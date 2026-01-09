  1. Privatkunden
Trauertag-Ticker Macron in Genf gelandet +++ In Crans-Montana wird Trauermusik gespielt

Valérie Glutz

9.1.2026

Ein Zelt schützt die Blumen und Kerzen, die vor der Bar «Le Constellation» niedergelegt wurden, vor dem Schnee. (8. Januar 2026)
Ein Zelt schützt die Blumen und Kerzen, die vor der Bar «Le Constellation» niedergelegt wurden, vor dem Schnee. (8. Januar 2026)
Bild: Keystone/Jean-Christope Bott

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana VS begeht die Schweiz am Freitag, 9. Januar 2026, einen nationalen Trauertag. blue News begleitet die Schweiz im Liveticker.

Redaktion blue News

09.01.2026, 10:28

09.01.2026, 12:27

Das Wichtigste im Überblick

Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 12.18 Uhr

    Die Fahnen tragen ein schwarzes Trauerband

    Von Petar Marjanović aus Crans-Montana

    Im Kongresszentrum in Crans-Montana übt noch der Gospelchor die letzten Strophen. Der Saal ist ansonsten noch leer. Über den leeren Stuhlreihen hängen die Schweizer- und die Walliserfahne, beide mit einem schwarzen Trauerband.

    Die Schweizer- und die Walliserfahne mit Trauerband.
    Die Schweizer- und die Walliserfahne mit Trauerband.
    blue News

    98 Journalisten aus aller Welt sind für die Trauerfeier in Crans-Montana im Kongresszentrum akkreditiert.

  • 12.17 Uhr

    Italienischer Präsident trifft Familien von Verletzten in Zürich

    Der Italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag in Zürich die Familien zweier junger Italiener in einem Spital besucht, die bei der Katastrophe in Crans-Montana VS am Neujahrstag verletzt worden waren. Anschliessend reiste er nach Martigny VS, um an der nationalen Gedenkfeier für die Opfer teilzunehmen.

    Der italienische Staatschef sprach mit den Ärzten des Spitals und sprach ihnen seinen Dank aus, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

    «Ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu danken und den Eltern der Kinder die Anteilnahme und das Mitgefühl ganz Italiens zu übermitteln, das von der Tragödie des Geschehens tief bewegt ist und hofft, dass diese jungen Menschen ihr Leben bestmöglich fortsetzen können», sagte Mattarella zu den Ärzten.

  • 12.12 Uhr

    Erste Mitglieder des Bundes eingetroffen

    Von Nicolas Barman aus Martigny

    Emmanuel Macron wird kurz vor Beginn der Feierlichkeiten eintreffen und kurz danach bereits wieder abreisen. Unterdessen sind die ersten Mitglieder des Bundes eingetroffen.

    Erste Mitglieder des Bundes eingetroffen

    Erste Mitglieder des Bundes eingetroffen

    Emmanuel Macron wird kurz vor Beginn der Feierlichkeiten eintreffen und kurz danach bereits wieder abreisen. Unterdessen sind die ersten Mitglieder des Bundes eingetroffen.

    09.01.2026

  • 11.57 Uhr

    Macron in der Schweiz angekommen

    Der französische Präsident Emmanuel Macron ist kurz nach 11.30 Uhr auf dem Flughafen Genf gelandet. Das berichtet RTS. Von dort reist er weiter nach Martigny, wo er an der Gedenkfeier für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana teilnehmen wird.

  • 11.33 Uhr

    Trauermusik wird über die Lautsprecher gespielt

    Von Petar Marjanović aus Crans-Montana

    Beim Place du Scandia laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Trotz – oder gerade wegen – des heftigen Schneefalls arbeitet der Werkdienst unermüdlich daran, den Platz freizuschaufeln, damit die erwarteten Hunderte von Gästen die Trauerfeier unter freiem Himmel zumindest einigermassen bequem verfolgen können.

    Auf zwei Grossbildschirmen wird die Zeremonie live übertragen. Derzeit erklingt leise Trauermusik über die Lautsprecher, nur wenige Menschen haben sich bislang eingefunden. Journalisten richten ihre Kameras ein und bereiten die Übertragung vor.

    Nationaler Trauertag: Trauermusik wird in Crans-Montana gespielt

    Nationaler Trauertag: Trauermusik wird in Crans-Montana gespielt

    Zur Zeit wird Trauermusik über die Lautsprecher gespielt. Nur wenige Menschen sind vor Ort. Journalisten bereiten ihre Kameras und übertragen vor.

    09.01.2026

  • 11.19 Uhr

    Gäste treffen in Martigny ein

    Von Nicolas Barman aus Martigny

    In Martigny treffen zunehmend Gäste ein, darunter auch Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats. Auf dem Bild zu sehen ist Landmann Othmar Filliger.

    Othmar Fillig steigt aus dem Auto aus.
    Othmar Fillig steigt aus dem Auto aus.
    blue News

    Um das Cerm in Martigny hat es sehr viele Polizist*innen. Heute werden einige Politiker*innen erwartet.

    Viele Polizisten um das Cerm in Martigny.
    Viele Polizisten um das Cerm in Martigny.
    blue News
  • 11.01 Uhr

    Crans-Montana nimmt im Kongresszentrum Abschied – jeder Platz sei reserviert

    Von Petar Marjanović aus Crans-Montana

    In Crans-Montana wird die Trauerfeier für die Gemeinde im Kongresszentrum übertragen. Jeder einzelne Platz sei reserviert, sagt eine Frau am Empfang. Wer die Trauerzeremonie vor Ort mitverfolgen möchte, kann dies voraussichtlich auf Grossbildschirmen beim «Place du Scandia» tun.

