Jauch nahm sie in die Mangel

Hat Kanzler-Kandidatin Weidel über ihren Wohnsitz gelogen?

Alice Weidel soll mit ihrer Familie in der Schweiz leben, will aber Deutschlands Kanzlerin werden. In der gestrigen TV-Debatte hat Günther Jauch sie zur Rede gestellt – und eine heftige Diskussion ausgelöst.