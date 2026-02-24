Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos

Nächster PaukenschlagSauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos
Sven Ziegler
24.2.2026
Zwei Wochen vor den Gesamterneuerungswahlen kommt Bülach nicht zur Ruhe. Nach dem Sauna-Skandal in der Kläranlage folgt der nächste Paukenschlag: Der Präsident der Untersuchungskommission tritt zurück – und ein brisanter Bericht zur Stadtpolizei darf vorerst nicht veröffentlicht werden.
Brisant: Die zuständige Stadträtin Andrea Spycher (SVP) wusste seit 2021 davon, informierte die Öffentlichkeit jedoch nicht. Rückblickend räumte sie ein, dass eine transparentere Kommunikation angebracht gewesen wäre.
Auch Stadtpolizei hat Probleme
Doch damit nicht genug. Seit rund einem Jahr befasst sich eine Parlamentarische Untersuchungskommission mit Vorgängen bei der Stadtpolizei Bülach, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Im Zentrum stehen personelle Abgänge und mutmassliche Missstände innerhalb der Verwaltung.
Für die Abklärungen wurde ursprünglich ein Kredit von 100'000 Franken gesprochen. Weil dieser ausgeschöpft ist, genehmigte das Parlament nun zusätzliche 90'000 Franken.
Rücktritt kurz vor Wahl
Mitten in dieser aufgeheizten Lage tritt auch noch der Präsident der Untersuchungskommission, Thomas Obermayer (SVP), überraschend zurück. Er verlässt nicht nur die Kommission, sondern per sofort auch das Stadtparlament – obwohl er für die kommenden Wahlen prominent auf Listenplatz zwei kandidierte. Als Grund nannte er private Motive.
Besonders heikel: Ein angekündigter Zwischenbericht zur Untersuchung sollte noch vor den Wahlen veröffentlicht werden. Daraus wird vorerst nichts. Der Bezirksrat untersagte die Publikation per Präsidialverfügung.
Begründung: Das Geschäftsreglement sehe lediglich einen Schlussbericht vor, keinen Zwischenbericht. Damit bleiben die bisherigen Erkenntnisse bis nach dem Urnengang unter Verschluss.