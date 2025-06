Was für ein grandioser Assist von Riola Xhemaili 26.06.2025

Der Schweiz gelingt die Hauptprobe vor der Heim-EM gegen Tschechien. Das sind die Nati-Noten von blue Sport zum 4:1-Sieg.

4.5 Tor Livia Peng

Wird in der ersten Halbzeit kaum geprüft und kann sich deshalb auch nicht gross auszeichnen. Mit Ball am Fuss stark, bei den zwei, drei hohen Bällen sicher. Beim Gegentor kann sie nichts ausrichten.

4.5 Abwehr Viola Calligaris

Lässt nichts anbrennen, ein souveräner Auftritt.

4 Abwehr Julia Stierli

Ihr die alleinige Schuld am Gegentreffer in die Schuhe zu schieben, wäre nicht fair. Aber glücklich sieht sie bei ihrem Klärungsversuch nicht aus. In der 30. Minute blutet ihre Nase, doch nach kurzer Pflege geht es weiter. Nach der Pause bleibt sie in der Kabine.

4 Abwehr Noelle Maritz

Spielt unaufgeregt und ist defensiv stabil. Falls nötig, grätscht sie auch mal. Wie die ganze Defensive wird sie von den Tschechinnen jedoch nicht wirklich gefrordert.

Maritz: «Wir hätten heute noch zwei, drei Tore mehr machen können» 26.06.2025

4 Mittelfeld Iman Beney

Wirkt als würde sie mit angezogener Handbremse spielen. Kurz vor dem Pausentee dann mit einem richtig starken Durchbruch am rechten Flügel. In der Pause wird sie ausgewechselt.

5 Mittelfeld Smilla Vallotto

Vallotto bringt Speed rein und ist stark in den Zweikämpfen, dürfte aber ruhig auch mal selbst in den Abschluss gehen. Vor dem 3:1 (56.) läuft sie sich stark frei und trifft dann ohne Probleme. In der 65. Minute macht sie Platz für Schertenleib.

Vallotto: «Ich bin wirklich glücklich, das gibt uns viel Selbsvertrauen» 26.06.2025

4.5 Mittelfeld Noemi Ivelj

Sie fordert gestenreich den Ball und versucht das Spiel an sich zu reissen. Spielt kaum Fehlpässe, ist aber auch auf Sicherheit bedacht. Darf frecher werden und mehr in den Abschluss gehen.

4.5 Mittelfeld Sandrine Mauron

Überzeugt mit guten Balleroberungen, Ruhe am Ball, gutem Stellungsspiel und viel Laufarbeit. Wird in der Pause ausgewechselt. Ist mit Sicherheit eine valable Alternative sollte Lia Wälti fürs Norwegen-Spiel forfait geben müssen.

4.5 Mittelfeld Nadine Riesen

Spielt mit Herz, gewinnt Zweikämpfe und läuft die Linie hoch und runter. Ihre Zuspiele landen aber zu oft in den Füssen der Tschechinnen. Vor dem 1:0 wurstelt sie sich durch die gegnerische Abwehrreihe durch und bereitet so den Treffer von Xhemaili vor. Ihr Arbeitstag endet mit dem Pausenpfiff.

5.5 Sturm Riola Xhemaili

Sie ist nicht die Schnellste auf dem Platz, aber am Ball richtig stark. Bei erster Gelegenheit schiebt sie zum 1:0 ein. Brillant dann ihre Vorarbeit zum 2:1, mit der Hacke lanciert sie Reuteler. In der 65. Minute wird Xhemaili ausgewechselt. Ein starker Auftritt.

Xhemaili: «Ich habe mir das Vertrauen von Pia auch verdient» 26.06.2025

5 Sturm Géraldine Reuteler

In der 42. Minute schiebt sie nach der Zaubereinlage von Xhemaili den Ball souverän an der Torhüterin vorbei und markiert das 2:1. Zuvor lässt sie zwei Chancen liegen. Vor dem 3:1 zieht sie mit Tempo an ihrer Gegenspielerin vorbei und legt auf Vallotto.

Eingewechselte Spielerinnen

4 Ab 46. Minute für Stierli Luana Bühler

Die gute Nachricht ist, dass Bühler 45 Minuten spielen kann, denn sie war zuletzt angeschlagen. Wird allerdings nicht gross gefordert von den harmlosen Tschechinnen.

4 Ab 46. Minute für Mauron Ana-Maria Crnogorcevic

Spielt einen Fehlpass, der zu einem Gegentor führen könnte, doch die Tschechinnen spielen es nicht sauber zu Ende. Ansonsten macht sie ihre Sache ordentlich und hält dagegen.

4 Ab 46. Minute für Beney Meriame Terchoun

Terchoun läuft erstmals mit der Nummer 10 auf, die sie von ihrer Freundin Ramona Bachmann (Kreuzbandriss) übernehmen durfte. Spielt zwar nicht wie eine 10, macht aber einen ordentlichen Job.

4.5 Ab 46. Minute für Riesen Svenja Fölmli

Schön, wie sie Assistgeberin Reuteler in die Tiefe schickt. Dreht sich vor dem 4:1 gut um ihre Gegenspielerin.

Fölmli: «Das Wichtigste ist, dass wir heute Tore geschossen haben» 26.06.2025

– Ab 65. Minute für Xhemaili Leila Wandeler

Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 65. Minute für Vallotto Sydney Schertenleib

Zu kurz für eine Benotung.

