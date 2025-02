Friedrich Merz, Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzender, spricht während der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Foto: Boris Roessler/dpa sda

Deutschland hat wohl einen neuen Kanzler: Nach den Wahlen am Sonntag ist klar, dass Friedrich Merz das Ruder übernehmen dürfte. Wer ist der Mann?

Nach der Wahl kriegt Deutschland wohl einen neuen Kanzler: Friedrich Merz. Mit 69 Jahren dürfte der gebürtige Sauerländer die Führung des Landes übernehmen, wenn ihm eine Regierungsbildung gelingt. Die Ampel-Regierung ist passé, der heutige Sonntag markiert einen Wendepunkt in der deutschen Politik.

Doch wer ist der neue starke Mann? Friedrich Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon, Nordrhein-Westfalen, geboren. Aufgewachsen in einer konservativen Juristenfamilie, prägten ihn früh die Werte von Disziplin und Engagement. Nach dem Abitur 1975 leistete er seinen Wehrdienst bei der Artillerietruppe der Bundeswehr.

Anschliessend studierte er Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn und Marburg, gefördert durch ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seine juristische Karriere begann er 1985 als Richter am Amtsgericht Saarbrücken, bevor er 1986 als Syndikus zum Verband der Chemischen Industrie wechselte – also als Rechtsanwalt für diesen arbeitete.

Einstieg in die Politik

Seine politische Laufbahn startete Merz 1989 mit der Wahl ins Europäische Parlament, wo er bis 1994 tätig war. Anschliessend zog er in den Deutschen Bundestag ein und etablierte sich rasch als Finanzexperte der CDU.

Im Jahr 2000 übernahm er den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und fungierte somit als Oppositionsführer. Nach der Bundestagswahl 2002 trat Angela Merkel seine Nachfolge an, woraufhin Merz sich schrittweise aus der Politik zurückzog und 2009 sein Mandat niederlegte.

Nach einer erfolgreichen Karriere in der Wirtschaft, unter anderem als Vorsitzender von BlackRock Deutschland, kehrte Merz 2018 in die politische Arena zurück. Im Januar 2022 wurde er zum CDU-Vorsitzenden gewählt und formte die Partei mit einer konservativeren Ausrichtung, wobei er wirtschaftsliberale Akzente setzte. Seine Haltung und sein wirtschaftlicher Sachverstand überzeugten die Wähler während der vorgezogenen Neuwahl des Bundestags, sodass er nun das Amt des Bundeskanzlers übernimmt. Kein Wunder, war doch die Wirtschaft das grosse, dominante Thema im Wahlkampf.

Kontroversen und prägende Aussagen

Merz' politische Karriere ist von markanten Aussagen und teils kontroversen Debatten geprägt. Im Jahr 2000 brachte er den Begriff der «Leitkultur» in die öffentliche Diskussion ein und forderte, dass sich Zuwanderer «einer gewachsenen freiheitlichen deutschen Leitkultur anpassen» sollten. Diese Forderung löste eine breite gesellschaftliche Debatte über Integration und nationale Identität aus.

Im September 2022 geriet Merz in die Kritik, als er in einem Interview von «Sozialtourismus» im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen sprach. Nach heftiger öffentlicher Reaktion entschuldigte er sich für diese Wortwahl.

Ein weiterer umstrittener Moment ereignete sich im Januar 2025, als ein Antrag der CDU zur Migrationspolitik im Bundestag mit Unterstützung der AfD eine Mehrheit fand. Dieses Vorgehen wurde von politischen Gegnern und Teilen der Öffentlichkeit scharf kritisiert, zehntausende Menschen gingen auf die Strasse und demonstrierten gegen Rechts.

Privatleben

Merz ist seit 1981 mit der Richterin Charlotte Merz verheiratet. Das Paar hat drei erwachsene Kinder und lebt in Arnsberg im Sauerland. Neben seiner politischen Tätigkeit ist Merz als leidenschaftlicher Privatpilot bekannt und besitzt eine eigene Maschine: eine zweimotorige Diamond DA62 aus österreichischer Produktion.

Nun sitzt er auch am Steuer der deutschen Politik. Wohin er dieses Schiff steuern wird, ist offen. Denn zunächst stehen Koalitionsverhandlungen an, die Kompromisse nötig machen werden. Anders als in seinem Flugzeug bestimmt Kanzler Merz nicht allein, in welche Richtung es geht.

