Xhemaili: «Ich habe mir das Vertrauen von Pia auch verdient» 26.06.2025

Die Schweiz fährt bei der EM-Generalprobe einen 4:1-Sieg gegen Tschechien ein und tankt viel Selbstvertrauen. Matchwinnerin ist Riola Xhemaili, die das 1:0 erzielt und das 2:1 brillant vorbereitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die EM-Generalprobe ist geglückt: Die Schweiz gewinnt das Testspiel gegen Tschechien 4:1.

Riola Xhemaili sammelt viele Pluspunkte. Mehr anzeigen

«Es macht mir immer Spass auf dem Platz zu stehen und einfach mein Bestes zu geben», sagt Riola Xhemaili nach dem 4:1-Sieg gegen Tschechien. Sie hat gegen Tschechien brilliert. Ein herrlicher Assist mit der Hacke auf Reuteler zum 2:1, das 1:0 schiesst sie selbst.

Von Trainerin Pia Sundhage gibts Extralob. «Wenn sie den Ball an den Füssen hat und im Strafraum ist, ist sie richtig gut. Ich bin sehr glücklich mit ihrer Leistung.»

Ausgerechnet Xhemaili. Sie, die mehrmals nicht für die Nati aufgeboten wurde und bis zuletzt als Wackelkandidatin galt. Jetzt ist sie nicht nur dabei, sondern gleich in der Startelf und matchentscheidend. «Es gab Scheiss-Momente in diesem Jahr, wo ich gedacht habe, dass ich in der Nati sein will. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gezeigt habe, dass ich hierher gehöre.» Denken tut sie es bestimmt.

Der Traum-Assist auf Reuteler? Anscheinend kein Zufall. Xhemaili: «Wir harmonieren super zusammen, verstehen uns quasi blind und haben das auch schon im Training gemacht. Sie hat mir gesagt, dass sie gewusst hätte, dass ich es ihr so spiele...»

Was für ein grandioser Assist von Riola Xhemaili 26.06.2025

Auf die Frage, ob sie nun auch gegen Norwegen von Beginn weg auf dem Platz stehe, sagt die Eindhoven-Stürmerin: «Es ist immer schön, von Anfang an zu spielen. Wir werden es dann sehen.»

Weitere Stimmen zum Spiel

Peng: «Ja, ich bin die neue Nummer 1» Pia Sundhage hat sich nach langem hin und her für die Nummer 1 im Tor entschieden: Livia Peng. Im Interview nach dem Testspiel-Sieg spricht die 23-Jährige über die Verkündung. 26.06.2025

Maritz: «Wir hätten heute noch zwei, drei Tore mehr machen können» 26.06.2025

Fölmli: «Das Wichtigste ist, dass wir heute Tore geschossen haben» 26.06.2025