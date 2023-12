Beat Jans und Jon Pult: 3 Fragen an die SP-Bundesratskandidaten Der Basler Regierungspräsident Beat Jans und der Bündner Nationalrat Jon Pult haben es auf das Bundesratsticket der SP geschafft. blue News konnte sie in Schaffhausen zum kurzen Interview treffen. 06.12.2023

Die SP-Bundesratskandidaten Beat Jans und Jon Pult stellen sich am Dienstag den Hearings von SVP, FDP, Grünen und GLP. Berichte über Geheimpläne haben gerade Hochkonjunktur. Mehr im Ticker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch, 13. Dezember, stellen sich die Mitglieder des Bundesrats der Wiederwahl. Mit Ausnahme von Alain Berset: Für ihn wird ein Nachfolger gesucht.

Die SP hat den Bündner Nationalrat Jon Pult und den Basler Regierungspräsidenten Beat Jans als Kandidaten nominiert.

Auch die Grünen schicken einen Kandidaten ins Rennen: Der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey soll einen FPD-Sitz erobern.

Vor den Wahlen geistern diverse angebliche Geheimpläne durch die Medien, wie andere Parteien die FDP oder die SP düpieren wollen. Mehr anzeigen

13.38 Uhr «Nie wird so oft gelogen wie vor den Bundesratswahlen» Die SP-Kandidaten Jon Pult und Beat Jans haben die ersten Hearings bei den anderen Parteien hinter sich, die Gerüchteküche brodelt: Die Bundesratswahlen kommen in die heisse Phase. Polit-Analyst Mark Balsiger zieht eine erste Zwischenbilanz. Seine Einschätzungen liest du hier. Heisse Phase der Bundesratswahlen «Wenn Christoph Blocher das sagt, vibrieren die Wände»

Mittwoch, 6. Dezember 2023, 6.22 Uhr Medien sehen Jans im Vorteil Die Medien räumen dem SP-Bundesratskandidaten Beat Jans etwas mehr Chancen als seinem Kontrahenten Jon Pult. Indizien dafür gaben Gespräche mit mehreren SVP-Fraktionsmitgliedern, wie die Titel von CH Media und Tamedia schreiben. «Die SVP will weder Jans noch Pult»,, titelt hingegen die «Neue Zürcher Zeitung». Die Option, keinen der beiden Kandidaten zu wählen, sei noch nicht vom Tisch, schrieb auch «Blick». Bei den Grünen, der GLP und der FDP zeigte sich laut Tamedia keine ähnlich klare Tendenz. Fraktionsmitglieder der Grünen und FDP hätten sich eher für Jans ausgesprochen, schrieb «Le Temps». Offiziell äusserten sich die Fraktionen nach den Hearings vom Dienstag nicht zu einem allfälligen Favoriten. SP-Kandidaten lassen sich nach Hearings nicht in die Karten schauen Die beiden Kandidaten der SP für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset, Beat Jans und Jon Pult, haben sich nach den ersten Hearings nicht in die Karten schauen lassen. Angehört worden sind sie von den Fraktionen von SVP, FDP, GLP und Grünen. Sprengkandidat Gerhard Andrey wurde heute lediglich von der GLP angehört. 05.12.2023

19.18 Uhr Fraktionen halten sich nach Hearings mit Pult und Jans bedeckt Die FDP-Fraktion, jene der Grünliberalen, der Grünen und der SVP gaben nach ihren Hearings mit Pult und Jans bekannt, es sei noch kein Entscheid gefallen, oder sagten gar nichts zum Abschneiden der beiden Kandidaten. Die SVP-Fraktion befragte Jans und Pult zu den «Kernthemen Souveränität der Schweiz gegenüber der EU, unkontrollierte Zuwanderung und Staatswachstum - Einhaltung der Schuldenbremse». Sie teilte danach lediglich mit, die Fraktion werde kommende Woche nochmals über die Kandidaturen reden. Auch FDP-Fraktionspräsident Damien Cottier sagte, seine Fraktion werde nächste Woche nochmals über die Kandidaturen sprechen. Die Fraktion habe keinen Entscheid gefällt. Die GLP-Fraktion hörte sich ausser Pult und Jans auch den Bundesratskandidaten der Grünen, Gerhard Andrey, an. Nach den Hearings teilte sie lediglich mit, sie habe die Kandidaten insbesondere zum Handlungsbedarf beim Klimaschutz und zur Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU befragt. Die Grünen beurteilten die beiden SP-Kandidaturen als sehr gut, sagte die Waadtländer Nationalrätin Léonore Porchet vor den Medien. Die beiden Kandidaten seien mit viel Ernst aufgetreten, sagte Porchet nur. Fragen nach einem Favoriten der Grünen wich Porchet aus.

