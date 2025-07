Trump möchte keine Obdachlosen vor dem Weissen Haus

Donald Trump will gegen Obdachlose in der Umgebung um das Weisse Haus vorgehen. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

In den USA steigt die Zahl obdachloser Menschen – auch in der Hauptstadt Washington. Der US-Präsident sieht darin weniger ein soziales Problem. Er sorgt sich vor allem um die öffentliche Ordnung.

DPA, tjnj dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump möchte Obdachlose in Nähe des Weissen Hauses «entfernen lassen».

Die Trump-Regierung hat ein härteres Vorgehen gegen Obdachlose angekündigt. Das Oberste Gericht hat ihr in dem Vorhaben bereits den Rücken gestärkt.

So können Menschen mit psychischen Problemen nun leichter gegen ihren Willen in eine Einrichtung eingewiesen werden. Auf öffentlichen Plätzen kann härter durchgegriffen werden.

Trump begreift das als Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump will gegen wohnungslose Menschen vorgehen, die sich in der Nähe seines Amtssitzes in Washington aufhalten. «Ich finde das schrecklich und wir werden sie sofort entfernen lassen», sagte der Republikaner auf die Frage eines Reporters zu Obdachlosen im Park vor dem Weissen Haus.

Trump nutzte die Gelegenheit erneut für Kritik an der Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser. Sie müsse Washington «ordentlich verwalten», sagte er. Er habe das Recht, die Kontrolle zu übernehmen.

Erlass soll Einweisungen erleichtern

Der Präsident fährt einen harten Kurs gegenüber Obdachlosen. Am Vortag hatte er eine Anordnung unterzeichnet, die es erleichtern soll, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen zwangsweise in Einrichtungen einzuweisen. Bundesmittel sollen bevorzugt an Städte fliessen, die entschieden gegen wildes Campen, offenen Drogenkonsum und andere Formen von Strassenobdachlosigkeit vorgehen.

Rückendeckung erhält Trump durch ein Urteil des Obersten Gerichts der USA, das strengere Massnahmen gegen Obdachlose auf öffentlichen Flächen erlaubt. In Trumps Erlass wird Obdachlosigkeit dabei vor allem als Problem der öffentlichen Sicherheit und nicht als soziale Herausforderung beschrieben.

Anzahl Obdachloser in den USA gestiegen

Im Vergleich zu anderen Industrienationen verfügen die USA über ein weniger ausgeprägtes soziales Sicherheitsnetz. Die gesellschaftliche Kluft in der grössten Volkswirtschaft der Welt ist gross.

Die Zahl der obdachlosen Menschen im Land ist zuletzt deutlich gestiegen. Nicht nur auf den Strassen Washingtons, sondern auch in anderen US-Grossstädten sieht man viele Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen.

Laut einem Bericht des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) von Dezember 2024 liegen die Hauptursachen für den Anstieg unter anderem im Mangel an bezahlbarem Wohnraum, in den Folgen der Corona-Pandemie und Naturkatastrophen sowie in den Belastungen durch die Aufnahme von Migranten in einigen Regionen des Landes.

Verschärft wird das Problem durch den Einfluss synthetischer Drogen wie Fentanyl, das sich in den vergangenen Jahren im Land stark verbreitet hat. Während alle Bevölkerungsgruppen betroffen sind, trifft es wohnungslose Menschen besonders hart. Der Konsum führt häufig zu schweren gesundheitlichen Schäden und tödlichen Überdosierungen.