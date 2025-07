Alvaro Soler: «Von meiner Tochter getrennt zu sein, ist super hart»

Wie klingt es, wenn Popstar Alvaro Soler spontan einen Sommerhit mit der Blockflöte komponieren will? Was macht es mit ihm, seine einjährige Tochter zu Hause zurückzulassen? Antworten gibt es in den Videos.

13.07.2025