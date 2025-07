Handelspolitik wichtiges Thema beim Treffen Merz/Macron

STORY: Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwochabend an der Villa Borsig vorfuhr, um sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Arbeitsessen zu treffen, war schon eine wichtige Meldung auf dem Markt. Die «Financial Times» hatte berichtet, dass die USA und die EU einem Zoll-Abkommen näherkommen. Die Absprache über die Verhandlungen im Zollstreit zwischen der EU und den USA sollten auch ein zentrales Thema des Arbeitsbesuchs werden. O-Ton Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler: «Wir treffen uns zu einem Zeitpunkt, der nicht besser hätte sein können, denn wir werden über ein paar sehr aktuelle Fragen miteinander beraten. Unter anderem über die aktuelle Handelspolitik, zu der wir in den Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte. Wir werden aber auch über die gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik sprechen.» In Sachen Aussenpolitik wird es unter anderem um die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten gehen. Dabei soll auch über den Umgang mit Israel angesichts des Vorgehens im Gazastreifen mit immer mehr Toten unter der palästinensischen Zivilbevölkerung gesprochen werden. Deutschland hatte eine von Frankreich und Grossbritannien getragene Erklärung nicht unterzeichnet, die Israel zu einem sofortigen Kriegsende im Gazastreifen auffordert.

23.07.2025