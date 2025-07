Die Schnitzeljagd, mit welcher der Fussballverband das Aufgebot für die Heim-EM bekannt gibt, geht weiter. Am Sonntag kommen vorerst fünf weitere Spielerinnen ins Kader von Pia Sundhage hinzu. Eine davon ist Alisha Lehmann.

Lehmanns Name prangte am Sonntag auf dem Segel eines Boots auf dem Zürichsee. Über die Nomination des Schweizer Instagram-Stars in Diensten von Juventus Turin war in den letzten Wochen gerätselt worden, weil die Bernerin von Coach Sundhage in den letzten Monaten einige Male nicht mehr berücksichtigt worden ist.

«Hopp Schwiiz» mit Alisha Lehmann: «In Bern bin ich am liebsten» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 19.06.2025

Pia Sundhage erinnert sich an ihr erstes Gespräch mit Alisha Lehmann Alisha Lehmann ist rund um den Globus bekannt als Social-Media-Star. Nati-Trainerin Pia Sundhage hat bei ihrem ersten Treffen eine ganz andere Seite von Lehmann kennengelernt, wie sie blue Sport verrät. 10.06.2025

Sandrine Mauron wurde in Neuenburg «entdeckt». Wenig später folgte Nadine Riesen, deren Trikot mit einer Drohne zum Platz ihres Jugendklubs FC Bühler geflogen wurde. Den aufgesprayten Namen von Alayah Pilgrim entdeckten Passanten auf einem Fussweg in Lugano. Das Trikot von Noelle Maritz wurde an einem Brunnen auf dem Berner Münsterplatz erspäht.

In Thun wurde der Name von Leila Wandeler (mit Kreide auf dem Weg geschrieben) gesichtet. Die Nominierung von Smilla Vallotto wurde in Genf gelüftet. Das Shirt von Viola Calligaris wurde an einem Zaun beim Fussballplatz des FC Giswil gefunden. Das Goalie-Dress von Nadine Böhi wurde in St.Gallen gefunden.

An weiteren Orten von Genf bis nach Graubünden werden bis Montagnachmittag alle 23 Spielerinnen des Schweizer EM-Kaders bekannt gegeben.

«Hopp Schwiiz» mit Nadine Böhi: «Zündhöltzli» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 17.06.2025

«Hopp Schwiiz» mit Noelle Maritz: «Heimat, Berge, See, eifach schön» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 17.06.2025

«Hopp Schwiiz» mit Smilla Vallotto: «Er ist einfach der Beste» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 16.06.2025

«Hopp Schwiiz» mit Viola Calligaris: «Überpünktlichkeit nervt mi» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 16.06.2025

«Hopp Schwiiz» mit Alayah Pilgrim: «Ich höre keine Schweizer Lieder» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 20.06.2025