    Das Kongresszentrum in Crans-Montana am Freitagvormittag.
    Das Kongresszentrum in Crans-Montana am Freitagvormittag.
    blue News

    Bislang sind die Türen im Kongresszentrum noch geschlossen, sie werden nur für freiwillige Helfer*innen geöffnet. Die Türöffnung für geladene Gäste, die Öffentlichkeit und die Medienschaffenden ist auf 13 Uhr angesetzt.

  • 10.53 Uhr

    9 Fussballspieler verstorben

    Wie der SFV in einem Post auf seinen sozialen Medien schreibt, sind bei dem Unglück neun Fussballspieler aus drei regionalen Westschweizer Vereinen verstorben. Mehrere weitere wurden verletzt. 

  • 10.15 Uhr

    Heftiger Schneefall in Crans-Montana

    Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana.
    Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana.
    blue News

    In Crans-Montana hat es in der Nacht heftig geschneit. Mehrere Räumungsfahrzeuge seien pausenlos damit beschäftigt, die Strassen und Wege für die Trauergäste freizukriegen, berichtet ein blue News Reporter vor Ort. «Aber der viele Schnee macht ihnen zu schaffen.»

  • 9.44 Uhr

    Gab es einen solchen Trauertag schon mal?

    Einen vergleichbaren Moment der Trauer und des Gedenkens gab es bereits während der Corona-Pandemie 2021. Am 5. März haben landesweit die Kirchenglocken bis zu einer Viertelstunde lang geläutet, um der Opfer zu gedenken. Auch nach dem Zuger Attentat vom 27. September 2001 waren für den 1. Oktober Trauerfeierlichkeiten und eine Schweigeminute angesetzt. Und nach dem Tsunami in Südostasien nach Weihnachten 2004 gab es am 5. Januar 2005 einen nationalen Trauertag.

  • 9.08 Uhr

    Was passiert ausserhalb des Wallis?

    Der nationale Trauertag wird in der ganzen Schweiz begangen.

    Um 14 Uhr werden zudem landesweit die Kirchenglocken läuten. Zunächst werde der Stundenschlag erklingen, anschliessend ein fünfminütiges Glockengeläut als Zeichen des gemeinsamen Innehaltens und der landesweiten Verbundenheit. Der Bundesrat und die christlichen Kirchen laden die Bevölkerung ein, diesen Moment dem Gedenken an die Verstorbenen, der Solidarität mit den Verletzten und ihren Angehörigen sowie dem Dank an alle Einsatzkräfte zu widmen.

    Auch der öffentliche Verkehr beteiligt sich sichtbar am Gedenken. Die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) setzen die Fahnen an Bahnhöfen auf Halbmast, informieren den ganzen Tag über Bildschirme, Durchsagen und die App über den Trauertag und weisen gezielt auf die Schweigeminute hin. Um 14.00 Uhr wird die Hintergrundmusik an Bahnhöfen abgeschaltet, kurz davor können Zugpfeifen als Zeichen des Gedenkens erklingen.

    Die zentrale Gedenkfeier in Martigny wird zudem live im Fernsehen und Radio übertragen, unter anderem auf SRF, RTS und RSI. Damit können Menschen im ganzen Land – und darüber hinaus – an der Zeremonie teilhaben.

  • 8.55 Uhr

    Was passiert am Freitag im Wallis?

    Am Freitag findet im Ausstellungs- und Versammlungszentrum Cerm in Martigny, 50 Autominuten von Crans-Montana entfernt, ab 13.45 Uhr eine Gedenkzeremonie statt. Organisiert hat sie der Bund gemeinsam mit der Walliser Staatskanzlei und den Landeskirchen. Das Programm der Feier umfasst Lesungen, symbolische Gesten, musikalische Darbietungen und Ansprachen von Behördenvertretern.

    Erwartet werden über 1000 geladene Gäste. Anwesend sein werden Bundespräsident Guy Parmelin, die Bundesräte Ignazio Cassis und Beat Jans sowie Bundeskanzler Viktor Rossi. Eingeladen sind auch die Angehörigen der Opfer, Religionsvertreter und Länder, die entweder direkt von der Tragödie betroffen sind oder ihre Hilfe angeboten haben.

    Aus Italien wird Staatspräsident Sergio Mattarella anreisen, aus Frankreich nimmt Präsident Emmanuel Macron teil. Auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, wird teilnehmen.

  • 8.30 Uhr

    Wo findet die Gedenkzeremonie statt?

    Die Gedenkzeremonie findet im Ausstellungs- und Versammlungszentrum Cerm in Martigny, 50 Autominuten von Crans-Montana entfernt, ab 13.45 Uhr statt.

    An der Zeremonie werden über 1000 geladene Gäste erwartet.
    An der Zeremonie werden über 1000 geladene Gäste erwartet.
  • 7.30 Uhr

    Programm des nationalen Trauertags

    Glockenläuten und Schweigeminute. Programm am nationalen Trauertag zu Crans-Montana – das Wichtigste im Überblick

    Glockenläuten und SchweigeminuteProgramm am nationalen Trauertag zu Crans-Montana – das Wichtigste im Überblick

    • Mehr anzeigen

