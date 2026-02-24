Auf einem Kreuzfahrtschiff vor Singapur brach ein Feuer aus. (Symbolbild). Axel Heimken/dpa

Mitten in der Nacht bricht auf einem Kreuzfahrtschiff vor Singapur ein Feuer aus. Ein Crewmitglied stirbt, alle Decks werden evakuiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Kreuzfahrtschiff «World Legacy» ist am frühen Freitagmorgen vor Singapur ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein 23-jähriges Crewmitglied infolge von Rauchvergiftung ums Leben kam und vier weitere Personen verletzt wurden.

Der Brand entstand im Aufenthaltsraum auf Deck 9, dichter Rauch breitete sich rasch aus, und die 271 Passagiere wurden angewiesen, sich zur Evakuierung auf Deck 7 zu begeben. Mehr anzeigen

Auf dem Kreuzfahrtschiff «World Legacy» ist vor Singapur ein Brand ausgebrochen. Ein Crewmitglied kam dabei ums Leben. Das teilt die Hafen- und Schifffahrtsbehörde von Singapur mit.

Was ist genau passiert? Das Feuer bricht am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr Ortszeit aus. Laut Medien handelt es sich bei dem Opfer um einen 23-jährigen Wäschereimitarbeiter aus Indonesien. Wie die «Straits Times» berichtet, erlitt er demnach einen Herz-Kreislauf-Stillstand infolge von Rauchvergiftung. Vier weitere Personen werden verletzt.

An Bord spielten sich dramatische Szenen ab. «Alle gerieten in Panik», schildert eine Passagierin der Zeitung. Über Lautsprecher werden die 271 Passagiere angewiesen, sich auf Deck 7 zu begeben.

Der Brand entstand im Aufenthaltsraum auf Deck 9, dichter Rauch breitete sich rasch über mehrere Decks aus.

Videos in sozialen Medien zeigen Passagiere mit Rettungswesten, die auf ihre Evakuierung warten. Schliesslich wurden alle 271 Gäste sowie mehr als 300 Crewmitglieder in Sicherheit gebracht und in den nahegelegenen Hafen transportiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Mehr Videos aus dem Ressort