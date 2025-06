Weltfussballerin Aitana Bonmati steht Spanien aktuell nicht zur Verfügung. Keystone

Spanien Starspielerin wird zum Start der EM wohl fehlen. Die Diagnose klingt beängstigend – doch die Trainer hat Hoffnung.

Der spanische Frauen-Fussball sorgt sich unmittelbar vor dem EM-Beginn um Weltfussballerin Aitana Bonmati. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin wurde mit einer viralen Meningitis in ein Spital in Madrid eingeliefert. Nationaltrainerin Montse Tomé teilte nach dem 3:1 in einem Testspiel gegen Japan mit, dass sich Bonmati krank gefühlt und Fieber gehabt habe. Ein Test ergab dann die Diagnose der Hirnhautentzündung.

Spaniens Nationalmannschaft reist am Sonntag zur Europameisterschaft in die Schweiz. «Aitana ist eine sehr wichtige Spielerin für uns und wir werden auf sie warten», sagte Tomé.

Bonmati bleibt vorerst im Spital

Die Trainerin erklärte, dass sie von Bonmati autorisiert sei, die Diagnose bekannt zu geben. «Das Wort ist beängstigend, aber der Arzt sagt mir, dass sie unter Kontrolle ist. Sie wird im Spital bleiben, und wir wissen nicht, für wie lange», sagte Tomé.

Die 27-Jährige selbst postete auf ihrem Instagram-Account am Freitag ein Bild aus dem Spitalbett mit einem Bizeps-Emoji. Ob die offensive Mittelfeldspielerin am Donnerstag im Stadion Wankdorf in Bern mit dabei ist, wenn Spanien an der EM auf Portugal trifft, ist aktuell unklar. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Belgien und Italien. Möglicherweise schliesst sich die Angreiferin dem Team für diese Partien wieder an.

Aitana Bonmati liegt aktuell mit einer Entzündung der Hirnhaut im Spital. Bild: Instagram, @aitanambonmati

Bonmati wurde 2023 und 2024 zur Weltfussballerin gekürt und gewann mit Spanien 2023 den WM-Titel. Mit dem FC Barcelona gewann sie dreimal die Champions League.

