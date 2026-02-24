Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nächster Paukenschlag Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos

Sven Ziegler

24.2.2026

In Bülach herrscht aktuell Chaos.
In Bülach herrscht aktuell Chaos.
IMAGO

Zwei Wochen vor den Gesamterneuerungswahlen kommt Bülach nicht zur Ruhe. Nach dem Sauna-Skandal in der Kläranlage folgt der nächste Paukenschlag: Der Präsident der Untersuchungskommission tritt zurück – und ein brisanter Bericht zur Stadtpolizei darf vorerst nicht veröffentlicht werden.

Sven Ziegler

24.02.2026, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bülach ZH wurde eine geheime Wellnessanlage in der Kläranlage publik.
  • Parallel untersucht eine PUK seit einem Jahr Vorgänge bei der Stadtpolizei.
  • Der PUK-Präsident tritt überraschend zurück, und ein Zwischenbericht darf vor den Wahlen nicht erscheinen.
Mehr anzeigen

In der Kläranlage von Bülach ZH wurde ein versteckter Wellnessbereich entdeckt – mit Sauna, Mehrpersonen-Badewanne, Dusche und Fitnessgeräten im Untergeschoss. Laut einem Bericht der Geschäftsprüfungskommission existiert die Anlage spätestens seit dem Jahr 2000.

Brisant: Die zuständige Stadträtin Andrea Spycher (SVP) wusste seit 2021 davon, informierte die Öffentlichkeit jedoch nicht. Rückblickend räumte sie ein, dass eine transparentere Kommunikation angebracht gewesen wäre.

Auch Stadtpolizei hat Probleme

Doch damit nicht genug. Seit rund einem Jahr befasst sich eine Parlamentarische Untersuchungskommission mit Vorgängen bei der Stadtpolizei Bülach, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Im Zentrum stehen personelle Abgänge und mutmassliche Missstände innerhalb der Verwaltung.

Für die Abklärungen wurde ursprünglich ein Kredit von 100'000 Franken gesprochen. Weil dieser ausgeschöpft ist, genehmigte das Parlament nun zusätzliche 90'000 Franken.

Rücktritt kurz vor Wahl

Mitten in dieser aufgeheizten Lage tritt auch noch der Präsident der Untersuchungskommission, Thomas Obermayer (SVP), überraschend zurück. Er verlässt nicht nur die Kommission, sondern per sofort auch das Stadtparlament – obwohl er für die kommenden Wahlen prominent auf Listenplatz zwei kandidierte. Als Grund nannte er private Motive.

Sauna-Skandal in Bülach. Gemeinde verschweigt Wellness-Oase in Kläranlage

Sauna-Skandal in BülachGemeinde verschweigt Wellness-Oase in Kläranlage

Die Leitung der PUK übernimmt nun Laura Hartmann.

Besonders heikel: Ein angekündigter Zwischenbericht zur Untersuchung sollte noch vor den Wahlen veröffentlicht werden. Daraus wird vorerst nichts. Der Bezirksrat untersagte die Publikation per Präsidialverfügung.

Begründung: Das Geschäftsreglement sehe lediglich einen Schlussbericht vor, keinen Zwischenbericht. Damit bleiben die bisherigen Erkenntnisse bis nach dem Urnengang unter Verschluss.

Mehr aus der Schweiz

Ungewöhnlich früh. Schweiz hat schon heute die 20-Grad-Marke geknackt

Ungewöhnlich frühSchweiz hat schon heute die 20-Grad-Marke geknackt

Zwischenfall in Obersaxen GR. Postauto bleibt im Schnee stecken – Skifahrer laufen zehn Kilometer ins Tal

Zwischenfall in Obersaxen GRPostauto bleibt im Schnee stecken – Skifahrer laufen zehn Kilometer ins Tal

Dorf-Frieden ist passé. St. Galler Käserei wird zum Millionen-Drama

Dorf-Frieden ist passéSt. Galler Käserei wird zum Millionen-Drama

Meistgelesen

Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos
Video zeigt erstmals deutlich den Brandausbruch
Feuerwehr-Chef war an Weihnachten noch in Inferno-Bar
Napoli-Fan schimpft über Schiedsrichter – dann wird er von seiner Frau niedergestochen
Heiratsstrafe vor dem Aus – wer zahlt künftig mehr Steuern?