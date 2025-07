Gelson Fernandes nach seinem historischen Treffer gegen Spanien an der WM 2010. KEYSTONE

Weltmeister Spanien schlagen? Nicht unmöglich! 2010 schafft die Männer-Nati an der WM die Sensation. Gutes Omen: Der damalige Siegtorschütze Gelson Fernandes drückt der Nati heute im Stadion die Daumen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Viertelfinalkracher gegen Spanien hat sich blue Sport mit Gelson Fernandes unterhalten.

Sein Siegtor gegen den übermächtigen späteren Weltmeister Spanien an der WM 2010 liess die ganze Schweiz jubeln.

Können die Schweizerinnen 15 Jahre danach dasselbe Wunder schaffen? «Ja», sagt Gelson, «mit viel Mut, viel Leidenschaft und ein wenig Glück.» Mehr anzeigen

Gelson Fernandes, wie kann man ein scheinbar übermächtiges Spanien schlagen? Wenn es einer weiss, dann Sie.

Ja, das kann man (lacht). Du musst kompakt bleiben und Geduld haben. Die Spanierinnen sind technisch sehr, sehr stark. Deswegen musst du ruhig bleiben. Sehr ruhig. Und dann deine Chance nutzen, wenn du sie bekommst.

⁠Wie Sie an der WM im 2010, als sie zum 1:0 einschoben. Die Ausgangslage heute der Frauen ist ähnlich.

Die Ausgangslage ist ein bisschen wie 2010. Spanien ist Topfavorit und wir haben ebenfalls ähnliche Qualitäten. Die Frauen spielen mit Herz und Leidenschaft. Und wenn du diese Eigenschaften im Fussball auf den Platz bringst, ist alles möglich.

Sie waren in den letzten Wochen an der Klub-WM. Haben Sie die Begeisterung mitbekommen, welche die Nati-Spielerinnen in der Schweiz ausgelöst haben?

Sicher habe ich die Begeisterung mitbekommen. Meine Familie und ich verfolgen die EM. Zudem sind wir mit der Familie Beney befreundet. Und nicht vergessen: Johan Djourou, mein langjähriger Zimmerkumpel in der Nati, ist ja Teil des Teams.

⁠Wo schauen Sie sich das Spiel an?

Ich werde live im Stadion sein und der Nati die Daumen drücken.

Drei Dinge, die es für die Sensation braucht?

Um zu gewinnen, brauchen wir viel Mut, viel Leidenschaft und auch ein bisschen Glück.

