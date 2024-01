Mit diesen Übungen wirst du den Weihnachtsspeck wieder los

Im neuen Jahr treibt es wieder viele Menschen in die Fitnessstudios. ( Bild: imago images/Cavan Images

Tagelang Nichtstun und nächtelang feiern: Bei manchen Menschen hinterlassen die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr manches Fettpölsterchen auf den Hüften. blue News sagt dir, wie du Kilos wieder los wirst.

Plagt dich das schlechte Gewissen und der Weihnachtsspeck soll möglichst schnell wieder weg?

Kaum eine Zeit ist so kalorienreich wie die Weihnachtszeit. Bleibt die Frage: Wie wirst du die Fettpölsterchen am effektivsten wieder los?

Die schlechte Nachricht: Menschen, die glauben, dass der Weihnachtsbraten und die vielen Guetzlis genauso schnell wieder von den Hüften verschwinden, wie sie draufgekommen sind, wird von der Sportwissenschaftler*innen enttäuscht. Sie sagen, wer über die Festtage zugenommen hat, brauche bestimmt das Doppelte bis Dreifache an Zeit, bis der Speck wieder weg ist.

Die gute Nachricht: Für die Fachleute ist der Jahreswechsel die richtige Zeit zum Abnehmen. Gute Vorsätze fürs neue Jahr haben Tradition.

blue News-Redaktor Bruno Bötschi testete vier verschiedene sportliche Betätigungen und sagt dir, wie du Kilos wieder los wirst.

Alle Menschen haben ein Sixpack

Alle Menschen haben ein Sixpack. Es ist bei vielen einfach versteckt – unter diversen Fettpölsterchen. Um sportlich noch erfolgreicher zu sein, entschied ich mich ein- bis zweimal pro Woche unter der Anleitung von Personaltrainerin Brigitte Tauss zu trainieren.

So viel anstrengende Langsamkeit habe ich noch nie erlebt

Definierter und fitter in weniger als einer halben Stunde. Zenmove heisst ein neuartiges Fitnesskonzept, das Training mit Erholung kombiniert. Ich habe es ausprobiert.

Zuerst soll ich Kniebeugen machen, danach mich wie eine Katze vorwärts bewegen, gefolgt von einer Plank-Übung. Klingt nicht besonders schwierig. Nur, dass Stefan Schwitter, der Gründer von Zenmove, darauf besteht, dass ich die Übungen alle ganz langsam absolviere.

So einfach verbrennst du vier Tafeln Schoggi in 25 Minuten

Definierter und fitter in nur 25 Minuten. Das soll dank des sogenannten Elektrostimulations-Muskeltrainings, kurz EMS, möglich sein. Wie der Name es erahnen lässt: Es geht darum, die Muskulatur mit elektrischen Impulsen von aussen zu stimulieren.

«Dadurch können bis zu 90 Prozent der Muskeln im Körper angesprochen werden, während beim normalen Krafttraining nur 40 bis 60 Prozent erreicht werden», erklärt mir Personaltrainerin Ilona Vodárková, bevor ich mich aufs Laufband begebe.

Dieses Training ist ein bisschen wie Sex nach dem Ausgang

Party machen, Muskeln stählen. Und das gleichzeitig? «Open Ride» heisst das Fitnesscenter in der Europaallee in Zürich von Eva Nidecker. Die SRF-Moderatorin bietet darin Indoor-Cycling-Trainings auf Spinning-Velos an. Wie sexy ist das Velotraining in Klubatmosphäre wirklich? Ich habe es getestet.