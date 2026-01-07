  1. Privatkunden
Hunderte Millionen Franken Opferanwalt arbeitet an Staatshaftungsklage gegen Crans-Montana

Oliver Kohlmaier

7.1.2026

Auf die Gemeinde Crans-Montana VS könnten enorme Schadensersatzforderungen zukommen.
Auf die Gemeinde Crans-Montana VS könnten enorme Schadersatzforderungen zukommen.
Jean-Christophe Bott/Keystone/dpa (Archivbild)

«Die Verantwortung ist offensichtlich»: Ein Opferanwalt bereitet eine Staatshaftungsklage gegen Crans-Montana vor. Auf die Gemeinde könnten Kosten in Höhe von mehreren Millionen Franken zukommen.

Redaktion blue News

07.01.2026, 22:08

07.01.2026, 22:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Genfer Rechtsanwalt, der 20 Opfer-Familien vertritt, bereitet nach der verheerenden Brandkatastrophe eine Staatshaftungsklage gegen Crans-Montana vor.
  • Möglicherweise ist die Gemeinde ihren Pflichten bei der Kontrolle von Brandschutzvorschriften nicht nachgekommen.
  • Nach Angaben eines Anwalts für Haftpflicht- und Versicherungsrecht könnten sich die Kosten «im Bereich von mehreren hundert Millionen Franken bewegen».
Mehr anzeigen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana VS bereitet der Rechtsanwalt Romain Jordan eine Staatshaftungsklage vor. Dies berichtet das SRF. Demnach geht Jordan davon aus, dass die Gemeinde für viele Kosten aufkommen müsse, die durch die Brandkatastrophe entstanden sind.

«Wir haben bereits mit den Arbeiten an einer Staatshaftungsklage begonnen. Wir werden eine Zivilklage vorbereiten und zum gegebenen Zeitpunkt den Schaden beziffern», sagte der Genfer Rechtsanwalt. «Die Verantwortung der Gemeinde Crans-Montana ist offensichtlich», so Jordan, der über 20 Opfer-Familien vertritt.

Versäumnisse eingeräumt. «Wir sind am meisten geschädigt», sagt der Gemeinde-Präsident nach Brand-Inferno

Versäumnisse eingeräumt«Wir sind am meisten geschädigt», sagt der Gemeinde-Präsident nach Brand-Inferno

«Mehrere hundert Millionen Franken»

Zuvor hatten sich die Hinweise verdichtet, dass die Walliser Gemeinde möglicherweise ihren Pflichten bei der Kontrolle von Brandschutzvorschriften nicht nachgekommen ist. So musste der Gemeinderat bei einer Medienkonferenz am Dienstag eingestehen, dass die letzte Brandschutzkontrolle 2019 durchgeführt wurde. Diese Kontrolle ist eigentlich jährlich vorgeschrieben.

Dies könnte die Walliser Gemeinde – und letztlich den Steuerzahler – teuer zu stehen kommen. «Die Gesamtkosten und Schäden werden sich im Bereich von mehreren hundert Millionen Franken bewegen», sagt Martin Hablützel, Anwalt für Haftpflicht- und Versicherungsrecht, dem SRF.

Tragödie in Crans-Montana VS. Zahl der Brandverletzten in Schweizer Spitälern sinkt +++ Italien trauert um Todesopfer

Tragödie in Crans-Montana VSZahl der Brandverletzten in Schweizer Spitälern sinkt +++ Italien trauert um Todesopfer

Vom Sender befragte Experten räumen einer Klage indessen gute Chancen ein. So sagte Felix Uhlmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht: «Feuerpolizeiliche Normen sind elementare Verpflichtungen von Gemeinwesen, um für eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Und wenn diese verletzt worden sind, sind wir sehr viel näher bei der Staatshaftung.»

Bislang hat die Staatsanwaltschaft Wallis die Strafuntersuchung nicht auf die Gemeinde Crans-Montana ausgeweitet.

Mehr zum Thema

Walliser Sicherheitsdirektor widerspricht. Aussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen

Walliser Sicherheitsdirektor widersprichtAussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen

Medienexpertin ordnet ein. Auftritt von Gemeindepräsident mündet «im kommunikativen Super-GAU»

Medienexpertin ordnet einAuftritt von Gemeindepräsident mündet «im kommunikativen Super-GAU»

Autopsie wurde abgelehnt. Rätsel um Todesopfer: «Sein Körper wies keine Brandspuren auf»

Autopsie wurde abgelehntRätsel um Todesopfer: «Sein Körper wies keine Brandspuren auf»

