Ist Nati-Captain Lia Wälti bereit für das Norwegen-Spiel? Wie fit ist Nati-Captain Lia Wälti? Wird sie im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Norwegen auflaufen? Trainerin Pia Sundhagen lässt sich noch nicht in die Karten blicken. Wälti fühlt sich allerdings bereit. 01.07.2025

Spielt sie oder spielt sie nicht? Nati-Kapitänin Lia Wälti hat schwierige Wochen hinter sich, das Knie macht ihr zu schaffen. Sie fühlt sich bereit für einen Einsatz gegen Norwegen. Aber was sagt Trainerin Pia Sundhage?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lia Wälti sagt: «Ich fühle mich stabil, das ist das Wichtigste.» Sie habe alles dafür getan, dass sie gegen Norwegen spielen könne. Schmerzen? Ja. Aber sie will auf die Zähne beissen.

Trainerin Pia Sundhage will an der Pressekonferenz die Katze nicht aus dem Sack lassen. Es sei eine knifflige Angelegenheit. Natürlich würde sie gerne auf Wälti setzen, aber man wolle auch nicht das Risiko eingehen, dass sie dann gegen Island und Finnland fehle.

Im Interview mit SRF knickt Sundhage dann aber doch noch ein. Auf die Frage, ob Lia Wälti gegen Norwegen Kapitänin sein werde, sagt sie: «Wahrscheinlich wird sie die Kapitänin sein, ja. Ich bin sehr optimistisch.» Mehr anzeigen

Lia Wälti studiert Sportmanagement im Fernstudium und hat zwei Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Norwegen ihre Prüfungen abgelegt. Eine grosse Sache will die 32-Jährige daraus nicht machen: «Ich verspüre bei der Uni nicht so viel Druck, da bin ich ganz ehrlich. Meine Priorität liegt auf dem Fussball.» Sie habe es einfach versucht und wenn es nicht klappe, dann wiederhole sie die Prüfung im September.

Die weitaus grössere Prüfung steht also erst noch bevor. Und die lässt sich weder verschieben noch wiederholen. Die EM-Spiele sind im Kalender dick eingetragen. Ist sie bereit für einen Einsatz? «Ich habe alles dafür gemacht, dass ich gegen Norwegen auf dem Platz stehen kann. Wir werden sehen, ob es reicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl und habe in den letzten Trainingseinheiten Sicherheit gewonnen», sagt Wälti am Dienstagabend.

«Ich fühle mich stabil, das ist das Wichtigste.» Dass ihr Knie noch immer schmerzt, daraus macht die Nati-Kapitänin kein Geheimnis. Aber: «Ich glaube, meine Schmerzgrenze hat sich etwas verschoben. Die EM ist es ein Highlight, da kann man auch mal auf die Zähne beissen.» Wälti selbst, das spürt man, sie würde sich aufstellen. Ob sie tatsächlich spielt, weiss sie nicht: «Wir erfahren die Aufstellung immer erst am Match-Tag.»

Rätselraten mit Pia Sundhage

Pia Sundhage lässt sich an der Pressekonferenz nicht in die Karten blicken. «Entweder Lia spielt nicht, dann kriegt sie mehr Zeit, um dann gegen Island und Finnland zu spielen. Oder wir stellen das beste Team auf. Da gehört sie dazu. Das ist eine knifflige Frage und eine laufende Diskussion.»

Was sie an Wälti hat, weiss Sundhage sehr wohl: «Sie bringt so viel Erfahrung mit und macht ihre Mitspielerinnen besser. Sie rennt 12 Kilometer und ich bin fasziniert von der Art, wie sie dem Ball Sorge trägt. Die Frage ist, ob sie bereit ist oder ob wir ihr mehr Zeit geben müssen.»

UEFA Women's EURO Vom 2. bis 27. Juli findet die Fussballeuropameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. blue Sport begleitet die EM hautnah und bringt dir das Stadion-Feeling direkt nach Hause: Alle Resultate, Live-Spiele, Experten-Analysen, Highlights und Stories rund um Nati! Keystone

Im Interview mit «SRF» äussert sich die Nati-Trainerin schon deutlich optimistischer, obschon dazwischen nur Minuten und keine weitere Trainingseinheit liegen. «Ich weiss schon, wer spielen wird, aber die Spielerinnen wissen es nicht.»

Warum sie das so macht? «Weil wir zuerst noch ein Training haben und wir wollen noch einmal checken, ob wir uns richtig entschieden haben.» Sie seien auf alle Szenarien vorbereitet, nicht nur was die Startelf angehe.

Ein gutes Szenario wäre, wenn Wälti in der Startelf steht. Diese Bemerkung quittiert Sundhage mit einem Lachen und sagt: «Ja, da stimme ich zu.» Auf die Nachfrage, ob sie Lia Wälti Morgen Kapitänin sein werde, sagt Sundhage: «Wahrscheinlich wird sie die Kapitänin sein, ja. Ich bin sehr optimistisch.»

