«Phantom» mit Rätsel-Käufen Wer war der Mann hinter «Le Constellation» wirklich?

Sven Ziegler

8.1.2026

Jessica und Jacques M. betrieben die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana.
X

Wer ist Jacques M., der Betreiber der Brandbar «Le Constellation» in Crans-Montana? Recherchen zeichnen das Bild eines Mannes, über den im Ort viele sprechen – den aber kaum jemand wirklich zu kennen scheint.

Sven Ziegler

08.01.2026, 06:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jacques M. wirkt laut Recherchen in Crans-Montana wie ein «Phantom». 
  • Viele Leute, selbst aus der Gastro-Szene, führen kaum persönliche Beziehungen zu ihm beschreiben.
  • Die Spur des Betreibers führt bis nach Korsika und in ein Umfeld, das korsischen Nationalisten nahestehen soll.
Mehr anzeigen

Wer Jacques M. in Crans-Montana sucht, findet wenig Greifbares. Kein öffentliches Profil, kaum Fotos, kaum Aussagen. Selbst Gastronomen und Anwohner bezeichnen den Betreiber der Brandbar «Le Constellation» als auffallend diskret – manche sprechen offen von einem «Phantom».

Nun hat «Watson» in einer Recherche mehr über Jacques M. erfahren können. Die Recherche des Portals verfolgt die Lebenslinie des 1976 geborenen Franzosen bis nach Korsika. Dort sei er aufgewachsen, später habe er sich zeitweise im Umfeld korsischer Nationalisten bewegt.

Demnach stammt seine Mutter aus einer Familie, die sich seit Jahren in der korsischen Nationalbewegung engagiere. Mehrere Onkel mütterlicherseits seien zudem politisch aktiv gewesen, einer von ihnen bis heute Gemeindepräsident und der nationalistischen Partei Corsica Libera nahestehend.

Verurteilung in Frankreich 2008

Vor seiner Zeit im Wallis war Jacques M. gemäss französischem Handelsregister Betreiber mehrerer Unternehmen, darunter eine Nachtbar in Bonifacio. Warum er Korsika verliess und diese Geschäfte schloss, bleibt offen.

Bereits bekannt ist, dass Jacques M. 2008 in Frankreich wegen Anstiftung zur Prostitution verurteilt wurde.  Das damit verbundene Berufsverbot galt ausschliesslich in Frankreich – in der Schweiz durfte M. weiterhin unternehmerisch tätig sein.

2015 übernahm er die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana und baute sie zu einem Nachtclub um. Eine Frau beschreibt ihn: «Er war ein sehr angenehmer Mensch, ein äusserst gastfreundlicher und sympathischer Geschäftsmann.» Mehr wisse sie aber auch nicht. Viel mit der lokalen Bevölkerung habe er nicht zu tun gehabt. 

Zahlreiche Käufe ohne Hypothek

Daneben werden aber auch noch weitere Details des Betreiber-Paars bekannt. «Blick» berichtet, Jacques und Jessica M. hätten in den vergangenen Jahren mehrere Immobilien und Gastronomiebetriebe im Wallis erworben – im Gesamtwert von über drei Millionen Franken.

Auffällig dabei: Gemäss Grundbucheinträgen sollen diese Käufe ohne Hypotheken erfolgt sein. Auch mehrere Gastrobetriebe seien mit eigenen Mitteln finanziert worden.

Brand in Crans-Montana. Barbetreiber äussern sich erstmals: «Wir sind am Boden zerstört und voller Trauer»

Der Anwalt zweier Brandopfer, Sébastien Fanti, äussert sich gegenüber französischen Medien skeptisch: «Er zahlte zeitweise 40’000 Franken Miete pro Monat. Dafür müsste er viele Kaffees verkaufen.» Für ihn sei das schnelle Vermögenswachstum erklärungsbedürftig.

Gegen Jacques und Jessica M. wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässigem Verursachen einer Feuersbrunst ermittelt. Bis zu einem rechtskräftigen Entscheid gilt die Unschuldsvermutung.