18.51 Uhr SP-Kandidaten lassen sich nach Hearings nicht in die Karten schauen Die beiden Kandidaten der SP für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset, Beat Jans und Jon Pult, haben sich nach den ersten Hearings nicht in die Karten schauen lassen. Angehört worden sind sie von den Fraktionen von SVP, FDP, Mitte, GLP und Grünen. Es sei ein langer und intensiver Tag gewesen, sagte der Basler Regierungspräsident Beat Jans im Bundeshaus in Bern: «Ich weiss aber gar nicht, was ich ihnen sagen soll. Aus der Sitzung plaudern kann ich nicht.» Die Bundesratswahlen sind in der heissen Phase Im Scheinwerferlicht: Der SP-Bundesratskandidat Jon Pult am Dienstag auf dem Weg zum Hearing vor der SVP-Fraktion. Bild: Keystone SP-Bundesratskandidat Beat Jans spricht ebenfalls bei der SVP vor. Bild: Keystone Der Bundesratskandidat der Grünen, Gerhard Andrey (l.), war bei der GLP-Fraktion zum Hearing eingeladen. Begrüsst wird er hier von Parteichef Jürg Grossen. Bild: Keystone Der Grüne will einen Sitz der FDP angreifen. Beobachter*innen sehen vor allem FDP-Bundesrat Ignazio Cassis unter Druck. Bild: Keystone Auch Gerüchte um diverse Sprengkandidaten machen die Runde. Das bürgerliche Lager könnte den Zürcher Ständerat Daniel Jositsch wählen, heisst es. Er war von der SP nicht aufs Ticket gesetzt worden. Bild: Keystone Als weitere potenzielle Sprengkandidaten gelten der Mitte-Parteipräsident und Zuger Nationalrat Gerhard Pfister ... Bild: Keystone ... oder der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas. Bild: Keystone Sogar die Basler Ständerätin Eva Herzog könnte von Bürgerlichen in den Bundesrat gewählt werden, heisst es. Sie sei besser qualifiziert als Pult oder Jans. Bild: Keystone Angestossen hat die Debatte um wilde Kandidaten SVP-Vordenker und Altbundesrat Christoph Blocher. Er spricht sich offen für die Wahl abseits des SP-Tickets aus. Bild: Keystone Bereits am Montag waren die beiden SP-Kandidaten bei der Gruppe der Bäuerinnen und Bauern im Parlament zum Hearing eingeladen. Bild: Keystone Vor der Bundesratswahl vom 13. Dezember stehen die beiden natürlich im medialen Fokus. Bild: Keystone Die Bundesratswahlen sind in der heissen Phase Im Scheinwerferlicht: Der SP-Bundesratskandidat Jon Pult am Dienstag auf dem Weg zum Hearing vor der SVP-Fraktion. Bild: Keystone SP-Bundesratskandidat Beat Jans spricht ebenfalls bei der SVP vor. Bild: Keystone Der Bundesratskandidat der Grünen, Gerhard Andrey (l.), war bei der GLP-Fraktion zum Hearing eingeladen. Begrüsst wird er hier von Parteichef Jürg Grossen. Bild: Keystone Der Grüne will einen Sitz der FDP angreifen. Beobachter*innen sehen vor allem FDP-Bundesrat Ignazio Cassis unter Druck. Bild: Keystone Auch Gerüchte um diverse Sprengkandidaten machen die Runde. Das bürgerliche Lager könnte den Zürcher Ständerat Daniel Jositsch wählen, heisst es. Er war von der SP nicht aufs Ticket gesetzt worden. Bild: Keystone Als weitere potenzielle Sprengkandidaten gelten der Mitte-Parteipräsident und Zuger Nationalrat Gerhard Pfister ... Bild: Keystone ... oder der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas. Bild: Keystone Sogar die Basler Ständerätin Eva Herzog könnte von Bürgerlichen in den Bundesrat gewählt werden, heisst es. Sie sei besser qualifiziert als Pult oder Jans. Bild: Keystone Angestossen hat die Debatte um wilde Kandidaten SVP-Vordenker und Altbundesrat Christoph Blocher. Er spricht sich offen für die Wahl abseits des SP-Tickets aus. Bild: Keystone Bereits am Montag waren die beiden SP-Kandidaten bei der Gruppe der Bäuerinnen und Bauern im Parlament zum Hearing eingeladen. Bild: Keystone Vor der Bundesratswahl vom 13. Dezember stehen die beiden natürlich im medialen Fokus. Bild: Keystone Ob er gegenüber seinem Konkurrenten, dem Bündner Nationalrat Jon Pult, Punkte habe machen können, könne er nicht beurteilen, sagte Jans. Er habe aber versucht darzulegen, was er in seiner Zeit als Mitglied der Basler Kantonsregierung gelernt habe. Exekutiverfahrung sei aus seiner Sicht wichtig. «Es ist für mich unmöglich, eine Bilanz zu ziehen», sagte auch Pult. Wie Jans wollte auch der Bündner Nationalrat keine Einschätzung dazu abgeben, wie sich die Anhörungen auf das Rennen um den Sitz im Bundesrat auswirken könnten. Er habe aber offen und ehrlich seine Positionen darlegen können: «Ich bin im Reinen mit mir.» Pult sprach von einem «fairen und korrekten Verfahren». Sein Gefühl sei darum gut. Die Spekulationen um eine mögliche Sprengkandidatur machten ihm keine Sorgen, erklärte Pult auf eine entsprechende Journalistenfrage. Er sei aber jederzeit offen, den Dialog mit allen Mitgliedern des Parlaments weiterzuführen.

