektiv seinen eigenen Kunden. Solche «Kreislauf-Deals» stabilisieren die Umsätze der Hardware-Produzenten und blähen gleichzeitig die Bewertungen der KI-Startups auf. Die gekauften Chips sollen anschliessend vermietet werden, um die enormen Kapitalkosten zumindest teilweise zu decken.

Nvidia-Chef Jensen Huang investiert mit seinem Unternehmen ebenso in xAI und finanziert sich damit quasi selber.
Nvidia-Chef Jensen Huang investiert mit seinem Unternehmen ebenso in xAI und finanziert sich damit quasi selber.
Keystone

Algorithmus der Enthemmung

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Während die Finanzströme in Richtung Memphis fliessen, spielt sich auf der Benutzeroberfläche von X gleichzeitig ein ganz anderes Szenario ab. Der Chatbot Grok wird von Nutzern aktiv dazu missbraucht, fotorealistische Nacktaufnahmen von Frauen und Minderjährigen zu generieren. Diese sexualisierten Deepfakes entstehen ohne das Einverständnis der Betroffenen und werden auf der Plattform öffentlich verbreitet.

Die Reaktion des Unternehmens folgt einem bekannten Muster der Tech-Krisenkommunikation: Leugnen, Relativieren, Aussitzen. X liess verlauten, es handele sich um «vereinzelte Fälle» und ein «Versagen der Sicherheitsvorkehrungen», das mittlerweile behoben sei. Die Realität auf der Plattform straft diese Behauptung Lügen. Die KI führt entsprechende Befehle weiterhin aus. Die Profile einschlägiger Accounts sind nach wie vor gefüllt mit generiertem Missbrauchsmaterial.

Machtlosigkeit der Regulatoren

Der Fall Grok offenbart dabei die derzeitige Zahnlosigkeit staatlicher Kontrollmechanismen gegenüber den Tech-Giganten. Zwar haben mehrere Staaten und die Europäische Union massive Kritik geäussert und Massnahmen in Aussicht gestellt, doch konkrete Konsequenzen blieben bisher aus. Solange Bussgelder oder Sanktionen geringer ausfallen als der Zufluss an Investorenkapital, fehlt der ökonomische Anreiz für Unternehmen wie xAI, effektive Schutzmechanismen zu implementieren.

Es bleibt abzuwarten, ob die angekündigten Regulierungen der EU schnell genug greifen, um diese Dynamik zu brechen, oder ob das Kapital Fakten schafft, die sich politisch nicht mehr korrigieren lassen. Wenn Investoren Milliarden in ein System pumpen, das aktiv Rechte verletzt, stellt sich nicht mehr die Frage nach der technologischen Machbarkeit, sondern nach der gesellschaftlichen Akzeptanz.

Meistgelesen

Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig
5 Hollywood-Stars, die ihrer Wut über Minneapolis Luft machen
Was steckt in dem Tanker, den Trump den Russen vor der Nase weggeschnappt hat?
Brandschutzkontrollen werden teils jahrzehntelang ausgesetzt
Rom eröffnet Verfahren wegen fahrlässiger Tötung +++ Besitzerpaar soll am Freitag erstmals befragt werden

Mehr von MyTech

Funktion wird erweitert. WhatsApp erleichtert den Umgang mit sensiblen Daten

Funktion wird erweitertWhatsApp erleichtert den Umgang mit sensiblen Daten

Düstere Bilanz in Europa. Warum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Düstere Bilanz in EuropaWarum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Spielerisches 2026. Smarte Legos und Ultraschall-Messer – die Highlights von der Technik-Messe CES

Spielerisches 2026Smarte Legos und Ultraschall-Messer – die Highlights von der Technik-Messe CES

Streik bei Minustemperaturen. So verlängerst du den Handy-Akku im Winter

Streik bei MinustemperaturenSo verlängerst du den Handy-Akku im Winter

Wo liegt die Wahrheit?. Maduros Festnahme und die Flut an Fake-News – wie man sich nicht täuschen lässt

Wo liegt die Wahrheit?Maduros Festnahme und die Flut an Fake-News – wie man sich nicht täuschen lässt