18.14 Uhr SVP-Fraktion anerkennt Anspruch der SP auf zweiten Bundesratssitz Die SVP-Fraktion im Bundeshaus will am 13. Dezember die amtierenden Bundesratsmitglieder wiederwählen. Sie stellt sich auch hinter den zweiten Bundesratssitz der SP. Sie anerkenne die Konkordanz im Sinn, dass die drei wählerstärksten Parteien mit zwei Sitzen im Bundesrat vertreten sein sollten. Die Diskussion über die Bundesratskandidaturen der SP werde sie kommende Woche weiterführen, teilte die Fraktion mit, nachdem sie die beiden offiziellen SP-Kandidaten Jon Pult und Beat Jans angehört hatte. Den Basler Regierungspräsidenten Jans und den Bündner Nationalrat Pult habe sie zu den «Kernthemen Souveränität der Schweiz gegenüber der EU, unkontrollierte Zuwanderung und Staatswachstum - Einhaltung der Schuldenbremse» befragt.

17.09 Uhr SVP-Nationalrat Heer: Eva Herzog wählen? Sollen die Bürgerlichen am Ende gar nicht Daniel Jositsch zum Sprengkandidaten machen – sondern Eva Herzog? Diesen Vorschlag bringt nun der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ins Spiel. Der «Weltwoche» sagte Heer, die SVP müsse sich ernsthaft überlegen, ob sie nicht Herzog wählen sollte. Die Basler Ständerätin sei besser für das Amt als Bundesrätin geeignet als die beiden offiziellen SP-Kandidaten Beat Jans und Jon Pult. Und darüber hinaus sei Herzog erst vor einem Jahr auf dem Ticket der SP gestanden, als es um die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga ging. Die Baslerin unterlag damals am Ende aber Elisabeth Baume-Schneider. Die SP, so findet zumindest Heer, habe daher keinen Grund, sich über eine Wahl Herzogs zu beschweren. Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer bringt Eva Herzog als Sprengkandidatin ins Spiel Keystone

16.19 Uhr Pult und Jans gehen Klinken putzen Für die Bundesratskandidaten der SP geht es heute darum, Punkte zu schinden. Am Nachmittag müssen die beiden Kandidaten gleich mehreren Fraktionen Red und Antwort stehen. Beat Jans und Jon Pult haben Termine bei der SVP, der FDP, den Grünen und der GLP. Die GLP will ausserdem den Grünen Bundesratskandidaten Gerhard Andrey anhören, der einen FDP-Sitz angreifen will. Eine zweite Runde solcher Partei-Hearings steht dann am Dienstag kommender Woche an.

Das Wichtigste vom Montag, 4. Dezember Bauern-Konferenz will sich nicht festlegen Die Bauernvertreterinnen und -vertreter im Parlament haben noch nicht entschieden, ob sie Beat Jans oder Jon Pult als Nachfolger von Bundesrat Alain Berset bevorzugen. Das sagte Nationalrat Markus Ritter (Mitte/SG) nach der Anhörung der SP-Kandidaten am Montag. Die Konferenz bäuerlicher Parlamentarier hatte den zwei SP-Kandidaten am Montag auf den Zahn gefühlt. Die Unterschiede zwischen dem Basler und dem Bündner hätten sich gezeigt, sagte Ritter. Die Diskussion, wen die Vertreter*innen der Landwirtschaft am 13. Dezember wählen würden, gehe informell weiter. Die Konferenz hat laut einem Bericht der «Bauernzeitung» 40 Mitglieder. Die bäuerlichen Parlamentarier hätten einen ersten Eindruck erhalten von den Vorstellungen der SP-Kandidaten über die Landwirtschaft. Sie hätten auch etwas gehört über deren Bezug zur Landwirtschaft und in welche Richtung die Kandidaten bei der künftigen Agrarpolitik gehen wollten, berichtete Ritter im Interview mit Keystone-SDA-Video. Der ausgebildete Landwirt Jans habe ein sehr grosses Wissen über die Landwirtschaft und mit Kompetenz überzeugen können, berichtete Ritter. Zudem könne der Basler von drei Jahren als Regierungspräsident profitieren, etwa für das Finden von Mehrheiten. Dieses Amt habe seine Persönlichkeit geprägt. Pult wiederum habe eingeräumt, eher wenig zum Thema Landwirtschaft zu wissen. Er sei sicher ein junger talentierter, Politiker, der für seine Überzeugungen lebe und zu ihnen stehe, sagte Ritter, berichtete aber auch über Zurückhaltung gegenüber Pult. Das habe mit der Kampagne von Pults PR-Agentur vor der Abstimmung über die Trinkwasser-Initiative zu tun. «Die Kampagne hat uns verletzt.» Es sei darum gegangen, den Bauernverband zu diskreditieren. Pult habe ausgesagt, dass er beim Aufsetzen der Kampagne aktiv dabei gewesen sei, so Ritter. Das bedeute, dass er die Linie für die Umsetzung der Kampagne gesteuert habe. Jans oder Pult: Wer überzeugt die Bauern? Die SP-Bundesratskandidaten Jon Pult und Beat Jans wurden am Montag von der Konferenz bäuerlicher Parlamentarier angehört. Die Bäuer*innen wollen wissen, wie die beiden als künftige Bundesräte die Landwirtschaftspolitik mitgestalten würden. 04.12.2023 An Stelle von Jans und Pult jemand anders zu wählen, sei an der Sitzung am Montag kein Thema gewesen, sagte Ritter ausserdem. Es würden momentan viele Möglichkeiten herumgeboten. Die Frage sei, ob eine Dynamik entstehe, die zu einem anderen Vorschlag führe. Das sei vermutlich zurzeit in den Fraktionen noch völlig offen. Die grosse Mehrheit von ihnen wolle die bisherigen Bundesratsmitglieder wiederwählen, sagte Ritter.

Der Bündner Nationalrat Jon Pult oder der Basler Regierungspräsident Beat Jans – einer von beiden soll am 13. Dezember zum neuen SP-Bundesrat gewählt werden. Sie sind die offiziellen Kandidaten der Partei.

Doch in den Medien ist im Vorfeld der Bundesrats-Erneuerungswahlen von mehreren angeblichen Geheimplänen die Rede: Demzufolge könnte am Ende sogar Daniel Jositsch der lachende Dritte sein. Doch der Reihe nach.

Geheimplan für Pfister-Wahl

Wird FDP-Bundesrat Ignazio Cassis abgewählt? In der FDP herrsche grosse Nervosität, berichtet der «Blick». Als Sprengkandidat, der den Tessiner rausboxen soll, wird Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister gehandelt. Immerhin hat seine Partei bei den eidgenössischen Wahlen vom Oktober stark abgeschnitten und sich im Parlament als stärkste Macht etabliert, während die FDP Federn lassen musste.

FDP-Fraktionschef Damien Cottier befürchtet, «dass einige Leute Mitte-links versuchen könnten, einen FDP-Sitz wegzunehmen». Er will laut «NZZ» Beweise für solche Ränkespiele haben. Als Trost solle die FDP den Posten des Bundeskanzlers erhalten.

Wachablöse im Bundesrat? Von links: Mitte-Parteichef Gerhard Pfister diskutiert an der Wintersession mit SVP-Bundesrat Guy Parmelin und SP-Bundesrat Alain Berset, der Ende Jahr zurücktritt. Keystone

Geheimplan für Candinas-Wahl

Wenn nicht Jon Pult, dann soll ein anderer Bündner im Bundesrat Platz nehmen: Martin Candinas. Der Mitte-Nationalrat konnte sich im vergangenen Jahr als Nationalratspräsident profilieren und wird ebenfalls als Sprengkandidat gehandelt, wie «20 Minuten» berichtet. Unklar sei aber, ob Candinas einen Sitz der FDP oder aber den frei werdenden Sitz von SP-Bundesrat Alain Berset angreifen solle.

Ein Sprengkandidat? Martin Candinas, Mitte-Nationalrat aus Graubünden. Bild: aru

Geheimplan für Grünen-Bundesrat

Gerhard Andrey, der Bundesratskandidat der Grünen, will explizit einen Sitz der FDP angreifen, so lautet die Ansage. Es geistern Berechnungen durch die Medien, wie Grüne und SP wohl die nötigen Stimmen zusammenkriegen könnten, damit der Coup gelingt.

Weil Grüne und SP nur 76 Sitze in der Vereinigten Bundesversammlung innehaben, fehlt ihnen noch einiges bis zum nötigen absoluten Mehr von 124 Stimmen. Es bräuchte also viele Parlamentsmitglieder aus dem Mitte-rechts-Lager, die mitziehen.

Grünen-Kandidat Gerhard Andrey: «Ein Viertel nicht im Bundesrat vertreten» Der grüne Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey will Bundesrat werden: um den Klimaschutz, progressives Unternehmertum, die Digitalisierung und die jüngere Generation in die Landesregierung zu bringen. 10.11.2023

Geheimplan für Jositsch-Wahl

Berichtet wird auch über einen Plan, um den Zürcher Ständerat Daniel Jositsch als neuen SP-Bundesrat zu installieren. Im bürgerlichen Lager wachse die Lust, einen «wilden Kandidaten» für den SP-Sitz zu wählen. Also keinen der nominierten SP-Kandidaten.

Dass es Kritik am Duo Pult/Jans gibt, ist unüberhörbar: SVP-Stratege Christoph Blocher findet etwa beide Kandidaten ungeeignet, das Parlament müsse jemand anderen wählen. Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter kritisiert das Ticket der SP als «ultralinks».

Laut den Titeln von CH Media seien auch einige Parlamentarier*innen von FDP und Mitte unglücklich mit dem SP-Ticket. Deshalb wolle eine Gruppe von bürgerlichen Parlamentarier*innen am Mittwoch kommender Woche Jositsch wählen. Und die Schuld für diesen «Unfall» wolle man der SP in die Schuhe schieben.

Das Kalkül: Die Reihenfolge, in der die Bundesratsmitglieder gewählt werden, gibt vor, dass FDP-Bundesrat Ignazio Cassis als Zweiter im Amt bestätigt werden muss. Dabei wollten einige Bürgerliche den grünen Bundesratskandidaten Gerhard Andrey auf den Zettel schreiben. Weil die Wahl geheim sei, könnten sie sich ahnungslos stellen und auf die SP zeigen: Von dort müssten die Proteststimmen gegen Cassis stammen.

Daniel Jositsch widmet sich an seinem Arbeitsplatz im Ständerat der Lektüre. Bild: Keystone

Wenn es später um die Wahl des Nachfolgers von Alain Berset gehe, könnten die Bürgerlichen sich auf den Standpunkt stellen: Die SP rüttle an der Konkordanz, also dürfe man ihr Kandidatenticket getrost übergehen. Und stattdessen Jositsch wählen.

Daniel Jostisch selbst wollte im Bundeshaus gegenüber blue News keine Stellung zu den Bundesratswahlen nehmen.

Das Thema kam aber in Schaffhausen auf, wo am 15. November das letzte öffentliche Hearing der damals noch sechs Bundesratskandidat*innen der SP durchgeführt wurde. Eine Frage aus dem Publikum ging explizit an Jositsch: Würde er eine Wahl annehmen, wenn er von der Partei nicht nominiert würde? Die Frage wurde für alle Kandidat*innen geöffnet, und sie alle erklärten mittels einer Zeigtafel: Nein. Auch Jositsch.

Seither ist natürlich einiges passiert. Die SP-Fraktion hat ihre Kandidaten nominiert, Jositsch blieb aussen vor.

Ob an all diesen Geheimplänen etwas dran ist? Sicher ist: Ränkespiele und Gerüchte haben im Vorfeld von Bundesratswahlen immer Hochkonjunktur. Am Mittwoch, 13. Dezember, wissen wir mehr.

